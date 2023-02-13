肚子會痛到底哪裡出問題？腸胃名醫教你辨別腹部疼痛九宮格 找出問題器官！

為什麼肚子會痛？肚子痛吃胃藥就會好了嗎？小心！判斷錯誤，恐怕引發更嚴重後果！被封為「胃神」的胃腸肝膽科的名醫張振榕院長，透過「腹部疼痛九宮格」教你輕鬆辨別身體問題，及早對症下藥，才不會讓小問題擺著擺著，造成身體無可挽回的遺憾！

以下文章摘自張振榕、林莘妮著作【食萬個不一樣：名醫家吃什麼之一開始就該知道的「防病飲食」！】

張振榕、林莘妮著作【食萬個不一樣：名醫家吃什麼之一開始就該知道的「防病飲食」！】由趨勢文化出版

腸胃名醫的行動診間：腹部疼痛九宮格

在粉絲團和Google張振榕診所的留言區裡，曾經有一位可愛的病友留言給我，他說我的醫術精湛、看診細心、根本「新店胃神」，我看到留言時嘴裡說不敢當，心裡卻暗自高興了很久。

回想當時診斷這位病友的情形：他說自己時常肚子痛，他老婆說應該是應酬太多、外食太多導致胃炎，所以請他來我們診所就醫。他跟我說上腹跟右上腹的肚子會痛，有時候吃完飯就會不舒服，吃了胃藥後效果還好，沒有改善太多。

聽完他的說明後，種種的跡象讓我幾乎已經是往胃科的方向診斷和檢查了，當天立刻安排照胃鏡的時間、日期，但就在這時候，我偏頭一想，他說自己右邊肚子偶爾也會隱隱作痛，這句話讓我不放心地多問了一句……

我說：「請問你有沒有膽結石？」病友：「沒有！我在其他診所也有照過超音波，膽囊很OK沒問題，不過我爸爸有膽結石，他手術拿掉了。」聽到這裡，我心想病人既然都來了，西醫的精神不就是要檢查、化驗、治療嗎？於是我請他到超音波室床上躺下來，進一步做腹部超音波檢查。

神奇的一刻在超音波探頭放上去時發生了！咦？居然有結石，而且膽囊壁水腫增厚，很可能是有急性發炎的情況。我來來回回用超音逼探頭掃看了許久，越看越能確定應該是膽囊的問題，雖然在別的診所沒有發現膽結石，但在我的超音波探頭下，確確實實看見了石頭。於是我跟這位病友說明他的情況可能是膽結石導致的膽痛：「腹痛也有可能是因為膽結石發作、膽囊發炎造成的。」

由於這位病友的發病時間已經超過開刀的黃金期，加上他感染的症狀並不嚴重，因此我開了口服藥請他回家服用，希望可以把症狀壓下來，也安排病友如期胃鏡檢查，這樣一來，更能確定是哪個器官出了問題。

經過口服藥控制了幾天，病友回診做檢查的當天說：「身體的疼痛狀況雖然沒有完全好，但改善了百分之六十！」有改善雖然是好事，表示口服藥物有稍微壓下膽囊發炎的問題，但即使他說有改善，我們還是要做胃鏡來確定或排除胃部有沒有發炎。

當胃鏡檢查出來如我預期一樣是完全正常的，像是一關過一關般，我們繼續闖關下去，更可以放心地往膽囊這方向進一步治療了！口服藥吃了2個星期後，病友的狀況好更多了，這時候病友直誇我是神醫啊！

他終於知道為什麼他在別的診所就醫吃藥都沒有效果的原因了，因為他都只吃胃藥！膽囊發炎吃胃藥怎麼會好呢？神醫是不敢當啦！我只是盡我專科所能看診，還好最後有在對的時候幫到他，讓病情沒有變嚴重、也沒有害他再一直吃錯藥下去了。我建議他調整好身體、讓病情穩定後，再來決定是否開刀切膽也不遲。

