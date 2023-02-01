完全不運動 兩周練出一字馬！？ 一個動作改變人生 學會用心看到自己

一字馬竟然可以改變人生？網路行銷人員寶拉過去總是躁進缺乏自信，焦慮自己不夠好，因長期姿勢不良脊椎側彎，更因缺乏運動導致生理期不順疼痛，她意外靠著自學，在兩周練出一字馬劈腿姿勢，竟然從此改變她的人生。

寶拉接受全國最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自身改變的歷程。

被比較否定的童年

對寶拉來說，人生中最大的挫折在於「慾望、野心＞能力、機緣」，有點像是眼高手低的困境，當對自己缺乏自信、不夠了解自己時，容易陷入比較陷井，盲目跟風就是一個壞的開始。

她表示，家裡有四個孩子，小時候對於怎麼好好學習還沒開竅，兩個姐姐都非常優秀，校排名很前面，看到手足們的的進步和成果，她卻是家裡那個成績不好的孩子，過年過節總被拿出來比較，聽了很難過。

因為童年常常被比較和否定，長期累積的自卑感，讓寶拉很很在意自己是否有被看到，個性很積極進取急躁，做每件事都當作投資，很擔心沒有成果和回報。

大學時期，寶拉就已經在跟著教授做接案工作，常常翹腳工作，久坐辦公室，身體總是不舒服。畢業後從事網路行銷工作，也是一坐一整天，晚上近9 點下班，照X光發現脊椎側彎，嚴重可能要打骨釘，加上長期不運動，生理期不適更飽受折磨。

意外練出一字馬

寶拉的運動熱情從「一字馬」開始，五年前她突然覺得網路上的一字馬影片超酷的！試著看影片自學，兩周內練出劈腿姿勢，意外發現就算沒在運動的人其實也可以一字馬，原來自己柔軟度很好，很有優越感，也開始報名團課瑜伽教室。

她坦承，求學階段、工作階段都很幸運，只要想要做的事情一定會成功，後來接觸到不熟悉的運動的時候，尤其是瑜珈的難度，身體的關節和柔軟度比較好，兩周內無師自通，自己以為很厲害，但接觸到老師後，才發現事情的真相完全不是如此。

寶拉表示，越了解後才發現，拉筋只是基礎，瑜珈不是只有柔軟度也不是只有體位式，她不知道自己要做什麼？不知道自己為什麼要做瑜珈？是因為想得到別人喝采嗎？

「我變得再厲害卻沒有個人成長，也沒有影響力啊！但如果我了解自己，我也喜歡瑜珈，瑜珈變成我真心喜歡、身體也喜歡的事，當我投入這件事做久了，才可能變成我的專業。」

要把瑜珈變成專業，無法用繼續精進體位法來達到，而是需要各方面的努力，寶拉在瑜伽道路上走愈深，越發現路途如此寬闊，且處處是風景，一路上感受到心的重要，愈能體會最美風景是「心的感受」，讓她毅然決定轉職成為瑜珈老師。

過去，寶拉很在乎一周運動多少次、一次要多久；現在，寶拉懂得該休息的時候就休息，知道運動是有目的性的活動，只要活動到該活動的部位，不需要做很長或激烈的運動，而是應該回歸到個人，哪些地方需要運動？不需要有焦慮感，運動完只要有輕盈感和愉悅感就好。

學習往內看自己

「做瑜珈在意的不是成果，不是你身體的形狀，而是你當下心中感受，才是你練習瑜珈的重點」寶拉表示，瑜珈帶給她心理上的正向改變，以前覺得每件事只在乎成果，如今學會重視過程中的感受。

「有問題是正常的，要感謝自己，願意花更多時間面對自己。」成為瑜珈老師五年來，她總是鼓勵學生，不用擔心現在柔軟度不夠、而是感謝自己願意踏進來開始，願意規律練習，這個動作值得努力。

在教室裡看到其他同學身材很好、體位很好，但更重要的是，要怎麼讓自己堅持下去？不要被其他人影響，來這裡是做自己，看見自己的進度，感受自己就好，你可以感受到身體部位的感覺和疼痛嗎？當你開始注意到你的身體了，就不會只往外看別人了。

寶拉表示，人任何時刻都會有感受，感受會累積在靈魂中，影響你的性格，例如過去生日想要開心，但辦派對、收到禮物就會開心嗎？如果了解開心的本質，我可以是自己買一個蛋糕，我也可以很開心。這個快樂可以自己給自己，不需要向外求請別人給。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

用心看到你自己，不用管身材、條件、年紀，踏上屬於你的道路，培養你的自信心。天大地大不及心大，全世界都盡在眼底，世界因你而轉動不是口號，你看待世界的心境，決定世界回饋給你的感受。

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