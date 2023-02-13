最美營養師黑歷史：之前我一直又胖又黑 , 還胖到被我爸嫌棄！

許多人都以為美女一定都是天生麗質，只有自己喝水就會胖。其實，美女的真相，跟你想得很不一樣！有「最美營養師」美譽的高敏敏，總以亮麗身影在各大節目亮相，但她坦承，其實過去的自己，並不是這樣的！她也跟很多女孩一樣，有過一段討厭自己、甚至胖到被爸爸嫌棄的慘淡少女歲月。

以下文章摘自《高敏敏教你這樣吃營養好、補最多、瘦最快！》

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我真的肥過！

其實, 大學之前我一直都是又胖又黑 ,

還胖到被我爸嫌棄！

大家都說：「妳身材這麼好，以前肯定沒胖過！」說這種話的人應該沒看過我小時候的身材，我就是很胖很胖的那種女生，我從國小就很羨慕那些很瘦的女生，或是一些班花校花之類的，她們怎麼都又漂亮又瘦又白！反觀我自小就是一個又黑又胖的小孩！不但老喜歡往戶外跑，加上特別愛吃(國家認證的「吃貨」)，結論就是我自小又胖又矮又黑，還滿臉雀斑，堪稱同年齡層的小胖妹！

會這麼胖也不是沒原因的，從小我們住在宜蘭，當時我們家隔壁是一間鹹酥雞炸物攤加泡沫紅茶、珍珠奶茶的複合式餐飲店(夠邪惡吧！)，所以呢，大概每二天我媽就會去隔壁買炸物+波霸奶茶作為我們的宵夜或是晚餐後的點心，因此對我來說鹹酥雞就是一個很常見的點心，完全不覺得奇怪！

有時候隔壁的老闆娘人又太好了，三不五十就會炸個幾樣東西請我們吃，可以說我就是一個吃鹹酥雞跟喝珍奶長大的小孩！

因為隔壁太方便，加上我很會吃，印象很深刻是有一次我真的吃到肚子痛得蹲在地上，應該是吃到腸胃炎了，痛到我說不出話來，結果我爸看到竟然說：「天啊，哪有女生把自己吃得那麼胖！還吃到撐壞肚子在那邊喊痛，一個女孩子胖成這樣好嗎？」(我爸超愛瘦瘦的女生，我媽跟他結婚時才38公斤！)

我當下超難過的，心想：天啊，我爸怎麼那麼狠毒！我都已經在腸胃炎痛到冒冷汗了，他還可以笑我愛吃貪吃，吃得那麼胖！我就是愛吃啊，能怎麼辦嗎?小時候那一幕場景印象實在太深刻了，讓我決心以後一定要少吃一點、要減肥到跟班花一樣瘦才行！之後我就直接不吃東西，想說這樣瘦最快，結果大概節食了1天而已，意志力超薄弱的我就受不了了，直接放棄，想說算了，這輩子可能跟瘦無緣了！我就正常吃飯吧，不要虐待自己了。

但是因為那時候家人工作也比較忙，沒空注意我們三餐均不均衡，就是都以外食居多，造成我比較容易偏食，甚至飲食的觀念錯誤，例如我覺得說我想要吃少一點，下課就自己買一個麵包然後配一杯養樂多當晚餐，想說只吃這樣應該可以瘦吧？根本沒有營養知識，不知道那個菠蘿麵包的熱量跟一便當差不多！想當然，我還是一樣胖！

升上高中後，我還是想盡辦法要減肥，營養午餐就選一個份量最小的漢堡，真的是超級小、大約是兒童餐那種，我心想說吃魚應該蠻健康的，口味就選了炸鱈魚，結果我竟然越減越肥！光第一個禮拜就倒胖了3公斤！

