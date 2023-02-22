跑步界的隱型肥胖到健美女神 甜美購物專家秀超狂肌肉

購物專家羅聆外表甜美，但內心鬥志卻異常強大。她參與國內外大小路跑賽事，最近更參加健美賽事奪下第三名，挺過艱辛備賽過程，從跑步界的隱型肥胖，成功成為健美女神。

嗜甜如命把酒當水喝

羅聆接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，她熱愛跑步，無論是國內補給聞名的田中馬、海風強勁的北海岸賽道萬金石馬拉松，她從21K半馬跑到42K全馬，全都沒在怕；甚至是最吃體能的公路車運動，到泥濘越野馬都一一克服。

她也熱情參加海外賽事，不論是著名關門那霸馬、羨煞人的Tiffiny女子名古屋馬、浪漫巴黎馬、布拉格馬，到世界馬六大馬之一的芝加哥馬，全都無役不與。

羅聆表示，過去常仗勢著跑量大、運動量夠多，沒有在飲食控制，認為跑步可讓排酒精、排糖份。她愛品酒，只要酒商朋友有好酒，她就一箱一箱的叫貨 ，把酒當開水喝。

「沒糖尿病真的很慶幸」她笑說，自己是嗜甜如命的螞蟻人，喝ㄧ杯咖啡要加4包糖，點個珍奶要混搭蒟蒻、布丁外加12分糖，雖然跑步多年，但體脂高的嚇人，總在30多以上，自已號稱「跑步界的隱形肥胖」。

3年前，她踏進重訓健身領域，但總是因爲要維持上電視的好體態，錯誤的減肥，不吃米飯、或在運動或重訓後沒有充碳，根本沒養大肌肉量。

「我想再一次挑戰自己的極限！」處女座的人從來就不會安於現狀，敢於挑戰各種困難，不斷突破自我。羅聆一直想著，她想變得更強壯更優秀，才可以擁有自己想要的體態，決心參加健美賽，來挑戰自我。

購物專家羅聆外表甜美，從跑步界的隱型肥胖，成功成為健美女神。圖片油羅聆授權「有肌勵」刊登

改變重口味的人生

羅聆是醬料控、甜食控、嗜吃重辣口味，因為備賽需要創造大的熱量赤字，必須徹底改變飲食方式，她努力執行三大任務：

1.避免精緻糖類攝取：

以前巧克力要吃焦糖巧克力，如今只能吃85%巧克力。以前吃荷包蛋最愛沾醬油膏，如今只能吃無調味水煮蛋。以前最愛吃椒麻雞或脆皮雞排，為了備賽，只能吃幾乎無調味的雞胸肉。

2. 攝取優質蛋白質及優質碳水化合物：

每天記錄吃的食物，嚴控蛋白質碳水化合物在體重的兩倍，一天熱量只有1300卡路里，減脂還要做到增肌不掉肌肉…實屬不容易。努力控制熱量攝取卻又要做大重量訓練，力氣上不去，心有餘而力不足，重訓的心好累 。

假日面臨同事邀約、聚會更是強大考驗，只能帶著自己備賽餐盒參加朋友生日派對、KTV歡唱。看著其他人吃著三寶雙寶紅燒牛肉麵、高麗菜手工水餃、美式炸點拼盤，她只能吃平淡無奇的舒肥雞胸肉水煮菜。

電視台化妝間常點下午茶鬆餅、冰火菠蘿油、晚上點臭豆腐麵線炸雞、漢堡披薩，她只能嗅吸紙袋、聞聞味道，過過乾癮。

3. 搭配好油及適當膳食纖維、維生素補充

備賽5個月期間，羅聆規劃性訓練體脂，搭配好油及適當膳食纖維、維生素補充，吃原形食物，糖、鹽、醬都是過去的1/10的用量，所有不好的澱粉類少碰像是麵包⋯等。

從5月剛開始備賽時的體脂27%，到9月底體脂15.8%，10月直接衝到13%。 不用仙女餐、不用什麼168，更不用斷碳，只是強調注重蛋白質和優質碳水化合物攝取，沒有特別做腹部滾輪運動，馬甲線、川字線自然顯現。

自己選的路跪著也要練完

備賽時，最辛苦的是和另一半的相處會有所改變。羅聆表示，一開始男友會心疼或抱怨，無法陪伴他吃燒肉、牛排、火鍋。她吃備賽餐，男友在旁吃炸雞或酸辣粉，都滿滿罪惡感，只能一個人躲在陽台吃完再回房。

備賽最後一週，每天要灌4000到5000CC的水來排鈉，男友更擔心會不會水中毒嗎？Peak week時，心情情緒有時也會因備賽，莫名和男友吵架。

然而，備賽過程讓她心態與心境都更理解：肌肉愈多，愈容易燃燒脂肪，愈不會有多餘的肥肉，肌肉更可保護關節。

過去她採取的減肥方式，像是跑步多屬於有氧運動，雖然對心肺功能有益處，卻不一定會增加肌肉。想要增加全身的肌肉量，最重要的運動不是跑步，而是肌肉訓練，也就是要進行適度的重量訓練，

從體態的因素考量，她藉由參賽比基尼健美大賽的備賽，讓自己從飲食改變，讓脂肪量降低，並提升肌肉量來進行體態的大改革與蛻變。最後成功在第三屆全國健美先生比基尼小姐錦標賽，拿下女子新秀比基尼組第三名、女子資深比基尼組第三名。

從跑步到健美，羅聆一次一次挑戰不可能，透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

不管練肩、背、臀，每一次的辛苦都是肌肉的成長，付出的身體會讓妳見證，自律的美好曲線與強大的肌肉。

健身世界是公平的，付出多少，收穫多少。放棄可以找到一萬個理由，堅持自律只需一個信念！不怕萬人阻擋，就怕自己投降放棄，將來的你，一定會感激現在拼命健身的自己。

自己選擇的路，再艱難，跪著也要練完。

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