一個人吃飯很孤單很丟臉？ 分手後她領悟：因為你總是在別人眼裡看到自己！

很多女孩，都曾經有過這樣的坎過不去「一個人吃飯，好丟臉太孤單了。」「素系山女孩」悅悅也曾經如此，更曾因分手覺得人生價值被否定，而萌生傷害自己念頭，直到爬山後在遼闊山林發現：原來，自己的價值該由自己肯定！

悅悅接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享從害怕獨處的女孩，到勇敢擁抱自己的轉折歷程。

失戀打擊人生價值

擔任祕書工作的悅悅，學生時期覺得一個人吃飯很悲哀，害怕身旁沒有人陪伴，總是習慣依賴別人。

當時，經歷一場刻骨銘心的失戀，因為身心都還不夠成熟，在愛情裡她只是一味的崇拜對方，認為對方就是一切，在分手後覺得自己的所有價值都被否定了，絕望之下曾經試著想傷害自己，結束這趟生命旅程。

長達兩年的時間，她再也不敢這麼信任別人，對人與人的交往會有所保留。後來，她靠著姊姊和朋友們的陪伴及療傷，同時找尋新的生活重心，最後慢慢走出陰霾，重拾對自己的信心。

「我花了很多時間跟自己對話，為什麼分手可以讓把我變這麼慘？因為我不太懂自己要甚麼，所以只能被別人牽著別人走，以為這是我要的，沒有他好像沒有生活重心。」

痛徹心扉的失戀，讓悅悅明白，不該再從他人眼中看到自己的價值，而是學會發自內心的肯定自己、愛自己。

愛上爬山愛上開朗的自己

悅悅從高中開始就喜歡打排球，兩年前她開始接觸爬山，第一次兩天一夜的百岳行程是奇萊南峰。在出發前，她只有筆架連峰的爬山經驗，對於高山過夜，行李打包想當然爾的亂七八糟，憑著一股熱血就出發了。

當時，她第一次上高山加上12公斤的行李（已超過體重的1/4），不斷的上坡，讓悅悅的身體整個負荷不了，喘到快吐，手麻腳麻，覺得自己超廢，完全不想再爬百岳，想封山，奇萊南峰差點成為第一次也是最後一次百岳。

接著，悅悅又挑戰爬合歡西峰，路程來來回回走到北峰那一段，每走兩步就停下來，又沒帶什麼食物，風很大，第一次體驗到自己的不足，又餓又累差點崩潰。

後來，她決定重視肌耐力的培養，進而更頻繁的重訓及體能訓練，發現輕裝爬山很舒服，可以越走越快，速度超出越來越多。她的體態變得更勻稱，全身的肌肉分佈跟發力也更均衡，整個人的活力和精神都提升了，個性也比以往更加開朗。

如今，她已完成23座百岳挑戰紀錄，最近一次是在耶誕節挑戰大霸群峰四座百岳，印象深刻的是，這次出發前，就已經知道山上有結冰情況，所以領隊幫大家租好了冰爪，提前做好準備。

但實際到了大霸後，往小霸尖山的路上，因天氣寒冷，大霸的霸基路段地上結冰，頭上有大型冰柱虎視眈眈，都沒有上過冰爪的團員們，遇到結冰的霸基，還是猶豫討論了很久。

所幸霸基路徑還算寬，結冰地形稍微謹慎一些也不算太困難，但頭上的巨型冰柱一直滴水，還有小冰柱融化掉落，還是偏危險，有些緊張，所幸全員都平安通過！

吃素渴望自己更優秀

這一年，悅悅跟著母親一起轉吃素，「對現階段的自己不太滿意，我喜歡自己，但我希望自己可以更優秀，吃素像是一個開頭、一個小挑戰，學習抵抗誘惑，學習重新規劃自己的人生。」

悅悅常被問到，吃素怎麼維持肌肉量？對於體能有影響嗎？會不會經常沒力氣？她說，吃素其實跟吃葷的時候一樣，該重訓的就重訓，該有氧就有氧。

吃素後，挑戰白姑重裝兩天一夜，三天走了谷關七雄7座山，還有陽明山東西大縱走9小時內完登，沒有明顯感受到體力下滑，身體蠻輕盈的，走的也不算慢，但蠻常因為食物準備不足沒東西吃而餓肚子，就會有點沒力氣，這部分她還要再好好調整。

葷轉素之後，她會更有意識的選擇入口的食物，只要是吃的都會先問「是素的嗎？」，買食物會猛看成分表，對於食物的整體慾望降低，不用很華麗的食物就可以感到滿足，或是「我要吃大餐！爆吃！」的這種念頭少很多。不再把吃當作抒發的管道，只需要平靜的解決壓力，不需要那麼刺激的暴吃。

學會和自己對話愛上自己

現在的悅悅，已經不是過去那個愛怕孤單、不喜歡自己的小女孩。

因為希望「我幫你把山上風景帶下來」她已經煥然一新，更有經驗，也更懂得調節體力及善用肌肉，也深深地對山著迷，「愛山的大家都是這樣，一步一步從經驗中成長，努力的用雙腳追尋自己理想的畫面，希望我能保持著那份愛山的純粹，讓世俗的複雜留在山下就好。」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，人生就像爬山一樣，走的時候絕對不輕鬆，但過程中累的時候可以跟自己對話，身體很累、但心裡可以非常平靜。當你努力研究整個流程怎麼走？思考怎麼克服遇到的狀況？哪裡可以改進？一步步克服走到目的地，回顧這一切，就會發現更愛自己，自己又往前更進一步了。

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