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那次減肥失敗，讓我整個人徹底放棄了，我深信自己就是個連喝水都會胖的人，這輩子別想瘦下來了！更慘的是，那陣子還因為吃炸物吃到我滿臉都是痘花！不誇張，我當下真的覺得人生蠻悲哀的，似乎毫無希望了。那時候家人還說：「你就是胖啊，胖子容易荷爾蒙失調什麼的……」我超想哭的，我就是不想那麼胖啊、我也不想長痘痘啊，但是根本沒人要鳥我，就這樣絕望的帶著滿臉痘痘一路胖到了大學。

大學就不用訂什麼營養午餐了，我可以自由去選擇吃外面的東西，而那個時候也開始慢慢接觸到很多關於瘦身的知識，也認識了營養學的老師，比較有一些概念。我後來都是去吃自助餐，然後猛夾蔬菜或者吃學校附近有家火雞肉飯便當，都會習慣點很清淡的菜和低脂的肉，我還喜歡把便當的三格全部都裝滿蔬菜，然後跟老闆說我不要淋油淋醬汁，從那時候開始注意要吃少油少鹽、並且多吃蔬菜的均衡飲食法。

後來體重真的有降下來一些，加上學校有很多活動要耗體力，活動多加上均衡飲食的結果，沒想到體重竟然可以從當時的快60公斤慢慢降到52公斤左右，但還是肉肉的，不過至少已經從6字頭降到5字頭了 ！

不過大學時期的我就是一直維持在51、52這個數字，看起來不會很胖，但因為我很矮，才158公分，50多公斤對我這種身高的人來說還是偏肉。大學時期大家都變得更愛美，我就會覺得為什麼大家都那麼瘦、只有我瘦不下來？到51就卡住了！

那時候非常想變更瘦，所以就到處去嘗試各種減肥方法，什麼節食啊、吃減肥藥啊，甚至還去減重診所上班(當諮詢師)，就有機會試吃他們的藥，試到我整個人半夜會冒冷汗、拉肚子還發抖，然後整個人走在路上都快暈倒了，因為我有天生低血壓的問題，加上又沒吃什麼東西，感覺整個人都快掛了！

所以我知道這種方法不適合自己，雖然吃藥的時候從52公斤瘦到48公斤，結果一停止吃藥又胖回到52，真的覺得人生也太悲哀了吧！

後來我是直到出社會真正當了營養師之後，才開始落實均衡飲食加上運動，才真正去執行如何吃對食物、如何補充營養又不怕胖，並唾棄一切偏激的減肥方式，只要有人跟我說什麼減肥方式很有效什麼的，我一律都會用很不可置信跟犀利的眼神去檢視這個新的減肥方式到底是好還是不好？然後去分析它們，像最近16 8斷食法這種就覺得還不錯，很適合現代人的生活型態。

所以我現在體重大概就是48到50公斤之間上下，因為現在我還算是產後媽媽，還有一點肉在身上，加上產後也沒有特別刻意去減肥，就是一樣正常均衡飲食，但是只要吃到大概七分飽我就不會繼續吃東西了！我懷孕的時候從47胖到58，大概胖了11公斤，現在產後6個月就瘦到大概50公斤，我完全沒有刻意要瘦多少，只要遵循正確的飲食方法，不刻意也能瘦到理想的體型！

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所以對於想減肥的讀者，我想跟你們說的是：不要每次聽到一個流行的方法就急著跟風、急著問：「瘦很快嗎？能瘦多少？」很多人以為減肥就是要立即見效，結果隔天量體重說：「奇怪，怎麼沒有瘦？」減肥根本不是這樣子好嘛！不是比誰瘦得快，要比誰瘦得久！

我們應該找一個一輩子都能好好貫徹執行的方式才能長長久久，如果這個月瘦10公斤，下個月復胖15公斤，有用嗎？而且臨床上復胖的人體脂肪通常都會節節攀升，所以瘦得快不見得是好事，我們要瘦就一起瘦一輩子，要健康就一起健康一輩子！能貫徹一輩子不復胖，才是最重要的。

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