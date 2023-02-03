被蚊蟲叮咬竟然差點送命！還好平常做對一件事 護理師撿回性命

不過是蚊蟲咬傷？怎麼會差點命危？對44歲的護理師曾雅琦來說，2021年一場差點與世隔絕的大病，讓她重新反省人生。走過鬼門關，讓她慶幸自己早早開始運動、透過健康飲食為身體打底，更熱情分享經驗，幫助更多人擁有健康。

長達25年從不運動 感冒一個月都不會好

在醫院洗腎室工作的曾雅琦，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分想自己國小、國中都是田徑隊，曾經最熱愛運動，練的是帥氣標槍，原本想念體育學院，卻因單親家庭需要負擔家計，決定轉念護理科。

高中開始，她就也再也沒有運動，婚前輪三班工作，不單三餐外食、免疫力差常常生病，經痛、腰酸背痛、失眠；明明是護理人員，但健康狀況卻差到連吃一個月藥，感冒都不會好，因工作繁忙常點珍珠奶茶飽餐一頓。

長期積累的傷害，讓曾雅琦到了喝水也胖的程度，40歲時體重邁入64公斤，「我變得悶悶不樂，非常討厭拍照，也不愛笑。」

後來，曾雅琦開始接觸臉書，也加入綠拿鐵同好會、減糖好好、健身新手等臉書社團，下班後忙完家務，開始查看別人如何找回美麗自信。7年前曾雅琦開啟自煮便當廚娘路、5年多前開始自製綠拿鐵。

她也慢慢重新認識自己，從早午餐天天外買，到改成前一晚備料隔天的早午餐，從吃做修正。吃回原型食物，早餐喝蔬果汁、午餐輕食便當，戒掉白飯，多吃蔬菜、蛋白質，4個月減10公斤。

她的改變，也讓身邊的同事也跟著一起喝綠拿鐵、解決嚴重便秘困擾。甚至連買個滷味，老闆說心臟痛，想通血管，但飲食不健康，也成功帶動滷味攤老闆加入綠拿鐵行列。

瘦下來後，她發現腹部鬆軟沒肌肉，2019年開始居家健身，下載女性腹肌訓練APP，3個月練出腹肌、川字肌，也買了跑步機、腳踏車、重訓機，也報名視訊瑜珈課。

她更參加馬拉松賽事，到高美濕地跑21K僅花了2小時08分完賽，還跑贏老公。去年也參加日月潭路跑，雖然邊跑邊罵都是山路，依然運動魂上身，不顧一切完成29k賽事。

曾雅琦從15到40歲完全沒有運動，到後來為了讓瘦下來的體態更精實，在健身教練協助下，了解重訓要領，找回陽光燦爛笑容，也找回美麗自信。如今，現在55公斤，體脂肪最低19%，更邀約老公一起進健身房，下班後就去紓壓，老公也買教練課一起加入健身。

自律生活換來重生機會

2021年是曾雅琦和死亡最近的一次機會。因為被不明蚊蟲咬傷，隔天高燒不退，到醫院上了半天班，懷疑是新冠肺炎，緊急轉院治療，當下急診醫師施作全套檢查，快篩確認不是新冠肺炎病毒、沒有AB流感，最後確診立克次菌感染合併猛爆性肝炎。

當時，曾雅琦的白血球指數只剩下800，比癌症病人還低，肝指數則飆破970，可能急性腎衰竭。

醫生說，跟她一樣有類似症狀的患者，一位是倒垃圾時被蚊蟲咬傷爆發嚴重感染導致手被截肢、另一位則回天乏術。還好，因為平常的基本飲食和運動打好基底，曾雅琦請假兩個禮拜休養後，就回職場上班，肝指數3個月後就康復了。

當自己病倒時，害怕與家人的分離焦慮，讓曾雅琦深深體悟到「健身提升免疫力」有多重要。「雖然必須經過一場大病才知道，但很值得！」她更努力分享健康知識，食療和運動總比吃藥好。

越自律越健康

身為擁有國三、小四孩子的雙寶媽，又是忙碌的護理人員，許多人好期曾雅琦怎麼安排運動和準備料理時間？她也大方分享：

1.早餐喝新鮮現打蔬果汁（最夯的綠拿鐵）提升自體免疫力

2.午晚餐（自己料理減糖便當，少吃外食，吃乾淨食物）

3.每天自律運動30-60分鐘（排汗、排毒）

4.天天喝足2000水量5:晚上10點就寢（保養肝臟正常運作）

透過適當安排時間，每天5點20分起床自己洗菜、燙菜，6點半上班，下班後先煮晚餐，開始規劃這周的運動時間，拳擊有氧、重訓、倫巴等課程。「只要肯做時間規劃沒有做不到的事，不能只食療不運動。重點是平常就要先做好身體的功課，才不怕突如其來的風暴侵襲。」

透過有肌勵，曾雅琦想鼓勵更多人：

找到自己維持健康的方法，每天跟昨天的自己比較就好，不要成為晚輩的負擔，身體從何時保養就停留在此刻，做開心的自己，傳遞健康也散播愛心。

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