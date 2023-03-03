超反差性格！柔弱甜美女僕竟是霸氣女

穿著甜美女僕裝的女孩，看來就是嬌小柔弱，惹人憐愛，忍不住想要好好保護她。以女僕造型吸引大批粉絲追蹤的沈凱伊KAii，私下個性卻和外表超反差，卻也因此讓黑粉化解敵意，成了死忠仰慕者。

沈凱伊接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，首次分享卸下女僕裝後，真實生活的面貌。

年輕就該好好追夢

23歲的沈凱伊是台南人，從小就愛追星，也一心想進入演藝圈發展，考大學時極力想北上發展。家人很反對，不希望女兒走這一行，甚至放話「要走演藝圈，念大學時我們就不給你生活費」

但她認為「有些事現在不做，以後就不會做了！不給我生活費沒關係，我可以自己賺！」考上世新大學圖文傳播系，大學時成功透過甄選入演藝圈，獲得17直播簽約要成立女團，也決心好好衝刺演藝事業而休學。

後來，她同步甄選取得赴韓國的實習生機會，但顧慮已經跟17直播有經紀約，因為決定留在台灣，沒想到，女團成立兩個月就解散了，她也跟公司解約，學業、事業兩頭空，一切歸零開始。

沈凱伊思考，把命運交給別人風險太大，決心返校把課業完成，取得大學學位；同時開始經營自媒體，不論廣告、拍攝、出席活動，都自己處理，也走出自己的一片天。

如今，家人雖然仍會擔心，但也慢慢接受，沈凱伊也堅定信念「雖然可能之後也做不久，但現在還有時間，為什麼不好好做？」

風光人生下的真實面

動漫女僕、電競少女看來總是惹人憐愛，但有時候也必須學會如何粉絲互動溝通。

沈凱伊就曾遇過瘋狂粉絲，在各論壇社群不斷黑她，比起一般人選擇視而不見，或是言語針鋒相對，沈凱伊選擇和對方直球對決，詢問對方為什麼要這樣做？到底希望得到什麼？

黑粉表示，其實他也不想這樣，但因為愛不到、希望沈凱伊回訊息，才會故意這樣引起注意。

沈凱伊耐心回覆「這樣不斷放負面消息，難道希望我封鎖你嗎？你這樣做，會造成我的傷害，是傷害我，不是愛我，我的時間不多，沒辦法一個一個回訊息，但我都有看」對方接受也反省，誠心對不起，從此成為忠實擁護者。

她也曾因為受到歡迎，而被閨密、同事霸凌忌妒，過去她很難過，但後來想想「如果跟著對方的步伐，就會陷入陷阱，我做的更好，才是打臉對方。就讓他去講，我做好我自己就好。」

長的可愛，不代表愛情不會受挫。沈凱伊表示，「我太過獨立，男生不需要太照顧我，有一任是遠距離，到後來對方說因為覺得我不太需要關心，所以一個禮拜通一次電話就好，我一直被冷落」

沈凱伊坦言，曾有段感情經營的很失敗，最後是以被分手收尾，當時整整10個月走不出來非常難過。

但不論是粉絲關係維護、閨密背叛、或是感情受挫，沈凱伊最後都能正向看待「我很難討厭人。每個人做一件事都有他的原因。就算我被狠狠傷害了，我還是不喜歡討厭他們，希望我們可以和好。」

運動保持好能量

雖然保持正念，但要走出壞情緒並不是那麼簡單，沈凱伊的解決之道是定期去運動，早上運動、下午運動，有時候晚上也會運動，漸漸開始有運動的習慣後，其實身心靈都有很大的改變。

不論是有氧類的騎飛輪、瑜伽、跳有氧舞」，或是比較挑戰性質的打羽毛球、攀岩，她都樂此不疲「運動的途中，我都會不經意地流淚，感覺就是壓力有獲得很好的釋放。」本來就偏瘦的她，運動後肌肉變緊實是最大的變化。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

只要是人，一生中多多少少都會遇到挫折，很多時候我們不知道該怎麼去處理或面對。「運動」是改變很好的出發點，揮灑汗水讓自己一身輕變得開心，人生也可以學習把不好的東西排掉，讓好的東西進來！

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