從大嬸到超辣健美選手！科技主管用肌肉，撐住每個倒下的自己！

費莉莎是台大研究所畢業的資優生，在令人欽羨的高科技產業擔任主管，人生勝利組的生活，卻在懷孕後一夕變調！成為全職媽媽，和憂鬱症對抗，到底該如何從大嬸到教練，拿回人生自主權？

為什麼我只是一個媽媽

費莉莎接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示台大材料科學研究所畢業後，成為專利工程師，專門處理複雜的專利訴訟案件，卻也因此埋下久坐不動的壞習慣。

34歲時，她懷了老大，在老大出生前，從沒想過當媽媽，不知道怎麼當媽媽，更完全沒預料當媽媽這麼難！

費莉莎的懷孕、生產、照顧嬰幼兒過程特別有挑戰。無預警的情況下，她被送進醫院安胎40天，雙手輪流打安胎針，打到沒位置打。最後因心律不整，老公幫她簽下切結書，表明先保媽媽再保小孩，向醫院爭取放回家待產。

生產過程極度不順利，醫生為了保住孩子，只能強迫引產，造成費莉莎下體嚴重撕裂傷，長達兩、三個月無法正常坐椅子。為了好好育兒，她只能選擇放棄離開華碩電腦小主管的位置，從此回家當媽媽！

兒子出生的前四個月，因為嚴重腸絞痛，每到天黑就狂哭到天亮，費莉莎每天日夜顛倒，和老公幾乎累跨，只能靠意志力撐下去....

她的身體開始越來越差，抱孩子造成椎間盤突出，半夜常常整條腿麻痛而無法入睡。長時間睡眠不足，偏頭痛、暈眩症狀開始發作，前後有四次暈倒送急診。

費莉莎表示，當時她每天晚上總是暴哭埋怨，為什麼我只是一個媽媽？孩子上幼兒園之後該回職場嗎？卻又總是放不下孩子，捨不得尋找自己的新的發展。

憂鬱症上身

後來，女兒接著出生，費莉莎要背一個嬰兒、又要牽一個學走路的兒子，還要一手餵奶、一手餵飯，更讓身心都到崩潰邊緣，心情總是很沮喪。

有一天，她發現自己一週內突然掉了四公斤，意識到似乎哪裡出問題了⋯⋯趕緊救助醫師。心理醫生問診後，告訴費莉莎：「如果你覺得你有憂鬱症，你就是！」

費莉莎帶了好大一包抗憂鬱藥回家，望著藥猶豫了好久，勉強吃下一包後，她把剩下的藥丟進垃圾桶，不想接下來都要靠藥過日子，她告訴自己「孩子還小，需要健康的媽媽陪伴！我要振作起來！」

費莉莎開始跟老公討論，讓一歲半和6個月的兩個孩子，一週去托幼兩、三天，她則開始穿上球鞋跑步。

一開始，跑兩百公尺，就覺得自己快暴斃。慢慢地，500公尺、600公尺....想放棄的時候，就會想到孩子，想給他們一個健康的媽媽！後來，隨便一跑就是幾公里，然後也參加了幾場半程馬拉松。

除了自己運動，她也帶著孩子一起運動。

費莉莎表示，兒子上小學前，情緒波動比較大、還有過敏體質，為了改善孩子的狀況，她決定每天陪兒子運動。她相信，運動可以改善一切，無論對體質的調整，和腦部情緒控制的發育都會有幫助。

兒子三歲、女兒2歲，她就開始拆掉輔助輪讓孩子學騎腳踏車。兩個孩子更是一年四季游泳沒間斷。當孩子上游泳課時，她就在一旁自學，幾年下來，從只會自由式打水不會換氣，後來開始自學會換氣，蛙式、甚至蝶式都會了，每年夏天，幾乎天天陪孩子游2000公尺。

而生產育兒造成身心的負擔，早已因為運動，不藥而癒！

想把運動美好帶給他人

2019年，費莉莎已經大量有氧運動5-6年了，但天生下半身肥胖的體態，沒有因為有氧運動改變，決定開始學重訓！

費莉莎開啟肌力訓練，身材比例也慢慢勻稱，有了成果，帶來對健身更大的熱情和興趣，考取美國運動學會教練證、中華民國健美教練證，想把健身的美好帶給別人！

因為是媽媽身份，她特別了解媽媽們的需求。

學生中有些媽媽因爲長期做家事，肌力不足和姿勢不良，造成身體疼痛，她透過研讀解剖學、肌動學、生理學、營養學，皮拉提斯、心理情緒專業領域，努力把運動科學帶給學生，讓沒有運動習慣的學生，都能慢慢愛上運動！

她的學生中，有人憂鬱症、癌症、椎間盤突出；還有不少人跟她一樣，有不錯的學歷，為了讓孩子有更好的照顧，而選擇離開職場，心裡有很多遺憾，如今可以透過運動走出來，是精神上很大的鼓勵。

「我不再只是一個媽媽，而是可以幫助更多人『我相信我可以！』的教練！」費莉莎鼓勵一個又一個，從來不運動的人到願意接觸運動，用最科學有效的方式建立成就感，找到人生的價值。

用肌肉撐住自己

47歲的費莉莎教練，開始運動大概10年、健身時間約5年，「運動、健身給我的改變太多太多，讓我從一個很病很弱的讀書人，到醫個健美選手。」

對她來說，運動是人生中最美好珍貴的禮物，想把這份美好帶給別人。費莉莎總是鼓勵媽媽族群，愛家也要愛自己，帶領媽媽們找到力量，找回身體的主導權，只要開始出發，目標就不再遙不可及了！

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

重訓，每一下都是生命中的痛苦練習！每一次壓力倒下，能撐住你的從不是別人，是你的肌肉！當你可以一次次扛起、克服重量，肌力一寸寸成長，生命一點一滴被滋養，你的人生還有什麼好畏懼？

從大嬸到教練，經歷低潮找到力量，掌控身體，拿回人生自主權！我可以，相信你也可以！我沒有天賦，但我永不放棄！

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