有片｜想到清冰箱就厭世？整理師傳授超實用的冰箱收納法！

過年前大掃除冰箱是重點之一，因為要清出空間來囤放圍爐剩菜還有過年期間一家子吃的喝的。但是想到要清冰箱裡雜七雜八的瓶瓶罐罐、五花十色的塑膠袋就一個頭兩個大！還好，「今天不想做家事」整理師筱婉將要教你超實用的冷藏冷凍收納法，一次搞定冰箱，後續的清潔工作就輕鬆無比。趕快點開影片來看看！

針對大多數忙碌的小家庭，整理師筱婉教大家要學會分類分區，將打掃區域分為冷藏區和冷凍區。並在整理之前先準備保冰袋和可攜式冰桶，以及深度在30公分上下的雙數收納盒，或者可先測量家中冰箱容量尺寸。

首先清潔整理完冷藏區再打掃冷凍區，以免食物置放室溫過久。冷藏區分為五區：蔬果區、奶蛋區、醬料區、飲料區以及很重要的即食區。蔬果區改換成透明保鮮盒或保鮮袋，讓根莖、葉菜類直立排放，透明收納可一目了然，方便拿取。

接著清理冷凍區，可分隔為生食區、熟食區以及存放保冰袋或冰寶的空間。如果家中冰箱是雙層式，務必記得生食要放下面，熟食放上面。

「今天不想做家事」整理師筱婉強調學會分類分區，並善用各種收納盒、保鮮袋、保鮮盒，清理工作做起來就會格外輕鬆愉快。想了解更多居家整理資訊，快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。分類分區、透明收納，冰箱整理好輕鬆！

原始影片

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※整理收納從小做起！「今天不想做家事」收納專家張爾秦出版新書《親子收納實踐手冊：兒童收納界第一位專家，教你從居家收納做起，簡單過生活》教你從居家收納做起，簡單過生活！

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