好怕春節暴肥？四招練出平坦小腹 新年拍照不再猛修圖！
拍照一定要開美顏相機，拍完照後還要勤滑手機拼命修圖嗎？生活，不需要那麼累！教你4個居家運動，不讓腰線失控，農曆春節和親友團圓、拍照，不靠修圖也可以容光煥發！
身材控管和飲食與運動息息相關，World Gym專業教業訓練教官Xin建議，趁過年前、先瘦一點，特別是訓練菜單可以加入4個瘦肚子動作，提升肌肉量、甩去體脂肪，就算過年期間稍微放肆一點，拍照也不怕自己嚇自己。
這四個動作分別是：
1. 抬腳卷腹
採躺姿，雙手放在身體兩側，雙腿併攏，稍微抬離地面。吸一口氣預備，吐氣時發力抬起雙腿，讓臀部離開地面，再慢慢回到起始位置，重複動作。
2. 屈膝鐘擺
採躺姿，雙手向身體兩側打開，手掌貼地幫助身體穩定。先將雙腳屈膝併攏，並抬起雙腿。吸氣預備，吐氣時讓雙腳緩慢地輪流往左右側移動。
3. 空中踢腿
採躺姿，雙手抱頭、抬起雙腳，讓大腿和小腿都離開地面，雙腳上下交替擺動，重複動作，過程中記得保持自然的呼吸節奏。
4. 摸膝卷腹
採躺姿，雙腳屈膝，膝蓋和腳尖成一直線。吸氣預備，吐氣時將身體捲起，並抬起肩膀和上背，雙手往前延伸碰到膝蓋。
農曆年節，絕對要好好珍惜與家人親友的相處時光，除了分享交流一整年的心得外，當然免不了與親友一起分享美食，再加上各類的零食、點心，簡直是從小年夜一路吃到開工。美食當前，就怕克制不了口慾。建議利用年前空檔時間，每天花一些零碎時間做以上4個徒手運動，大吃大喝也會罪惡感少一點。
延伸閱讀
有效增強臀肌力、穩定與控制！物理治療師教你五個下肢離心收縮運動
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言