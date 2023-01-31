經期來也可以盡情跑跳！鐵人美少女林昱綺用「蜜秘跑褲」突破訓練關卡

鐵人美少女林昱琦用「蜜秘跑褲」，突破訓練關卡。 圖／林昱琦 提供

有越來越多女性投入跑步運動，但在跑道上最怕遇到生理期報到，除了滴滴答答不舒服，更怕滲漏或生理用品摩擦不適，影響成績表現，到底有什麼方式可以解決生理期困擾，讓月經期間也可以盡情跑跳？

外表陽光亮眼的林昱綺，從國小五年級開始就接觸小體人比賽，是跑者圈著名的「鐵人美少女」，雖然外表纖細，但內心卻藏著比男生還要強大的體力與意志力，對於自身的訓練要求更是嚴格，對於生理期影響跑步訓練，有更深刻的體會。

不管使用棉條、或衛生棉，騎車時都很不舒服，影響訓練和賽事表現。 圖／林昱琦 提供

「有一次，比賽前10分鐘突然生理期來，雖然用棉條上場，可是表現完全跟預期落差很大，心情低落了好久。」林昱琦表示，生理期間心情起伏波動大，不管使用棉條、或衛生棉，跑步起來都很不舒服，影響訓練和賽事表現；身為鐵人賽瘋狂愛好者，只好求助婦產科調整經期，卻造成生理週期大混亂。

女性生理期運動，會擔心滲漏或摩擦不適，有何方法可以盡情跑跳？ 圖／林昱琦 提供

「好不容易，我終於找到了解決辦法！」雖然外表纖細，但林昱琦內心卻藏著比男生還要強大的體力與意志力，「對女生來說，想要維持訓練的狀態，想突破每月的經期這個大魔王關卡，不想中斷訓練，就得讓身體能夠在舒適的狀況下運動，那就找一件可以在經期間運動的好跑褲吧！」

「蜜秘跑褲」可以完整解決女性日常活動及運動的六大痛點。 圖／蜜秘跑褲 提供

林昱琦分享，近期訓練都穿跑友圈熱議的「蜜秘跑褲」，這是一款「能吸血」的月經跑褲，結合衛生棉、內褲、運動褲三合一功能，透過厲害的紡織技術，讓跑褲底部四層內襯結構，可吸收約3片衛生棉的吸收量，現在運動遇到經期，就不用再穿內褲、衛生棉一大包的很不舒服。

「蜜秘跑褲」多功能設計，滿足女性跑友在經期期間訓練的需求。 圖／蜜秘跑褲 提供

此外，女性經期最怕異味，運動過程的血味加上汗臭味，是許多女性運動員的噩夢，「蜜秘跑褲」布料添加鋅離子，可以抗菌防臭沒有異味，還有防止外漏的 PU防漏層、以及吸濕排汗快乾的絲滑纖維、膠原蛋白，接觸肌膚的純棉親膚層，穿起來柔軟舒適，在運動期間也能輕鬆大動作！

「蜜秘跑褲」抗菌防臭沒有異味，有效防止外漏、吸濕排汗快乾，穿來柔軟舒適。 圖／蜜秘跑褲 提供

林昱琦表示，就算是非生理期間，平常訓練她也會穿著蜜秘跑褲，它看起來就跟專業跑褲一樣，只是多了功能性與細節，可以有效吸附汗水，運動過程不會濕濕黏黏的感覺，不論做什麼運動訓練都很適合。

蜜秘跑褲讓女性跑友在經期期間，也能進行跑跳。 圖／蜜秘跑褲 提供

最貼心的是，蜜秘跑褲服貼的內裡，就算在熱身及收操時的大動作伸展，也不用擔心曝光與外漏，純棉的材質穿起來很舒服，運動後洗澡直接浸泡手洗，晾在通風處，隔天就乾了，相當方便。

蜜秘跑褲穿來不濕黏，不擔心曝光與外漏。 圖／蜜秘跑褲 提供

「最令人心花怒放的是，蜜秘跑褲很！好！看！」漂亮的跑褲，可以讓女性跑友跑起來特別愉快，讓林昱琦特別推崇。

林昱琦指出，蜜秘跑褲外型有很多貼心的設計，例如訂製服規格的剪裁、縫接耗時費工的方式，穿起來有翹臀效果、彈性褲頭減壓設計部會擠出小肉肉，而且樣式採用友善環境的海洋風設計，穿上蜜秘跑褲，身心靈都照顧到了，還能大大減少生理用品使用，絕對是每個女孩都應該認識的運動神隊友！

好看又多功能的蜜秘跑褲，是林昱琦平常訓練、重回賽道的絕佳好戰友。 圖／林昱琦 提供

身為專業運動員，林昱琦最近才剛完成腳踝扭傷後的復健治療，休息半個月後，終於開始恢復訓練。熱身、收操、按摩、肌力訓練、有氧跑，每個環節都是很重要的關鍵。

在恢復訓練的過程當中，蜜秘跑褲更是林昱琦重回跑道的最佳戰友。未來，即便遇到生理期，她再也不怕因為生理用品導致跑步時悶熱不透氣，更不用恐懼滲漏、大動作摩擦和不舒服影響表現，「我相信，蜜秘跑褲可以幫助我在未來的比賽，拿下更好的成績！」

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