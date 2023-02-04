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沙發 真的會害死你的脊椎！七種自殘姿勢一次看

聯合新聞網／ 張念慈
治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供
治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供

上班一天好累，好想回家躺沙發追劇？懶得走回房內，索性把沙發當床睡軟軟的好舒服？小心！沙發真的會害死你的脊椎！被網友封為「YouTube界最直白有梗的治療專家」三個字 SunGuts提醒，沙發可說是家裡最好不要有的「惡家具」！沙發怎麼坐才正確？

以下文章摘錄自三個字 SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！

沙發上的7種自殘姿勢！

相信幾乎每個人家中的客廳，都會至少擺上一組沙發，好像沒有了這組沙發椅，客廳都不像客廳了。然而俗話說的好，客廳之所以放沙發椅，是要拿來給客人坐、待客用的，不是給你自己天天坐、天天躺在上面看電視的，沙發坐久了、躺久了，什麼脊椎病都跟著跑出來了！

沙發椅大都偏軟，只要你一坐下去，整個身體就會陷進沙發裡，使得脊椎變成彎曲的狀態，就像是你站著的時候身體前彎去搬東西、撿東西那樣，因此你坐在沙發上多久，就等於你彎著脖子、彎著腰多久，不管你怎麼挪、怎麼調、怎麼墊東西都一樣，長時間下來很容易造成嚴重的椎間盤突出。

治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供
治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供

之前曾經有位患者在過年連假時瘋狂追劇，一追就是整整2天躺在沙發上吃喝拉撒睡，完全不想起來，然而她不只斜躺在沙發上，還把頭靠在沙發的扶手上撐著，因此她的頭也就這樣連續歪了整整2天。

結果就是收假時發現自己嚴重手麻脖子硬、肩頸痠痛，根本沒辦法工作，才匆匆跑來就診，收拾自己在連假時搞出來的爛攤子，但從就醫到她完全恢復，足足花了整整3個月的時間，症狀還時不時的復發，完全不值得啊！

因此能不坐沙發椅就別坐了，更別說是躺在沙發上睡覺！建議大家若是一定要在客廳中放一張沙發，那就放一張硬的沙發椅，有足夠的支撐力，不會說一坐下去就整個陷進去的那種，要不然就是把沙發椅擺著等客人用，自己坐在硬的椅子上，千萬別想說不坐浪費，把自己的脊椎賠進去的話，怎樣都不划算！

治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供
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自殘姿勢1.半躺半坐

半躺半坐的姿勢雖然很舒服，但卻會讓身體的重心往後挪，使得整個上半身的重量通通都壓在脊椎上，而不是在坐骨上。換言之，你是用腰在坐，而不是用屁股在坐，久而久之當然容易使得腰部痠痛，甚至是病變。

自殘姿勢2. 趴躺

不論是趴著用電腦、手機、看書、寫字、做任何事，長時間維持在這個姿勢下，雖然看起來很輕鬆，其實都是要脖子與背部的小肌肉用盡全力去撐住，久而久之，就會造成你背部的疲勞性痠痛。

治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供
治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供

自殘姿勢3. 陷在軟沙發裡

身體放鬆的陷進沙發時，會使得你的整個脊椎都是彎著的，就容易造成椎間盤突出。另一個對身體的傷害跟半躺半坐一樣，我們整個上半身的重量，原本在坐得直挺挺時，是靠坐骨來支撐的，當你這樣陷進沙發時，重量就全部會壓在脊椎上面，就像是你坐在脊椎上面一樣，久了就會加速脊椎的磨損。

自殘姿勢4. 左倚右靠

左椅右靠這樣歪斜的姿勢，會使得單邊身體的肌肉是被延長的，另外一邊的肌肉是被縮短的，造成的問題就是一邊的肌肉特別緊繃，甚至太長的時間下來，會導致功能性脊椎側彎，照鏡子時會容易覺得自己的身體怎麼有點歪歪的？另外一點是，這樣雙邊極度不平衡的身體姿勢，也會使得椎間盤突出某一側。

治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供
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自殘姿勢5. 盤腿或屈膝而坐

盤腿或屈膝的坐姿下，你的整個脊椎都會自然前彎，久了就容易導致頸椎與腰椎椎間盤突出，造成脊椎病變。除了喜歡坐沙發的人之外，家裡沒有放椅子、喜好坐在地板上的人，也常常會罹患脊椎病。

自殘姿勢6. 頭枕在沙發扶手

許多人都喜歡這樣靠在扶手上看電視，就像是枕在枕頭上一樣，但不一樣的是，扶手肯定太高了，這樣枕在上面時，頭就會是歪向一邊的，不用太久就會使得椎間盤開始突出，就算沒有馬上產生症狀，也會變得比較容易落枕，總是覺得肩頸緊繃。

治療專家三個字SunGuts著作「你的姿勢很有事」，分享沙發上的7種自殘姿勢！圖片由趨勢文化出版社提供
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自殘姿勢7. 直接癱睡在沙發上

沙發太軟以至於一躺在上面，就會使得你的整個脊椎都是彎曲的，久了就會導致椎間盤突出，使得脊椎病變，雖然你覺得這樣很放鬆很舒服，但卻是對脊椎的慢性自殺！

這就像是偶爾喝個酒精飲料可以輕鬆一下，但你不能喝太多，否則對身體不好。躺沙發也是一樣，你可以偶爾坐在上面、躺在上面幾十分鐘，但是你不可以就這樣直接在上面睡覺，甚至度過一整天！

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