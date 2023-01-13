多囊性卵巢症候群、遺傳性糖尿不孕 她養成一習慣順利晉升二寶媽

新娘秘書工作需要亮麗外表，對羅奕甯來說，圓潤身材一直讓她深感自卑。多囊性卵巢症候群、遺傳性糖尿病是擺脫不掉的肥胖基因，更讓她婚後不孕，醫生叮囑她「一定要瘦下來才機會受孕！」要實現雙寶媽夢想，歷程坎坷。

羅奕甯接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享透過超慢跑搭配健康飲食，從71公斤瘦到60公斤，成為幸福雙寶媽的秘訣。

為什麼我無法自然受孕

羅奕甯表示，她從小身體圓潤，卻又擔任美妝督導，從事和美有關的新娘秘書工作，因為體態線條不佳，公司制服穿起來不好看，只能穿黑色衣服把身材遮住；肥胖體型也讓她工作起來特別容易累，跑來跑去趕場很辛苦，精神很差。

雖然身形讓羅奕甯很不滿意，但她一直都覺得自己很被祝福，生在很好的家庭，也嫁了很棒的老公，結婚半年後順利生了一個兒子，自己的事業也一直在持續成長。

沒有想到，在羅奕甯準備生老二的時候，竟然發現自己不孕，即便生完老大後一直就沒避孕，卻始終沒辦法懷第二胎。

她是虔誠基督徒，認為懷孕生子原本就是再自然不過的事情，不願相信自己無法受孕，也極度排斥接觸不孕症治療，不想做試管和人工受孕「如果我去看醫生，不就是等於被宣判，我不能生小孩了嗎？」只靠吃營養品來強化受孕體質。

從32歲開始，花了3年努力，羅奕甯的肚皮始終沒有任何消息，直到後來覺得不能再拖下去，35歲時羅奕甯才求助於不孕症門診。當時，羅奕甯的體重71公斤，醫生發現她有多囊性卵巢症候群，建議她一定要瘦下來，才能提高受孕的可能。

但她依然鐵齒，拒絕相信自己生不出來跟太胖有關係，只靠飲食控制來做體重管理，也做了一些不孕症的治療，最後終於在37歲，順利自然懷上第二胎。

懷孕時，她驗血糖沒有過，才發現自己糖尿病遺傳，必須每天照三餐驗血糖。醫生叮囑，生完孩子後要特別注意血糖，避免姙娠糖尿病。

她想到，父親有糖尿病、奶奶也是糖尿病過世的，才赫然發現，原來自己的身體，真的沒有想像中健康，過去實在太忽略自己的健康狀況了。羅奕甯下定決心，人生第一次開始認真控制體重，不吃精緻澱粉，孕期只從71公斤胖到74公斤。

我要陪孩子健康長大

羅奕甯的父親很早就要健康預防觀念，深知自己有糖尿病症狀，所以一直都每天積極運動，擔心女兒身體不好又要帶小孩，總是苦口婆心勸女兒「你真的要運動，慢性病身體代謝不好，以後會成為孩子的負擔！」

38歲生完老二之後，面對高齡代謝不好的產後瘦身之路，羅奕甯想到父親的叮嚀，常常看著孩子，告訴自己「媽媽一定要健康、年輕漂亮的陪你們長大！」

然而，新娘秘書工作作息不正常、忙碌，加上她平常要接送孩子、錄教學影片，要撥出固定時間運動何嘗容易？她偶然間看見超慢跑的影片，非常適合忙碌的媽媽，只要有一個慢跑墊，看著電視陪小孩，每天20分鐘在家也能運動。

超慢跑的特色是小步伐、高步頻，可大幅降低對膝蓋的負荷，又可以降三高、減肥，特別適合肥胖族群。「其實，想運動，只是看你要不要撥出那個時間出來而已！」她開始利用晚上陪孩子的時間，她邊超慢跑，兒子就在旁邊玩玩具車車，不錯過親子時光又可以達到運動目標。

羅奕甯也同步透過168飲食，提醒自己不要亂吃東西，尤其不要因為壓力大亂吃，過去只要工作高壓就開始大吃雞排、餅乾、蛋糕，或是半夜會想泡麵來吃，現在餓的時候就多喝水，紓解嘴饞補充水分。

3個月努力下來，瘦下6公斤，原本穿XL褲子現在可以到穿M號，連兒子都會跟媽媽說「你好像變比較瘦，現在很漂亮」讓她更有信心繼續堅持健康的運動和飲食習慣。

只要相信就能實現

羅奕甯指出，以前精神不好以為是沒睡飽，後來自己開始運動後，才發現原來根本是因為身體狀況不好，才會精神不好。

她看到70歲的父親依然每天自律跑步，堅持維持好看的體態，自己也就沒有放鬆懈怠的藉口和理由，決心向父親看齊。

走過不孕5年艱辛歷程，她體悟到，要養出「好孕體質」就是要多運動、多喝水，少吃精緻糖食物手搖飲，糖會讓卵巢老化，不運動無法代謝掉壞的東西，靠運動和飲食，就可以提升自然懷孕的機會。

「如果早一點知道，開始運動和健康飲食，我就可以少走一點冤枉路了！」透過「有肌勵」，她想鼓勵所有的女性，尤其是也面臨不孕的媽媽們：

我們擁有天生堅強的特質，遇到問題，我們就積極面對解決，只要相信，一定都能實現。

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