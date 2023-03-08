陪摯愛走過癌末最後旅程 嬌嬌女變女漢子：你比你想的還要強大

對邱鈺庭來說，人生一直都是幸福美滿的。是家族備受寵愛的小女兒，嫁給運動陽光系的老公、夫妻感情恩愛，未料一場運動傷害檢查，卻意外發現丈夫癌末。

邱鈺庭被迫辭職，從被照顧者擔起長照重擔，陪病者生病了，罹患憂鬱症天天哭。怎麼找回快樂人生？丈夫離世後，自己還有機會好好活過嗎？

怎麼會是我

邱鈺庭接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從小生長在台南，一輩子工作、生活都沒有離開過家鄉；一直都被滿滿的幸福圍繞，在極度寵愛的照料下成長，在科技公司任職發展順利。老公是棒球選手，兩人總是甜蜜相隨，是一起運動的好伴侶。

偶像劇般的粉紅情節，在2018年大逆轉。

丈夫因為運動傷害就醫檢查，意外發現成人罕見的骨肉瘤，當時化驗是良性的，沒想到開刀縫合時發現軟組織不正常，醫生取樣時確認是惡性腫瘤，從此人生變調。

「一開始，就如同連續劇的劇情一樣『怎麼會是我！』但是，哭，有用嗎？」邱鈺庭只能擦擦眼淚，積極陪著身邊的人治療，在台南40年的她，辭去工作，和老公前往人潮擁擠且陌生的北部治療。

從一輩子的「副駕駛座」，突然變成主要駕駛，邱鈺庭每天穿梭在住宿與醫院的路上，更曾連續在醫院住4個月，卻又因丈夫病情惡化，才出院後2天，又急診住院，在醫院陪病照顧成了反覆再反覆的可怕循環。

最糾結的是，丈夫的病情沒有好轉。癌症移轉到肺導致氣胸，老公過去很愛運動超陽光，臥床後下肢肌肉萎縮，無法接受自己的狀況變的如此糟糕，邱鈺庭必須強裝堅強模樣，給予正向希望，陪伴無助害怕的老公堅持治療。

長照陪病陪出憂鬱症

丈夫從發現病兆到癌末離逝，前後奮鬥了兩年。

這兩年，邱鈺庭每天出門的路線，只有家裡到醫院。擔心丈夫隨時有意外，她把自己綁在小病房不敢出門，唯一路線就是藥局採買。在病房裡，每天聽機器在叫、24小時全無休息，皮膚出狀況、內分泌失調，總是莫名發脾氣，她知道自己生病了。

求診時，醫生一句「你怎麼了？」就讓她卸下必須堅強的外表，立刻崩潰大哭，從此展開因為憂鬱症服藥一年的艱辛旅程。

後來，先生不敵病魔離世了。邱鈺庭搬回台南娘家，由家人輪番陪伴，醫生擔心她想不開做傻事建議加重憂鬱症藥物，但她堅持「我不要吃藥了，我要停藥！」不願人生從此被綁住。

雖然家人給了滿滿的溫暖，但每天待在家裡，反而更靜不下來。「我告訴自己，這樣實在不行！」

她想到，丈夫生病前，她一直有在健身房運動的習慣，當初的動機只是為了健康，而且只上團體HIIT或肌力訓練。但在北部陪病兩年，每天過著緊繃的生活也沒有時間運動，肌力全部掉光、身體也因為壓力而代謝失調。

「多曬曬太陽，會讓心情開朗而逐漸遠離藥物。」邱鈺庭決心重啟運動習慣，除了回到健身房運動外，她也加入揪團爬山社團，開始戶外運動。

2020年剛回台南時，邱鈺庭的體態必須砍掉重練，身高168公分、體重被折磨到只剩51kg、體脂肪17%、骨骼肌22公斤，瘦得很病態。經過兩年調整訓練及飲食補充營養，如今體重來到55kg、體脂肪13%、骨骼肌26kg，體態是勻稱的，去年健檢終於沒有看到紅色數據。

爬山挑戰也讓她放下憂鬱，一年多的爬山資歷，她已經完成玉山、大小霸等20多座百岳。

印象最深刻的登山行程，是背著20公斤的裝備挑戰奇萊主北加大門牙，一路陡上萬分辛苦，但沿途秀麗景色、看到傳說中的黃金大草原與身旁的雲海，美到不想下山，忘卻所有煩惱。

「走進山裡，你會發現自己的渺小，山上的路真的沒有比山下難走，人生再怎麼苦除了家人的陪伴支持，你真的只有靠你自己的意志力走出來。」

你比你想的還要強大

如今，邱鈺庭考取台灣健身協會TFA C級體適能指導員；也取得日本JSA教師資格的糖霜餅乾講師，開啟烘培事業。她同時兼職成為居服員，替長期陪病者提供喘息服務。

「丈夫陪病兩年期間，我想喘息沒有人可以幫忙，太痛苦了，我希望可以幫助更多人不要跟我一樣折磨」她走進長照者家中，發現現代子女都在忙，老人家永遠都是一個人在家，沒有對象講話，她和長輩聊天，讓彼此都能很開心。

「那兩年人生巨大的改變所遇到的人事物，我都當作是未來的養分，讓我更從容的看待任何事。」她表示，遇到事情，解決的方法就是「積極面對」，不管結果如何，那怕是一絲希望，也不要輕易放棄。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

你永遠比你想像的還要強大。人生不必處處計較、遠離負能量的人事物、要有適當的紓壓方式。人生低谷時，別忘了還有身旁愛你的人給你溫暖，不論是運動或找朋友，找到情緒的疏通管道和出口，讓人生繼續美好下去。

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