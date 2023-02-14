有片｜「恢復」做得好，預防運動傷害！跑步教練教你賽前更完善的調整訓練

臺灣每年都有各式各樣的路跑賽事吸引熱愛跑步的人參加，但賽前該如何準備才能跑出最佳狀態？如何調整配速？「佛系跑步Kobe騏」長跑教練Kobe黃俊麒親身實際邊跑邊講解，教大家如何在賽前做更完善的調整訓練，趕快點開影片看看！

Kobe教練指出，很多人想要比出好成績，會在賽前做許多高強度訓練，但其實這並不會對身體有很大的幫助，反而會因刺激過多而破壞身體，讓比賽沒辦法更好發揮。

因此臨近比賽前一定要做好調整訓練，也就是讓身體「恢復」，這樣才能降低比賽時受傷的風險。影片中他先做八公里的有氧慢跑，再做四公里的配速跑，前面均速大約5分10秒，心跳122，他強調跑者需要適時地應身體實際狀況而調整。

Kobe教練也講解了身體如何動作才不會耗費過多體力，他強調跑者要更注重身體的恢復和日常的作息，並找出最適合自己身體的訓練方式。想了解更多運動健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。保持健康跑出最佳成績！

原始影片

佛系跑步Kobe麒YT

FB黃俊麒

Kobe IG

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