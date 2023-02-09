你一定要繼續跑下去！ 母親遺願讓他成為跑步教練 助跑友從沒有運動到全馬338

年少迷惘失落時，如果沒有遇到貴人，人生可能就此走偏。對黃俊麒來說，母親就是那個黑暗中拉他一把的人。母親猝逝後，他謹記母親「你一定要繼續跑下去！」遺願，成為跑步教練，幫助跑友實現夢想，用生命改變更多生命。

「kobe麒跑步訓練班」創辦人黃俊麒接受全國最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享踏入跑步領域的背後故事。

我的兒子不壞只是沒人懂他

25歲的黃俊麒表示，國中時好動、常打架，是學校問題人物，但母親總是包容支持他「我的兒子只是沒有懂他的人，但不見得他很壞。」在母親鼓勵下，他想到自己既然坐不住教室，又不愛念書，何不往體育路線發展？

高中開始，他考進體育班鍛鍊，也成功獲得保送大學體育系的機會；但運動對他來說，一直都不是興趣，而是沒有其他選擇下的選擇。

會真正愛上運動，是黃俊麒在高中畢業不久，出了一場嚴重車禍。他在救護車上，戴著氧氣罩，昏迷前只記得撥以為人生最後一通電話給母親，當時才驚覺過去不知道母愛，總是愛頂嘴「我是真的很愛我媽！」

車禍造成肋骨斷掉又氣胸，原本以為這輩子不能再跑步，在復健的日子裡非常煎熬，加上出院後越來越胖，開始沒有自信、思緒也沒有那麼正面，但母親始終相信「你一定可以繼續跑下去！」。

在母親鼓勵下，黃俊麒決定重新開始，每天日復一日的復健、跑步，過程中非常辛苦，但因為如此辛苦，那一步一步重回跑道的感覺，讓他更珍惜能跑的日子「我想持續做媽媽支持的事情！」

「馬拉松就像是人生縮影，車禍後，必須重新開始，重新振作，人生也會有很多這樣的挫折，但因為過程需要一步一腳印，可能會感受到辛苦、失落、開心、成長，讓我更愛上跑步享受生命，也在跑步中找到自己的價值與身心靈的健康。」

前一晚開心聊天 隔日母親猝逝

然而，黃俊麒從沒想過，和母親的緣分竟然只有短短20年。

黃俊麒20歲那一年，明明母子前一晚還開心聊天，沒想到隔天母親卻突然因為心肌梗塞辭世，過世時才48歲。這輩子，全是因為母親支持他當運動員，所以他才在這條路上堅持，在失去母親這位後盾時，黃俊麒人生頓時失去了目標。

黃俊麒回想，過去自己很喜歡頂嘴、個性固執，總以為人生還很長，幾乎沒有跟媽媽的合照。母親總是很支持他運動，雖然從沒看過他比賽，卻總是幫兒子買昂貴的跑鞋，把最好的留給我。

「我想要延續跑步的生命，媽媽會希望我繼續跑下去！我也希望，用自己的能力，幫助更多人！」當時，黃俊麒已經回到國中母校帶體育班操練，他想到，如果只是幫助學校，空間比較小，希望用自己專業幫助更多上班族建立運動習慣，遠離疾病和疼痛。

21歲時，他創立了「Kobe麒跑步訓練班」，期待用生命影響生命，創造價值幫助更多人喜歡上跑步。他勤奮寫文章、成立「佛系跑步Kobe麒」Youtube頻道拍攝影片，專業熱情的分享鼓舞許多人開始運動。

幫從未運動的媽媽跑者實現夢想

黃俊麒的學生，有人是癌症三期，原本對生命無所盼望，甚至懷疑自己是否能能找回快樂，但開始跑步後發現自己變得很開心、會大笑，也透過藥物穩定控制病情，找回人生自主權。

他也幫助素人跑者「從沒有運動到完成馬拉松338挑戰」實現參加波士頓馬拉松夢想。

妮妮是黃俊麒跑步班的學生，是一名忙碌的律師，也是兩個孩子的媽，過去一直沒有運動習慣，最大夢想是有一天可以參加波士頓馬拉松，但參賽門檻是全馬成績時間必須壓縮在3小時38分完成。

2020年9月妮妮許下心願，希望馬拉松成績可以破四，在經過7週鍛鍊後，竟然拿下女總一！

妮妮持續每天早上4點半出門獨自晨操，接著再花空檔時間一對一訓練，訓練後回家弄兩個小孩帶去上學，再到辦公室上班，甚至還常常（工作）需要坐高鐵北中南（開庭），為了小孩下課後一起吃晚餐，再趕回來煮飯、或帶去吃飯。

2021年年末台北馬拉松，她終於達成波士頓馬拉松參賽門檻，離夢想更接近了。

我希望用我的生命影響生命

走過未來茫然的青春歲月，到現在用生命影響生命，黃俊麒表示，「要活就要動」不只是運動，如果在生活不如意時，難道就要停下腳步嗎？如同跑步、跑山、馬拉松，生活一定很累、很喘但如果放棄前進，那就真的結束了。

我們可以選擇慢慢前進，但不要放棄希望！這種從未放棄的人依然不輕鬆，那麼現在覺得不輕鬆的你，真的不想再給自己機會繼續前進嗎？

透過有肌勵，黃俊麒想鼓勵更多人：

夢想也好辛苦，生活也罷，你不是一個人。或許我們都會遇到很多挫折，不如意的事情，但人生中如果沒有這些困難，怎麼成就當下的美好？當你跌倒了，只要你願意重新站起來，生命就會開始前進。

我感謝失敗、我感謝生命、我感謝這一切的過程，繼續用力呼吸。

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