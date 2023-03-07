運動、健身時怎麼呼吸？十大呼吸與肌力訓練問題，提升肌力、耐力、恢復力

呼吸與肌力訓練的十大問題

以下是關於呼吸與肌力訓練的十大問題，希望能給你更多想法。有些問題看起來根本不需要解釋，有些則是很怪的問題，但這些問題都會一直出現。我們開始囉：

Q：為什麼訓練的時候我會很想吼出來？

A： 2006 年我在 Gold Gym 擔任顧問的時候，新聞上剛好有人在討論訓練時是否要吼出來。當時我跟大家說，有些人在「動作都已經做完」以後才把聲音吼出來，這樣一點必要都沒有，而且看來只是想引起別人注意而已。不過如果吼得有效率，確實會對訓練很有幫助，而且也有研究證實吼出來會讓你更有力量。

為什麼呢？吼出來（或大叫）的時候，你的腹壁肌肉會啟動，大幅提升腹內壓和核心剛性。麥吉爾博士說：「大吼能夠有效提升運動表現。」卓克索大學（Drexel University）在 2014 年的一份研究也得到類似的結論，該研究要求受試者以三種方式抓緊握力器：閉氣、吐氣、以及吐氣時大吼。

研究員克里斯．羅德里克（ChrisRodolico）在 WHYY.org 上面的「重訓時大吼的科學機制」（TheScience of Grunting While Weightlifting）一文中寫道：「我們發現大吼會讓力量提升百分之十。」

那麼我們到底應該大吼、大叫、還是發出李小龍的招牌喊聲呢？要看你在做怎樣的動作。李小龍的喊聲很短但很有力，可以讓你打出短時間但強而有力的一擊。

帕維爾．塔索林曾說：「呼吸肌群和腹部肌肉用力收縮擠壓空氣，會讓腹內壓提升到最大。這個方法可以大幅提升肌肉張力或力量，大約可以持續一秒鐘。」但如果你在測試臥推最大重量時使用這個方法，可能會有危險。

塔索林也說：「臥推持續的時間比出拳還久。如果在大重量臥推時使用李小龍的喊聲，你的力量就無法延續，這時候槓鈴就會像斷頭台一樣壓到你的胸骨。」為什麼會這樣？因為你如果把氣都吐掉，腹內壓和核心剛性都會下降。所以這時候不要用李小龍的喊聲，而是要在呼吸時吼出來或叫出來，讓你在整個動作過程都維持夠大的腹內壓。誰的大吼最大聲？網球明星瑪麗亞．莎拉波娃（MariaSharapova）最大聲可以吼到 101 分貝。

健身者、運動員呼吸訓練全書：科學化訓練x圖解，正確呼吸，全面提升肌力、耐力、恢復力。采實文化出版

Q：「大口呼吸」到底要多大口？

A： 想像你現在要嘗試破背蹲舉個人最佳紀錄，這時候你要怎麼呼吸？首先要專注在核心準備，要讓全身從頭到腳都保持該有的張力。接著往水平方向吐氣，再垂直將氣吸進你的腹部，不過這和抬起胸口的垂直呼吸不一樣。波士頓肌力與體能教練 C.J.．墨菲讓學員做到這種呼吸法的辦法，是請他們「用喉嚨的後面來呼吸。13」

偉大的路易．西蒙斯（發明了西岸槓鈴的訓練法）建議，訓練者應該要在動作的離心階段之前，先把核心繃緊，再盡可能吸進最多的氣；俄羅斯著名教練伯瑞絲．薛可（Boris Sheiko）則建議訓練者只要吸一小口氣就好，這兩種方法其實都很常看到。

滑鐵盧大學（University of Waterloo）麥吉爾博士實驗室裡的科學家，曾經研究肺容積對腹內壓的影響，發現最理想的方式其實是折衷。

訓練者吸入肺活量 70% 的氣體時，能夠產生最大的腹內壓。這代表什麼呢？首先，永遠要繃緊核心。第二，執行動作前一定要吸氣。第三，到底要吸入多少

氣體才能讓你發揮最大力量，需要經過嘗試錯誤才能知道。墨菲曾說：「我覺得因人而異，有些人喜歡吸比較大口，有些人則吸一小口就夠了，兩種方法應該都有效。」畢竟薛可和西岸槓鈴訓練出來的運動員，都強壯得不可思議。

Q：我舉很重的時候為什麼會頭暈（或是流鼻血，或是感覺頭要爆炸了）？

A： 2012 年阿諾盃的觀眾都目睹了神奇又怵目驚心的畫面，當時健力冠軍布萊恩．蕭（Brian Shaw）成功硬舉可怕的 1,073 磅。蕭從地上拉起裝有八個大輪胎的槓鈴時，血就開始從鼻子流出來。而其他人舉起大重量時會頭暈、臉部微血管破裂、甚至昏倒，都是出自相同原因：血壓飆升。只要你關閉聲門，例如在執行伐式操作的時候，血壓會飆升，而緊閉的聲門加上下肢肌肉收縮，體內的壓力就會把血液逼往頭的方向。

戰鬥機駕駛就把這個現象運用得淋漓盡致：他們會收緊小腿和大腿，然後緊閉聲門，來對抗急轉彎時產生的 G 力。如果他們不這樣做，強烈的 G 力就會迫使血液衝破大腦和視神經，導致失明甚至昏倒。傑．康薩維是美國海軍戰鬥機

