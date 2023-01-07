生活封閉的宅女美髮師　假日蛻變衝浪女孩：我又活過來了！

對26歲髮型設計師Rita來說，國中畢業後開啟半工半讀的建教合作人生，和同儕、親友生活幾乎假日對不上，十多年來生活封閉、從未享受過好好玩的青春；直到她開始學衝浪，才又真實體悟「我又活過來了！」的暢快！

很怕一休息就沒收入

Rita接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享蛻變成衝浪女孩的過程。

她表示，因為爸爸是游泳教練，所以她從小學開始就是游泳隊，父親對她的成績和體能都很嚴格要求，甚至體態也不可以太差，一路游泳到小學畢業再到國中，直到國中畢業後開始建教合作，才停止游泳訓練。

國中畢業的暑假，大家都在玩，Rita因為要讀美容美髮班到離鄉背井到台北住，當時建教合作的單位月休只有4天，那4 天都要去學校上課，連跟父母見面都是周六日父母等她下班後，親子才能見面吃飯；在班上也幾乎看不到同學、朋友很少。

「我很膽小，很怕一休息就沒收入了！」美髮業工作時間很長，沒有底薪是業績抽成，從16歲開始工作，到現在從月休4天到月休8天，但工作十多年來，Rita從來沒有好好休息過「我不是特別愛工作，但我害怕太放縱，會讓自己沒有競爭力，再累都要硬撐」

美髮業的都是窮孩子吧

在台北髮廊工作時，很多客人都是貴婦，以為做美髮的員工是不喜歡念書，或家境貧窮的小孩，對助理總是看不起的頤指氣使，也讓Rita見證許多人生百態。

例如，有一個貴婦喜歡在開店前就來，還要求來店之前，所有助理都要比她早到、茶水倒好、椅背要調好，讓她一來就可以馬上脫掉鞋子換拖鞋。有一次對方穿靴子，裡頭的褲襪和靴子起了毛球，貴婦要求把靴子裡毛球清掉，美髮助理突然變成菲傭，老闆卻只是擺笑要Rita照做。

還有客人分享自己出國經驗，Rita提及自己也曾去過同樣地方，客人挑眉質疑「你不是只是助理嗎？還可以有錢去日本喔？」轉頭跟老闆說「你們這個妹妹很幸福，從小出過很多國。」認為做美髮的都是貧窮孩子，就該生活困苦。

面對奧客的刁難、曾經遇過無法保護員工的老闆…小Rita常常問自己為什麼要這樣？顧客至上真的是絕對的嗎？但媽媽總是鼓勵她，說你不可以半途而廢，要學習理解對方的情緒，找出最適合的解決方法，讓她有勇氣繼續往前走。

發胖美髮師蛻變衝浪女孩

Rita表示，因為從小就接觸游泳，以前一直覺得自己是一個吃不胖的人，所以家裡從來沒有體重計，也從來沒有在控制飲食，直到開始工作都沒運動後，整個人發福胖了將近10公斤，還不自覺！

Rita的父親一直都有運動習慣，也覺得人就是要維持運動，才不會有一堆身體的疾病或是問題，忍不住告訴女兒身材已經完全走樣，覺得她應該還是要持續運動才對。

後來，同事找Rita去體驗衝浪，一開始她只是抱持著玩玩的心態，但完全沒想到衝浪如今成為我現在生活的一大部分「接觸衝浪以後，我才覺得我年輕過，我活過來了！」

開始衝浪以後，Rita發現自己的生活變得更精彩，也認識了很多不同的人、開了自己的眼界，不再是以前那個只有工作的宅女。

「我在衝浪的時候，可以真正的放下所有的煩惱，還有所有不開心的情緒。有浪的時候，我只要專注的想著，這道浪我該不該下？沒浪的時候，看著日出、看著海、看著夕陽，可以療癒自己的心，沒有任何雜念！」待在海上放下手機和雜念，看著下一道浪何時會來，不會受到任何人影響。

從只有工作的宅女，到熱情生活的衝浪女孩，透過有肌勵，Rita想鼓勵更多人：

「生活的理想，就是為了理想的生活」希望所有人在為了生活而努力的同時，也不要忘了自己的理想！跳脫自己生活的框框，會發現外面的世界比你想像的更美好！

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