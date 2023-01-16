鑽石經過打亮才會發光！ 自卑的超膽小女孩躍上國際搏擊舞台

白天，蕭心綺是外表溫婉的牙醫助理；下班後，她卻是格鬥競技場上，強悍予以對手痛擊的散打女選手「彼岸花」。正如彼岸花跨越陰陽交接的寓意，蕭心綺的人生，也是從晦暗谷底，迎向燦爛豔陽的荊棘歷程。

蕭心綺接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從超自卑的膽小女孩，站上國際格鬥場上的勵志故事。

#以後我也想成為厲害的女生

蕭心綺表示，因家中發生變故，有三位家庭成員領身心障礙手冊，雖然是低收入戶家庭，但父母依然很努力地維持家計，從不因為家境貧困，而放棄勇敢往前走的盼望，對孩子的照料更無微不至，讓她從小在滿滿的愛中長大，小小的家是她幸福的堡壘。

雖然家中經濟狀況不佳，但父母永遠都不會讓女兒餓到，蕭心綺青春期時最胖胖到80幾公斤，臉上冒一堆痘痘、只好剪妹妹頭遮住自己的臉不讓人看見。

她極度很自卑、個性怯懦，總是靠幫別人跑腿、任勞任怨渴望贏得友情，但人好、善良不見得能得到好回報。

她看著電視裡，獨立自主又強悍的女武打明星，覺得好崇拜好羨慕，總想著自己以後也要成為一個厲害的女生，「像武打女明星一樣勇敢」是她困頓生命的出口。

為了幫忙減輕家中經濟負擔，蕭心綺知道必須早點就業，凡事都靠自己，雖然想學武術，但由於家裡維持生活已經不容易了，沒有多餘的費用讓孩子們學武，所以一直到她讀專科學校的時候，半工半讀才有錢去學武術。

#怎麼又一身是傷回家

蕭心綺笑說，18歲時第一次踏進道館印象至今難忘「整個場館都是男生，上身都不穿衣服，亂吼亂叫感覺很可怕！」，讓她差點打退堂鼓，老闆娘溫柔安撫她的情緒，身旁朋友也鼓勵她圓夢試試看，蕭心綺決定給自己勇敢一次的機會。

她完全沒有運動基礎，每次去上課總是腰酸背痛，自由搏擊必須要有「抗打能力」穿著薄博的護具，很常膝蓋、脛骨、手臂瘀青、肌肉挫傷、肚子吃到後旋踢，只要大聲說話或笑受傷處就會疼痛。

家人看到嬌嬌滴滴的女兒，總是滿身是傷的返家，始終心疼不已；在診所上班，不少病患看到她身上的傷，以為她被家暴，都投以關注的眼神「需要幫你報警嗎？」但不管身上多痛楚，她始終堅持鍛鍊，渴望實現變強大的心願。

剛開始，只是想要運動維持身體健康，沒想到連左右的分不清楚的蕭心綺，被教練以推廣的名義，讓她去參加踢拳比賽，竟然第一次就贏得勝利。

後來，開始有了自信心，一步一步穩紮穩打的訓練，參加大大小小的賽事以賽代訓，努力了7年拿到了踢拳道國手的資格，並在亞洲錦標賽裡拿到銀牌為國爭光。

讓蕭心綺印象最深刻的是，被推薦去打台灣龍中之王的半職業賽，這是她人生首次打護具較少的鐵籠格鬥賽。當時她已經練了4年多，但是比賽的經驗就止於護具安全的比賽。這次比賽，她第一次就遇上阿根廷國家代表隊。

在備賽期的她，是超級辛苦的，那時候每天早起訓練，訓練完就去上班，下班了繼續做肌力訓練。幾乎每天哭著回家。但是當她在鐵籠裡拿下勝利的時候，「我相信這一切都是值得的。！」

「我有最棒的訓練團隊，碎了又被黏起來的身心靈，身邊朋友及長輩的鼓勵，這些都是我繼續走下去的糧食。」

#鑽石也是經過打亮才能發出光芒

如今，26歲的蕭心綺是踢拳道國手、C級裁判，也是散打選手、道館體能教練。這7年裡，從專科到出社會工作，她從沒有停下腳步。

不管工作已經很忙很累，但她依然堅持維持訓練量，不管是健身重訓、低GI飲食控制、踢拳散打訓練、綜合格鬥訓練，「只要是可以讓自己變更強的訓練，我都做。」

她非常感謝台灣武術圈的友善與大愛，讓不是體育科班出身的她，擁有很多訓練的支援還有賽事的參與。更棒的是，不管別人覺得她的人生很辛苦，她都覺得自己很幸福，一切苦難只是人生日常，始終維持正向看待人生的態度。

「我覺得，人生中不一定要有什麼大挫折，讓自己摔到谷底再站起來，我很幸福有愛我的家人朋友，我很幸運沒有遇到大災大難，但我很平凡，我只是一個想要讓自己不要下班了，只是在家裡看韓劇的女孩。」

蕭心綺認為，貴人很重要，一開始是她的教練，後來是身邊人給的肯定「你很棒、你一路走來很辛苦，我們可以更棒、更加油」自己的心態正確，就會遇到一群跟自己心態一樣的人，大家一起散發出正能量，讓正向積極的氣氛循環。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人：

或許你覺得自己平凡無奇，沒經歷過什麼大風大浪，只能庸庸碌碌的活在這個世界。但是只要你找到自己的興趣愛好，穩穩的、慢慢的一步一步走，最後你一定會有所成就。鑽石也是經過打亮，才會散發出他耀眼的光芒，我可以，你也可以。

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