駕駛，同時也是紀錄片《速度與天使》（Speedand Angels）的演員。

他曾經說：「你必須要學會說 hick 這個字，因為說出這個字的時候，你就做到了緊閉聲門。14」對戰鬥機駕駛而言，這個壓力可以救命；對於訓練者而言，這個壓力會在精彩試舉的最後增添駭人的結果。

健身時該怎麼呼吸？十大呼吸與肌力訓練問題，提升肌力、耐力、恢復力。圖片來源：Canva

Q：胸內壓和腹內壓有什麼不同？

A：胸內壓指的是胸腔內部的壓力，也就是橫膈膜以上的空間；腹內壓則是腹腔，也就是橫膈膜以下空間的壓力。這兩種壓力都有助於支撐脊椎，胸內壓支撐上背部，而腹內壓則支持腰椎和下背部。

Q：我吸進去的氣最後都「跑」去哪裡了？

A：一個很常見的迷思，就是吸進去的氣會先填滿肺的底部，然後再往上移動。但實際上你的肺是一個壓力系統，氣體會從高壓處移動到低壓處。也就是說，你在呼吸的時候，氣體會往四面八方移動；但如果體內有一些限制機制的話，例如將軀幹或橫膈膜繃緊，氣體就不會到處亂跑。如果氣體在進入肺部中肺泡較多的部位時遇到阻力，就會停在原地，或移動到肺部的最上方，因為這邊肺泡的密度比較低。

Q：重量訓練和漏尿、脫垂有關係嗎？

A： CrossFit 這項運動固然一直都有人批評，但 2013 年一部名為「重訓時會不會漏尿？」（Do You Pee During Workouts）的影片出來的時候，整個運動產業都受到很大的波及。在這部影片中，羅利．麥肯南（Rory McKernan）問了許多女性運動員這個問題，而許多人的答案都是「會」。可想而知，許多物理治療師和所謂運動專家就立刻展開無情的炮轟。

崔西．施爾（Tracy Sher）是一名物理治療碩士兼肌力與體能教練，她曾經說：「大家必須正視這個問題。」而她後來也在自己的網站Pelvic Guru 上強調：「不要讓漏尿（以及骨盆器官脫垂風險增加）變成一種強度指標！」那麼到底重訓時為什麼會漏尿甚至器官脫垂呢？答案是腹腔內部的壓力太大，超過骨盆底肌所能負荷的範圍。而如果你是因為漏尿或脫垂才發現自己最弱的地方是骨盆底肌，或骨盆底肌在訓練時根本不會用力，就代表你沒有真正學會使用核心。

至於解決方法，就是要牢記穩固的核心一定會從底部開始。艾略特．赫爾斯（Elliott Hulse）在 2013 年 3 月 22 日的一部 YouTube 影片中，發明了「把氣吸到蛋蛋裡」的這個說法，喚起很多人對骨盆底肌的注意。你在日常生活中

，必須全力避免壓迫骨盆底的肌肉。有彈性又強壯的骨盆底（騎腳踏車時壓在坐墊上的那 20 條左右的肌肉）對下背部和骨盆健康至關重要。

健身時該怎麼呼吸？十大呼吸與肌力訓練問題，提升肌力、耐力、恢復力。圖片來源：Canva

Q：嗅鹽會讓你更強壯嗎？

A：有看過電視上 NFL 的比賽中，場邊的球員都會拿著小小的白色東西嗎？他們拿的是含有阿摩尼亞的膠囊，而如果吸入這個氣味，鼻腔和肺部的黏膜會受到刺激，進而引發一種吸氣反射。美國國家衛生院（National Institutes ofHealth）指出：「這個反射會改變呼吸型態，促進呼吸流動效率，也可能讓吸入者變得更敏銳。」而吸入嗅鹽確實會讓人的敏銳度大幅提升，因此廣受健力選手歡迎。

麥可．T 博士 15（Dr. Mike T）是一位運動生理學家，也是美國運動醫學會（American College of Sports Medicine）的成員，他曾經告訴STACK 雜誌說：「阿摩尼亞會提升吸入者的喚醒程度與心跳率等指標，而從整體運動單元的角度來看，你會變得更強壯。如果不考量技巧，單純從力量的角度來看，嗅鹽確實有幫助。

可是副作用是精準控制動作的能力會下降，而這可能也是舉重選手不太使用嗅鹽的原因，畢竟舉重的技巧成分比較高。如果你在穿針線之前吸了幾口嗅鹽，真的就只能祝你好運。」

這帶給我們什麼啟示呢？如果你的運動表現完全取決於力量，嗅鹽在緊要關頭時也許會有幫助；但如果你非常仰賴精準的動作控制，例如你是棒球投手，正試著讓球擦過本壘板的下緣；又或者你是足球選手，試著要帶球越過守門員，

這時候嗅鹽可能就會阻礙你的表現。而如果你決定要使用嗅鹽，也不能太常使用，因為用得越多效果就會越不明顯，而如果讓敏感的呼吸道一直受到刺激，也不是一件好事。

本文摘自【健身者、運動員呼吸訓練全書：科學化訓練x圖解，正確呼吸，全面提升肌力、耐力、恢復力】，采實文化出版，作者： 貝里沙．凡尼許, 布萊恩．賽賓