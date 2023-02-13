把跑步的痛當習慣 十字韌帶撕裂被迫棄賽 終於學會聆聽身體的聲音！

對周思嘉（薇安Vivian）來說，會踏上跑步旅程一切都是意外。大一穿牛仔褲跑越野跑，竟然拿下女生組冠軍，從此成為「愛跑步那個薇安」。長期忽視身體疼痛，導致十字韌帶撕裂傷不自知，被迫放棄賽，卻也因此學會人生重要功課。

周思嘉接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從受傷後學會的愛自己哲學。

穿牛仔褲跑越野賽

周思嘉表示，就讀的大學位在山上，同學們自然而然會去爬山，「畢竟翹課要回到平地，需要花費一個多小時的時間，不如直接去爬山散步。」學校每年都會舉辦越野賽，同學們會為了每年的越野賽，偶爾跑跑校園山坡地，或下課後去跑操場；久而久之，跑步好像就成為跟同學聊天相聚的理由。

2012年，在學校舉辦的創辦人盃越野跑賽，大一的周思嘉穿著牛仔褲，竟然拿下越野賽女生第一名，當時得獎的榮耀感、還有站上凸台的興奮，至今仍記憶猶新，或許有些細節已經淡忘，但在當時似乎埋下一顆種子，是這樣的開始讓她堅持下去。

漸漸地，跑步開始融入生活。當時的她，並沒有那麼熱愛跑步，只是把跑步當作一個放鬆紓壓的方式。

周思嘉很喜歡和朋友一起參與各種路跑，會參加知名賽事和特色路跑，會搜集不一樣的獎牌，穿各種服裝參與變裝跑，有時還會到不同地方參加賽事，可以安排兩天一夜小旅行並吃喝玩樂。

「我們不在意速度，只有享受一同參賽的樂趣，還有拿到想要的完賽禮。穿上可愛賽事T、戴上大會製作物、揹著參賽禮的束口袋；跑跑走走都無妨，聚在一起就很歡樂。」

她也會和家人參加路跑，做為家庭出遊的一部分。漸漸發現，跑步已經成為她生活中不可或缺的一部分。

從上班族到樂齡運動教練

「沒想過我會變成一個這麼愛運動的人。」周思嘉大學主修外文，專攻英國文學、語言學、即時口譯；但她的興趣是廣播，所以到處找資源學習，也順利找到實習機會；畢業以後意外進了車業，做的是行銷，曾經做過好幾年的辦公室工作。

以前做為上班族，月跑量頂多100km上下，當時跑步是種舒壓方式，讓她得以暫時放下其他事情，只專注在呼吸和步伐。後來，她開始從事樂齡運動教練，心想「都要教人運動了，自己的體態也要顧吧。」

除了加入跑團，認識更多運動的朋友並固定團練，當身邊越來越多愛運動的朋友，發現每個人在不同領域都有自己的專業，朋友們一個比一個積極，周思嘉也開始嘗試其他運動，像是越野跑、鐵人三項、登山、抱石、滑板、潛水、衝浪...。

「對我來說，嘗試不同運動就是體驗人生的方式，也更能定義『我』想要成為的模樣。」周思嘉好喜歡也享受學習新東西的過程，看著每個人聊起自己喜歡的運動，那眼神發亮的模樣，真的好吸引人。

長期忽視疼痛的反噬

一直以來，不管是賽事或是平常跑步，周思嘉只要跑起來，就會有膝蓋痛的問題，但她總是直接忽視。

去年9月初，周思嘉在西濱騎車，當時正是颱風天又是騎在往海邊的小路，風很大且路面不平整，她不慎摔車手腳都是傷。不過還是貼著紗布，去找朋友跑步，「皮肉傷嘛沒事。」

10月初，跑課表的某天，疑似暖身不夠加上長期放鬆不足，跑步當下覺得速度拉不起來，但沒有特別在意，回家後怪異的疼痛，只是想從客廳移動到餐桌，突然軟腳在地，但休息沒幾天，她還是繼續跑課表。

10月底，周思嘉參加長榮馬破PB，賽中膝蓋痛直接忽視，「每次跑比賽都會痛呀，沒事啦。」痛著痛著就跑完了。賽後和朋友聊起來，大家都驚呼「怎麼能夠把痛當成正常的反應呢？」

或許，就是長期忽略這些徵兆，身體受不了了吧。

去看了醫生照了超音波，發現竟是後十字韌帶撕裂傷。醫生重複確認了好幾次「你真的沒有撞到嗎？」到底是平常放鬆不夠，還是暖身不夠就跑強度，又或是自摔時真的有撞到？周思嘉真的不知道。

後續打了PRP做了復健，中醫、西醫、做物理治療、運動按摩，各種方法都用盡；身體健康慢慢恢復中，但心情好像一直沒有跟著身體狀況好起來。

看著大家參與賽事，聊著賽道上的種種，她就像是局外人。跑步是周思嘉最喜歡做的事，但她卻不能跑了，就算跑1.20分都會刺痛；11月時原本有場40k越野賽，也因為這樣決定棄賽。看大家跑著課表，她卻只能在旁邊慢跑，越跑越難過也好自責，怎麼把自己搞成這樣？

但後來，她想通了。

「我應該更專注在擁有的，一直看向沒有的，只會覺得自己不夠好，身邊這麼多愛我的人們，真的很幸福了。」現在，她再也不敢少了收操拉筋放鬆這個環節，就怕傷好的慢。

「受傷了沒關係，至少我學到了些什麼。調整心態，馬場永遠都在。」

專注自己擁有的

「大家都叫我『愛跑步那個薇安』為什麼會有這個稱號，是因為我真的很愛跑步，哈哈哈哈，朋友都說我聊起跑步時，眼睛會散發光芒。我想是對於喜歡的事，自然會有一股熱情在吧。」

除了自己跑的開心，周思嘉也成為醫護跑者和配速員，希望可以「做喜歡的事又可以幫助人」；她在社群平台分享運動的快樂、訓練時遇到的困難，希望可以帶來一點點影響力，哪怕只是一個人因為她開始嘗試跑步，都覺得很幸福很感恩！

走過負傷上場的低潮期，周思嘉才學會聆聽身體的聲音。如今只要遇到賽事，一定貼著肌貼，甚至連參與活動穿美美的，也可以在身上找到肌貼的蹤影。

現在，她真的把「馬場永遠都在」這句話聽了進去，生活與跑步的比例做了調整，也學會聆聽身體的聲音，更專注在所擁有的，有能夠一起做喜歡的運動、討論賽事、甚至一起看馬拉松賽事看到哭的朋友，超級快樂且幸福呀！

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

低潮的時候，勇敢表達自己的脆弱，在需要時尋求協助，專注在自己所擁有的，好好感受身邊的愛。

人生好像一張好大好大的地圖，會有迷路的時候，會有不想走的時候，也會幸運遇到有人導航的時候，但也可能到處闖蕩，不經意發現一條沒人走過的路，抓住每一次的機會，盡全力去嘗試！喜歡走過闖過的每一條路，也感謝有人領著我替我開的路。

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