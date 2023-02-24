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停下來的勇氣！三鐵美少女林昱綺：敢停下來，才有機會跑更遠！

聯合新聞網／ 張念慈
停下來的勇氣！三鐵美少女林昱綺：敢停下來，才有機會跑更遠！圖片由林昱綺授權「有肌勵」刊登
停下來的勇氣！三鐵美少女林昱綺：敢停下來，才有機會跑更遠！圖片由林昱綺授權「有肌勵」刊登

如果大家都覺得你在巔峰，你敢停下來嗎？從小學五年級開始，林昱綺就四處征戰鐵人比賽，纖細瘦弱的外表，卻藏著強大的心志和毅力，享有三鐵界的安室奈美惠、三鐵美少女美譽，看似一路向前的人生，最難的，是「敢喊停。」

林昱綺接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從過往「衝！衝！衝！」的人生，逐步找回生活節奏的歷程。

用熱情彌補天分不夠

林昱綺表示，父母都從事忙碌的餐飲業，但一直覺得運動很重要，總是鼓勵孩子多運動。她的姐姐曾經溺水昏厥過，所以父母建立孩子一定要會游泳的觀念，也很早就帶著孩子學游泳。

她天分不好，協調性需要加強，不像姊姊體育好、功課好，什麼都一學就會，表現也很傑出，林昱綺連學游泳都花上比姊姊多上一倍的時間，但她始終沒有放棄，也從不覺得挫折，更全無比較心態「運動很開心，那就夠了！」。

小學二年級時，她看到學校游泳隊要招生，主動向父母爭取要參加，每天早上五點半要晨訓，其他小朋友都是父母接送，但因為父母餐飲業忙，她只能自己一個人前往，卻樂此不疲。

後來，游泳隊因為經費問題被迫解散，小五時在父親建議下，參加了小鐵人的比賽，從此瘋狂愛上這項運動，努力苦練，之後再接觸標準鐵人、半超鐵113。曾在國中時期跟隨國家隊移地訓練，更於高中時期代表台灣到泰國比賽，一圓國手夢。

從很小的時候，就開始接觸運動，陪伴著她長大，影響林昱綺最多的，就是對做事情的態度，養成自律的習慣。

運動是職業還是興趣

林昱綺曾經想把鐵人選手當成畢生職業，但在高三那年決定將重心轉往課業，進入景文科大餐飲系，「但是我並沒有放棄鐵人三項，只是將它變成興趣，用另外一種方式喜歡它。」

她一周練習4次，每年至少參加6場鐵人或是路跑比賽，雖然練習時間變少、成績也不像過往精實練習時如此耀眼，但心態上變得更自在能放鬆，能夠不斷挑戰自己也感到很充實，更一直都樂在其中。

她曾經參加亞錦賽分齡半程錦標賽，賽前2周卻感染腸胃炎，暴瘦3公斤，加上比賽當天天氣炎熱，最後僅跑出1小時41分37秒的成績排名第9，但她依然很開心，「能參加很就很滿足了，會持續練習下去！」

因為真心喜歡運動，她很堅持完成每一場比賽。開始工作後，要努力在運動跟工作之間，取得平衡並不容易。每天早上她會起來跑步，就算只能跑5至6公里的時間也不放過，晚上下班會做仰臥起坐跟伏地挺身，保持身體肌群狀態。

她曾遠赴美國舊金山，參加「惡魔島的鐵人三項」，從舊金山的海灣上船，再跳船下海游回岸邊，當時水溫只有13度，氣溫低上比賽路線困難，跑步又是跑沙地，但依然很開心地完成這場比賽。

對她來說，所有賽事最困難的，是「按下報名的時候」，按下去之後就要開始安排訓練、思考要購買什麼裝備，但只要決定參加比賽了，就好好的準備，沒有放棄這回事。

停下來才能走更遠

今年26歲林昱綺，未來希望發展戶外活動公司，游泳課程的品牌，目前一步一步走的穩健而踏實，但她也不忘停下來給自己喘息的空間。

林昱綺指出，運動員生涯中，最挫折的就是比賽時受傷，會感覺自己很無助。

有次她去斯洛伐克比賽卻摔車了，她很懊惱訓練大半年時間，竟然摔車了，心裡面很受傷，因為不知道要該怎麼做，只能忍著痛完成這場比賽。還有一次嚴重下背受傷，不論開刀或嘗試各種方法都好不了，最後靠休息、瑜珈、中醫針灸，拖了一年多才好。

近期遇到的挫折是受傷，2023年2月26日她要參加大阪馬拉松42k，準備一場全馬需要3個月的時間，她在備賽期間11月底腳踝扭傷，跑了好幾趟診所，休息半個月後，才開始恢復訓練。

過去受傷時，她很害怕運動員生涯就此停滯，所以堅持一直訓練，反而好不了。但這次對於休息這件事不再掙扎、好好的休息看醫生，反而花相對少的時間恢復了，只有自己才能最了解自己的身體。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

要懂得了解自己的身體，了解自己的心。不要害怕停下來，不要擔心停下來了，別人會問我怎麼了？不要把自己看得太重要，休息不是一件壞事，懂得怎麼停下來，接下來的路才可以更長遠。

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