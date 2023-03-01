快訊

瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生宣判！主嫌殺人未遂判8年 2共犯4年8月

被罵「下女生的雜種」 前主播劉蕙苓感謝經歷家庭傷痛

可立即阻止身體內外老化！為何過40歲後你需要重量訓練？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

害怕人群拒學女孩變開朗少女 曾晴：勇敢面對問題才是最好的解藥

聯合新聞網／ 張念慈
曾晴在單車世界裡找回自在，找回屬於自己人生的「真實晴天。」圖片由曾晴授權「有肌勵」刊登
曾晴在單車世界裡找回自在，找回屬於自己人生的「真實晴天。」圖片由曾晴授權「有肌勵」刊登

曾晴來說，和人相處來都不是件容易的事。小學開始就拒絕上學、國中拒學狀況越益惡化，高中遇到網路霸凌封閉自己….在家人溫情陪伴下，她走出傷痛，在單車世界裡找回自在，曾晴終於找回屬於自己人生的「真實晴天。」

曾晴接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享透過運動變開朗少女的蛻變旅程。

幼兒園開始的嚴重拒學

「怕自己不夠好，所以不想接觸別人」曾晴表示，從小就很怕接觸人群，一般孩子每天興奮期待上幼兒園，她卻每天只要上學就開始恐懼害怕，擔心要遇到好多人，會讓她變得很焦躁緊張，只想一個人躲在家裡。

國小時，父親帶她走路去上學，明明只需要5分鐘的路程，她卻總是要花大概半小時才能進到校園內，不管父親怎麼痛罵、耐心勸都不願意進學校，還出動校長親自出馬，帶她進學校「就是不想要進去，不要上學。」

就連孩子們最喜歡的體育課，她也是選擇自己打球，極度害怕碰到別人。國中時期狀況依然沒有改善，總是以一堆理由拒絕上學，曾經以胃痛為理由，請假不上學一個禮拜。

運動幫助走入人群也傷她最深

曾晴的父親對於女兒抗拒上學，相當無助，希望改變女兒，但越是逼迫越是讓具學狀況變本加厲。從曾晴國小五年級開始，父親帶著曾晴接觸單車運動、開始參加單車挑戰賽活動，逐步接觸人群。

慢慢地，曾晴在和車友挑戰的過程中，一次又一次接受車友的鼓勵，每次都會遇到許多車友熱情的打招呼，慢慢的解除對人群的恐懼，進而愛上單車運動，逐漸不再害怕一次見到那麼多人。

國中時因為準備考試未能持續騎單車，高中時曾晴重拾單車運動，16歲時陪車友一起參加CT三鐵51.5K賽事，抱著參加體驗的心態，沒想過要拿名次。因為游泳技巧沒那麼好，完賽時間超過10分鐘，當時16到19歲組別只有7個人參賽，大會還是給完賽證明，並要她上台領獎，頒發第四名的獎盃。

沒想到，此事卻引發大量網路霸凌，有網友到曾晴和曾晴家人社群媒體上，進行不實的指控及誹謗污蔑，甚至藉機攻擊曾晴家人所從事產業的產品，造成她極大的心靈創傷。

「人好可怕！果然不該去接觸人的！大家會怎麼看我？是不是每個人都在罵我，說我不夠格、這是偷來的獎牌？」曾晴無法停止哭泣，把自己退回當年拒絕上學的小女孩。

事發當下，曾晴的家人果斷的幫她跟校方請了一星期的假，日夜陪著她，教導她勇敢正向面對所有的網路霸凌留言，省視自己，確認信念，放下因受盡委屈而急於澄清解釋的心情。

即便自己也受到抨擊，但家人依然陪伴曾晴，給予無限的溫暖，曾晴看著神色擔憂的父母，理解到，「如果碰到問題就逃避，那我這一輩子都會持續逃避問題，這不是我要的人生！」

勇敢面對問題才是最好的解藥

走過害怕人群的拒學過往、網路霸凌的人生挫折，18歲的曾晴如今是輔仁大學體育系健康管理組，持續朝著喜歡的運動方向發展，找回自己的熱情和初衷。

她挑戰過單車一日北高、騎上武嶺、梅山36灣、環恆春半島、摩托車環島。在一次次的挑戰裡，看到很多不同的風景，「騎完很感動，邊騎會想很多事，其實還是有人願意幫助我，比起被霸凌的痛苦，要努力騎單車騎到終點比較難。」

