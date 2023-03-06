準備律師國考胖到人生巔峰 如何變成超夯戶外探險Youtuber？

十年前，Irene只是個滿滿正義感，立志未來投入司法領域工作的高中生，陰錯陽差下，她為了消弭準備律師國考期間長出的贅肉，開始運動，和友人一起經營「UM94」 戶外YT頻道，意外爆紅，成職涯路上的精采轉折。

Irene接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享這段人生旅程中的意外驚喜。

準備律師國考胖到人生最顛峰

Irene表示，高中時選擇理科組，但對於物理、化學一直沒有太多的興趣，後來她參加學生法官徵選，獲得錄取機會，也激發對法律興趣，考大學時決心轉讀法律系，也成功考進中原大學法律系，盼讓滿身正義感能在工作領域上好好發揮。

她是一個自我要求很高的人，能做一百分的事情絕對不做90分。在大學快畢業時，因為要考研究所和準備國考，加上當時父母與長輩們的期待，導致長期處於高壓狀態，甚至覺得自己好像都有憂鬱症了。

為了紓解壓力，她透過吃甜食、炸物宣洩壓力，雖然吃美食的當下很開心，但吃完之後，卻只剩下滿滿的罪惡感跟空虛，壓力也沒有因此減少，只是暫時的逃避而已。

更慘的是，從小她一直是肉肉的身材，也曾經透過很多種方法想要瘦身，可是一直沒有成功。如今，因為長期亂吃導致身形變胖，162公分的她，達到人生巔峰的58公斤，跟人接觸對話都沒有自信，更不用說是拍照，「那時候很少想要主動拍照，因為覺得自己拍照起來都很醜。」

運動減肥加紓壓

Irene指出，過去只靠節食瘦身而不運動，常常餓肚子吃仙女餐，但後來恢復正常飲食之後又胖了回來，根本沒有效果。當體重達到人生最高點後，她決定透過飲食控制加上固定的運動習慣，認真減肥也宣洩壓力

她開始接觸健身以及營養知識，終於明瞭不能只靠節食而不運動，要有健康以及均衡的飲食，搭配適量的運動才是正確的方法。

Irene報名有氧拳擊課程，也加入健身房開始重訓，每週都固定去鍛鍊；開始研究食譜跟烹飪技巧，漸漸從一個外食族，改成自己煮飯、準備少油少鹽的便當，也因此順利瘦了10公斤，達到體脂24%的健康模樣。

成功瘦下來後，她越來越有自信，變得不再害怕鏡頭，甚至加入朋友Xing經營的自媒體社群「UM94」戶外YT頻道，拍攝登山vlog、野外廚房、秘境探險、登山攻略、道具開箱、裝備評測等內容，從泡芙弱肌女變身健康陽光女孩。

「現在的我，在面對壓力時也更懂的調解自己的身心，會透過運動（慢跑、重訓、HITT）跟戶外活動（登山、露營）來紓解自己平時的壓力與不愉快，而不再透過暴飲暴食的方式了！」

不要害怕改變

今年，27歲的Irene要從中原法律研究所畢業，正努力朝著考律師的夢想道路前進。運動，已經成為人生中不可或缺的養分，是夢想實踐的推進力。

她認為，運動是很好的事情，可以讓心情愉悅又可以維持良好體態。對於不知道怎麼開始運動的人，慢跑很適合當作開始運動的入門項目。只要一雙跑鞋，就可以在操場上盡情揮灑汗水，尤其當你跑完自訂的目標時，內心滿滿的成就感是無法言喻的！

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

不要害怕改變，想法存在，那就不該只是存在而已！

如果你很喜歡現階段的自己，那就好好的愛自己、讚美自己，但如果你對現階段的自己有哪裡不滿意而想要改變，那就去改變而且不要放棄！

就像跑步一樣，明明知道目標就在終點，為何不用力向前奔去呢？即便遇到挫折，只要你不放棄努力，總有一天會到達終點的！

延伸閱讀

肌肉痠痛還是運動傷害？馬拉松教練教你這樣跑步不傷身

先天性氣喘、心臟病？67歲的她靠重量訓練享受健康的退休生活！