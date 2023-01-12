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好怕春節暴肥？四招練出平坦小腹 新年拍照不再猛修圖！

聯合新聞網／ 張念慈
春節期間容易飲食失控暴肥。圖片來源：Canva
春節期間容易飲食失控暴肥。圖片來源：Canva

拍照一定要開美顏相機，拍完照後還要勤滑手機拼命修圖嗎？生活，不需要那麼累！教你4個居家運動，不讓腰線失控，農曆春節和親友團圓、拍照，不靠修圖也可以容光煥發！

身材控管和飲食與運動息息相關，World Gym專業教業訓練教官Xin建議，趁過年前、先瘦一點，特別是訓練菜單可以加入4個瘦肚子動作，提升肌肉量、甩去體脂肪，就算過年期間稍微放肆一點，拍照也不怕自己嚇自己。

這四個動作分別是：

1. 抬腳卷腹

影片來源：World Gym
影片來源：World Gym

採躺姿，雙手放在身體兩側，雙腿併攏，稍微抬離地面。吸一口氣預備，吐氣時發力抬起雙腿，讓臀部離開地面，再慢慢回到起始位置，重複動作。

2. 屈膝鐘擺

影片來源：World Gym
影片來源：World Gym

採躺姿，雙手向身體兩側打開，手掌貼地幫助身體穩定。先將雙腳屈膝併攏，並抬起雙腿。吸氣預備，吐氣時讓雙腳緩慢地輪流往左右側移動。

3. 空中踢腿

影片來源：World Gym
影片來源：World Gym

採躺姿，雙手抱頭、抬起雙腳，讓大腿和小腿都離開地面，雙腳上下交替擺動，重複動作，過程中記得保持自然的呼吸節奏。

4. 摸膝卷腹

影片來源：World Gym
影片來源：World Gym

採躺姿，雙腳屈膝，膝蓋和腳尖成一直線。吸氣預備，吐氣時將身體捲起，並抬起肩膀和上背，雙手往前延伸碰到膝蓋。

農曆年節，絕對要好好珍惜與家人親友的相處時光，除了分享交流一整年的心得外，當然免不了與親友一起分享美食，再加上各類的零食、點心，簡直是從小年夜一路吃到開工。美食當前，就怕克制不了口慾。建議利用年前空檔時間，每天花一些零碎時間做以上4個徒手運動，大吃大喝也會罪惡感少一點。

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