回想16歲時遭遇的網路霸凌事件，她也充滿感恩，還好在這年紀就遭受挫折，學會勇敢面對問題、解決問題，就像打疫苗一樣，未來對挫折有更強的免疫效果。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

如果生活很難，那就去找更難度更高的事情去挑戰，例如一日北高，一頭栽下去做，就沒有時間悲傷苦惱，過一段時間後，就會發現其實眼前的難關也沒什麼。

勇敢面對問題才是最好的解藥。就算你什麼都不做，也會有人罵你怎麼什麼都不做？既然如此，就勇敢做自己想要做的事情，走自己想要成為的方向。

延伸閱讀

療癒系冬季花與食，飄散幸福味的減醣早午餐與燉物

一週的營養健康準備起來！營養師的14道便當菜料理全公開

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

人物故事 單車

相關新聞

害怕人群拒學女孩變開朗少女 曾晴：勇敢面對問題才是最好的解藥

對曾晴來說，和人相處來都不是件容易的事。小學開始就拒絕上學、國中拒學狀況越益惡化，高中遇到網路霸凌封閉自己….在家人溫情陪伴下，她走出傷痛，在單車世界裡找回自在，曾晴終於找回屬於自己人生的「真實晴天。」曾晴接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享透過運動變開朗少女的蛻變旅程。

有片｜韓國人下雨天就想吃的美食！超簡單好吃酥脆的韭菜煎餅

來自韓國傳統家鄉風味的韭菜煎餅，據說是韓國人每到下雨天就會想要吃的美食。住在台北的韓國主婦金太太就要教大家來做這道簡單樸素、酥脆可口的家常小吃。趕快點開影片來學學！

有片｜酸甜可口的紅蘿蔔泡菜！韓國太太教你做俄羅斯國民菜餚

大家常吃的韓式蘿蔔泡菜主要以白蘿蔔來製作，不過，住在台北的韓國主婦金太太卻要教我們做一道紅蘿蔔泡菜，酸甜可口，做法也很簡單，趕快點開影片來學學吧！

停下來的勇氣！三鐵美少女林昱綺：敢停下來，才有機會跑更遠！

如果大家都覺得你在巔峰，你敢停下來嗎？從小學五年級開始，林昱綺就四處征戰鐵人比賽，纖細瘦弱的外表，卻藏著強大的心志和毅力，享有三鐵界的安室奈美惠、三鐵美少女美譽，看似一路向前的人生，最難的，是「敢喊停。」

有片｜10分鐘保養髖部強化骨盤！溫和的瑜伽開髖青蛙式四個練習

久坐久站造成髖部不舒服？人體最大的關節就是髖關節，承載著人體的重量，深深影響著我們的站立、行走或日常生活。因此，平時就該給予適度的鍛鍊保養。「寶拉瑜伽風」寶拉老師示範瑜伽開髖青蛙式的四個練習，動作不難，溫和且循序漸進，趕快點開影片跟著一起做！

有片｜不調麵糊吃得到原味，超簡單韓國街頭美食大白菜煎餅

泡菜煎餅吃膩了嗎？來試試另一道韓國街頭美食大白菜煎餅吧！這道韓國傳統小吃在韓劇節目中的出現率並不比辣炒年糕或紫菜包飯低。住在台北的韓國主婦金太太要教大家來做一款不用調麵糊的白菜煎餅，趕快點開影片來看看！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