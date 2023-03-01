害怕人群拒學女孩變開朗少女 曾晴：勇敢面對問題才是最好的解藥

對曾晴來說，和人相處來都不是件容易的事。小學開始就拒絕上學、國中拒學狀況越益惡化，高中遇到網路霸凌封閉自己….在家人溫情陪伴下，她走出傷痛，在單車世界裡找回自在，曾晴終於找回屬於自己人生的「真實晴天。」

曾晴接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享透過運動變開朗少女的蛻變旅程。

幼兒園開始的嚴重拒學

「怕自己不夠好，所以不想接觸別人」曾晴表示，從小就很怕接觸人群，一般孩子每天興奮期待上幼兒園，她卻每天只要上學就開始恐懼害怕，擔心要遇到好多人，會讓她變得很焦躁緊張，只想一個人躲在家裡。

國小時，父親帶她走路去上學，明明只需要5分鐘的路程，她卻總是要花大概半小時才能進到校園內，不管父親怎麼痛罵、耐心勸都不願意進學校，還出動校長親自出馬，帶她進學校「就是不想要進去，不要上學。」

就連孩子們最喜歡的體育課，她也是選擇自己打球，極度害怕碰到別人。國中時期狀況依然沒有改善，總是以一堆理由拒絕上學，曾經以胃痛為理由，請假不上學一個禮拜。

運動幫助走入人群也傷她最深

曾晴的父親對於女兒抗拒上學，相當無助，希望改變女兒，但越是逼迫越是讓具學狀況變本加厲。從曾晴國小五年級開始，父親帶著曾晴接觸單車運動、開始參加單車挑戰賽活動，逐步接觸人群。

慢慢地，曾晴在和車友挑戰的過程中，一次又一次接受車友的鼓勵，每次都會遇到許多車友熱情的打招呼，慢慢的解除對人群的恐懼，進而愛上單車運動，逐漸不再害怕一次見到那麼多人。

國中時因為準備考試未能持續騎單車，高中時曾晴重拾單車運動，16歲時陪車友一起參加CT三鐵51.5K賽事，抱著參加體驗的心態，沒想過要拿名次。因為游泳技巧沒那麼好，完賽時間超過10分鐘，當時16到19歲組別只有7個人參賽，大會還是給完賽證明，並要她上台領獎，頒發第四名的獎盃。

沒想到，此事卻引發大量網路霸凌，有網友到曾晴和曾晴家人社群媒體上，進行不實的指控及誹謗污蔑，甚至藉機攻擊曾晴家人所從事產業的產品，造成她極大的心靈創傷。

「人好可怕！果然不該去接觸人的！大家會怎麼看我？是不是每個人都在罵我，說我不夠格、這是偷來的獎牌？」曾晴無法停止哭泣，把自己退回當年拒絕上學的小女孩。

事發當下，曾晴的家人果斷的幫她跟校方請了一星期的假，日夜陪著她，教導她勇敢正向面對所有的網路霸凌留言，省視自己，確認信念，放下因受盡委屈而急於澄清解釋的心情。

即便自己也受到抨擊，但家人依然陪伴曾晴，給予無限的溫暖，曾晴看著神色擔憂的父母，理解到，「如果碰到問題就逃避，那我這一輩子都會持續逃避問題，這不是我要的人生！」

勇敢面對問題才是最好的解藥

走過害怕人群的拒學過往、網路霸凌的人生挫折，18歲的曾晴如今是輔仁大學體育系健康管理組，持續朝著喜歡的運動方向發展，找回自己的熱情和初衷。

她挑戰過單車一日北高、騎上武嶺、梅山36灣、環恆春半島、摩托車環島。在一次次的挑戰裡，看到很多不同的風景，「騎完很感動，邊騎會想很多事，其實還是有人願意幫助我，比起被霸凌的痛苦，要努力騎單車騎到終點比較難。」

回想16歲時遭遇的網路霸凌事件，她也充滿感恩，還好在這年紀就遭受挫折，學會勇敢面對問題、解決問題，就像打疫苗一樣，未來對挫折有更強的免疫效果。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

如果生活很難，那就去找更難度更高的事情去挑戰，例如一日北高，一頭栽下去做，就沒有時間悲傷苦惱，過一段時間後，就會發現其實眼前的難關也沒什麼。

勇敢面對問題才是最好的解藥。就算你什麼都不做，也會有人罵你怎麼什麼都不做？既然如此，就勇敢做自己想要做的事情，走自己想要成為的方向。

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