這件事情，讓我回想到曾經接受媒體採訪，記者詢問我：「能否分享一個方法，可以很簡單的分辨我們肚子痛時，大概是哪裡出了問題？」那時候我心裡想的是，我只相信科學的診斷，需要經過視診、問診、聽診、觸診、超音波，甚至是胃鏡……等，當這些檢查完成後，我才可以確認病人的病因，我不喜歡隔空問診、隔空下診斷，但是我相信記者想要幫民眾問的答案應該不是這些，他應該是希望我可以用經驗法則的方式，幫民眾簡單理出一個在家也可以簡易分辨疼痛部位代表什麼意思的方法，初步知道自己肚子痛時，是哪個器官出了問題？

張振榕、林莘妮著作【食萬個不一樣：名醫家吃什麼之一開始就該知道的「防病飲食」！】由趨勢文化出版

其實是有方法的，我們可以從「腹部九宮格」窺知一二。什麼是「腹部九宮格」？它其實是一個以肚臍為中心，在我們腹部畫出一個「井」字的虛擬線，形成有九塊區域的九宮格，透過九個不同的腹痛位置，在相對應的部位裡，我們可以推測大概是哪個器官出了問題，再進一步確認，如左示意圖。其相對應可能出問題的器官如下：

1右上腹疼痛：膽囊、肝臟、十二指腸。

2肚臍右側疼痛：升結腸、右側腎臟、右側輸尿管。

3右下腹疼痛：盲腸、右側輸尿管、卵巢。

4肚臍上腹疼痛：心臟、胃、十二指腸、胰臟、橫結腸。

5肚臍中間疼痛：盲腸、小腸、主動脈。

6肚臍下腹疼痛：直腸、膀胱、子宮、攝護腺、尿道。

7左上腹疼痛：脾臟、胃、胰臟尾部。

8肚臍左邊疼痛：降結腸、左側腎臟、左側輸尿管。

9左下腹疼痛：乙狀結腸、卵巢、左側輸尿管。

在門診的經驗中，每個人的「痛覺敏感神經」並不相同，曾經遇到一位經營紙箱事業的病友，因為工廠忙碌，把重心都放在事業跟丈夫身上，那時候診所剛成立幾個月而已，她帶老公來做身體檢查，從頭到尾，她都只幫老公安排，沒有想到自己，她一直宣稱自己是鐵胃、是健康寶寶。

當她老公做完胃鏡，結果顯示幽門桿菌是陽性，她聽完健檢報告後，聽從了我的建議接受幽門桿菌檢驗，畢竟一起共用餐具，加上又是枕邊人，被感染的機率很大。後來她選擇了照胃鏡，這位病友的胃鏡結果出乎大家的意料，不僅幽門桿菌呈陽性，連胃和十二指腸都潰瘍！這個案例真的很特別，剛剛提到每個人的「痛覺敏感神經」都不相同，有些人可能只是輕微胃炎，身體就出現很多不適的症狀；反之，她明明腸胃已經嚴重到不行了，平常卻一點感覺也沒有！對痛覺不敏感的人，真的要比一般人格外小心和注意。

腹部九宮格中，已經對應了五臟六腑疼痛的相應位置，女性腹部疼痛涵蓋範圍比男性更廣、更複雜，分很多種，不一樣的腹痛症狀，會讓醫生在問診時有參考的線索利於診斷，例如：

1.急性腹痛： 急性腹痛是指突然發生的嚴重腹部疼痛，即使休息、服用藥物也無法緩解症狀，如果是突如其來的劇烈疼痛，請立即就醫。

2.慢性腹痛： 慢性腹痛是指時常發生的腹痛，且持續超過一個月以上，通常會影響生活作息。

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在參考九宮格對應的疾病時，千萬不要自己下診斷來嚇自己！我還是建議經由醫生門診檢查後才能判斷，此推測方式僅供參考，重點是希望你們在家發現自己腹痛時、就醫前，先不要慌，也不要只會跟醫生說就是「肚子痛」，能夠了解這九大區域的腹痛有何不同？更能好好守護自己和家人的健康！

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