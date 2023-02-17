感謝護理人員陪外公人生最後一程！她考上護理師立志回饋社會

「女生練體育，沒有前途！」在長大的過程中，李佳芸一直都自卑受挫，被迫割捨深愛的體育，卻不知道人生方向怎麼走。外公離世前，她有感護理人員始終悉心照料，考上護理師，也接觸三鐵運動，立志用熱情和專業回饋社會。

李佳芸接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享菜鳥護理師、菜鳥運動員的蛻變之路。

怎麼什麼事情都做不好

21歲的李佳芸表示，從小課業成績就讓她感到十分自卑，面對親戚哥哥姐姐們優秀的成績、大家的比較，成了她內心深處的陰影。

雖然念書沒有成就感，記性不太好常忘東忘西，但她依然努力準備，當考試成績不如期待，常常只能躲起來哭，覺得自己做的不夠好，怎麼永遠都無法達到別人理想的樣子？

不過，在學校也找到一處，會讓李佳芸覺得有生命及希望的地方，那就是每次到戶外的體育課。

李佳芸發現，只要上體育課，她就好喜歡好快樂，也被老師發掘出來加入跆拳道隊，只要參賽都會得名，獲得很多的成就感與自信。但逐漸的，又面臨了國中會考，爸媽希望她專心唸書「女生不要練體育，不會被看見」強迫退出跆拳道隊。

然而，失去了人生中唯一有自信的地方，李佳芸接下來的考試成績，更是無法反轉了。父親建議女兒，選讀穩定收入的護理科系，沒有任何目標的李佳芸，只能如浮萍般默然接受。

病房裡溫暖的護理師

在讀護理系第三年，李佳芸遇到外公罹患肝癌，在病房陪外公走完最後一程的過程中，她發現溫暖的護理師，是讓外公和家屬安心的力量，專業的照顧和即時建議，讓外公辭世前的身心靈都被好好接住了。

「原來，這就是護理的力量！我現在沒有任何專業可以幫外公，未來我想要用專業幫助更多人！」李佳芸被深深感動，決心快點考取護理執照，去回饋社會，幫助更多人獲得更好的護理陪伴。

五專畢業後她就考上護理師，發現臨床遇到許多艱澀的問題，因為學歷不夠，回家後要好好念書，翻書去解決問題，決心報考二技，白天上班、晚上念書補足專業。

目前在急診室任職的李佳芸，初期工作總是心力交瘁，每天疲憊得哭著回家。

第一次在急診室哭，是一位長輩需要抽痰，患者很不舒服但必須用侵入性方式幫他抽痰，患者一直說不要很痛苦，卻必須幫他抽，疑惑自己的工作是殘忍的還是替他好？

後來，學姐告訴她，不幫患者抽乾淨會反覆發作引發肺炎，專業護理師不應該畏畏縮縮，而是精進技術把任務快速處理好，讓患者更舒服，得到更好的護理照護。

還有一次，有騎車雙載的阿公、阿嬤到醫院看診，卻在回家路上被酒駕小貨車上，兩人不幸雙亡，看到家屬一次喪失兩位至親，讓李佳芸萬分不捨。

回家後立刻告訴爸媽出門要小心，即時告訴父母「我很愛你們」，很怕他們沒聽到，現在每天回家抱爸爸媽媽。

用運動支撐護理生涯

雖然被迫割捨心愛的跆拳運動，但李佳芸依然喜歡運動，讓身體獲得更多的放鬆與舒壓。

從五專開始，她便培養持續運動習慣，就算是考證照閉關念書期間，每天從早上8點到晚上10點都關在圖書館念書，仍堅持一周擠出兩天，不要坐在圖書館裡面，而是抽空到外面跑步。

踏入職場後，儘管課業、工作兩頭燒，她也依然安排每周一到兩天，放假半小時好好跑步，讓自己很喘流汗、透過紓壓排毒，跑步邊流汗邊哭，感謝自己那麼努力，謝謝自己沒有放棄，把課業工作壓力全部釋放，重新開機。

我挑戰過路跑10公里第9名、今年第一次挑戰半馬分組第2名、也游過日月潭、騎腳踏車獨自旅行，今年3月要挑戰台東三鐵接力比賽。透過運動找到真正的自己，從複雜的情緒和壓力中，「丟掉不必要的東西，留下重要的就好！」

學習活在當下

從菜鳥護理師，到目標成為專業護理師；從菜鳥運動員到目標邁向三鐵女神，急診護理師李佳芸最開心的就以當個快樂潛水員、快樂運動員，想解鎖不同國家、不同事物、不同族群、不同人生階段。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人；

人生要活在當下，但不要求自己所有的事都要緊握，會沒辦法發現其他美好的人事物。規律的運動，就像一個重新整理的機器，可以過濾掉不必要的雜質，適時的調節溫度，讓自己活得快樂又精彩，同時讓你找到屬於自己的幸福。

延伸閱讀

月經來前身體不舒服？２個瑜伽體式有效舒緩經前症候群！

先天性氣喘、心臟病？67歲的她靠重量訓練享受健康的退休生活！