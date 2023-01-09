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母親一直是女強人卻因病一夕崩塌 陪病者的她走出憂鬱：哭完後就重新出發！

聯合新聞網／ 張念慈
母親生病後，朱安崴一夕長大，她努力考上健身教練，帶父母一起運動「哭完後我們一起重新出發！」圖片由朱安崴授權「有肌勵」刊登
母親生病後，朱安崴一夕長大，她努力考上健身教練，帶父母一起運動「哭完後我們一起重新出發！」圖片由朱安崴授權「有肌勵」刊登

從小到大，事業女強人的母親，一直都是朱安崴最安穩的依賴。沒想到，一場疾病擊垮了母親、公司，朱安崴從羽翼下的被照顧者，成為陪病者，一度陷入憂鬱，她努力考上健身教練，帶父母一起運動「哭完後我們一起重新出發！」

朱安崴接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從柔弱的嬌嬌女，蛻變成家中堅強支柱的過程。

幸福的家一夕變卦

朱安崴表示，家庭一直都是她最溫暖的依靠，父親是職業軍人，母親創業有成，一家人的感情非常親密。她餐飲管理科畢業後，先到五星級飯店工作，後來即進入母親的公司工作，以為幸福的人生就會如此延續。

沒想到，總是極度要求自己、凡事都想做到最好的母親，因全心投入工作，把身體累壞了卻不自知，健康出了問題必須動手術，後續龐大的醫療費用支出拖垮了家中經濟，母親身體更是變得虛弱，只好無奈結束公司營運。

對朱安崴來說，過去家中的經濟來源主要是母親，她從沒想過安穩的人生會一夕變卦，之前做的工作都是固定性的，就算再尋覓新工作，收入依然沒有辦法支應家裡的支出。

壓力更大的是，母親的病後照顧，母親堅強慣了，沒有辦法接受自己變得如此脆弱，身體、心裡都需要大量的照護，朱安崴陪病過程承受極大壓力，擔心自己做不好、擔心自己做不夠、擔心一切無法好轉，要硬撐著在父母前快樂微笑，內心卻憂鬱到多次崩潰。

釋放自身負能量

朱安崴從小就很熱愛眾多運動，但過去只執著數字及身材要很纖細，一直用錯誤的方式在維持體態，反而失去了健康。在母親生病後，她的身心靈也跟著陷入低潮，連運動的動力都沒有，體重飆高到快60公斤、體脂35%，身體狀況都顧不好了，身體負能量更不能釋放。

花了快一年時間，她才找回正能量，也開始接觸重量訓練釋放壓力，發現自己愛上這樣的運動方式，了解增加「肌肉」才是提升代謝的根本。健身後，她的體重回到51公斤，體脂21%，也讓她思索「有沒有辦法透過運動，幫助爸媽也一起有更好的人生？」

朱安崴努力考取健身教練證照，著重體態雕塑、重量訓練、功能性訓練、孕期及產後婦女體適能專業訓練，透過專業帶著父母一塊運動，幫助家人、學生無論是體態、健康還是氣色，都有極大的進展。

她分享，「年齡」從來不是藉口，最年長的學生已經60幾歲，跟著她運動快2年了，不斷的成長與進步，腰痠背痛的狀況也沒有了，現在已退休享受著登山健行的樂活生活。

另外，很多人誤解以為懷孕盡量不要動，其實每個孕婦狀態都不同，懷孕期間更需要運動重訓，維持肌肉的增加，身體的支撐度才會高，容易順產，很痛的時候沒辦法控制哪邊需要用力。

她帶過許多孕婦學生，都因為在懷胎期間更嚴格訓練，避免胖太多、產後憂鬱，體態好情緒就會好，生產也都很順利。

哭完釋放完就重新出發

走出家庭變故的衝擊，朱安崴靠著運動來釋放身體的壓力，心靈上的慰藉靠著宗教信仰及朋友的陪伴，情緒被順利接住了「雖然很難，但只有自己能幫助自己，因為即使有再多的救援，如果自己不伸手，也沒人能幫到我們，對吧！」

透過有肌勵，朱安崴想鼓勵更多人：

每個人一定都會有面臨低潮的時候，可以大哭封閉自己，這是多數每個人的階段，但要告訴自己，哭完釋放完就重新出發。低潮都是經過，在這過程中其實會有所體悟，人生還很長，盡可能善待自己與他人。

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