男友搞大別人肚子瞎扯被硬上 她傻養對方2年後醒悟：和對的人在一起不需要委屈自己！

很難想像,外表火辣陽光的葉紀瑤,曾經有一段感情黑歷史。有一任男友連續搞大別人肚子兩次,她仍傻傻等待,付出積蓄和收入養對方。後來,葉紀瑤才體悟到,和對的人在一起,不需要委屈自己;斬斷孽緣後,終於找到真愛。

父親癌逝讓她停止變態減肥

葉紀瑤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪,分享自己一直都喜歡運動,學生時期參加競技啦啦隊、街舞社,喜歡表演,因為常常需要上台,必須保持好體態,她總是用跑步來減肥。

甚至,為了逼自己大量爆汗,穿雨衣去走公園和跑步,曾在浴室昏倒過,卻依然覺得這樣的減肥方式沒有問題,也把身體健康搞壞。直到後來,父親罹患肝癌過世,她才驚覺健康很重要,決定停止這樣減肥。

葉紀瑤大學英文系畢業後,從事英文教材錄製工作,但錄音工作收入不穩定,當時加入傳直銷兼差,後來在健身房裡當團課老師,過程中發現她熱愛教運動,比起賣產品多很多,回想起過去自己練啦啦隊時教的肌力訓練,決心把教人運動作為一生志業。

錯的對象讓生活一團糟

「我之前的每段感情都很糟糕,也把生活變得一團亂,我甚至絕望認為,我這輩子絕對遇不到好的人。」

葉紀瑤曾經交往一任男友,等到感情穩定了,對方才說其實自己已有對象,但當初是被如何如何逼著在一起,他乾枯的生活全是靠葉紀瑤拯救。女孩傻傻相信了,癡心等待,周末不能打給對方、瞞著全天下交往不能知道對方行蹤,過了一年多,結果對方生了第一個小孩。

男方說「我喝醉被硬上,有了生命不可能叫她拿掉」女孩竟然又相信了,甚至心疼對方照顧小孩、要負擔家裡開銷,所以葉紀瑤把積蓄和存款都花在對方身上「我竟然養他!結果最後等到他第二個小孩出生,我才醒過來。」

分手後,葉紀瑤搬離男方家附近的租屋處,到另一個地方繼續教團課。長期累積的委屈讓她歇斯底里,每天起來都不開心,很想輕生,但不忍心摯愛的家人難過,只能淚水往肚裡吞。

練健身變健康也找到愛

她的膝蓋因為一場嚴重車禍,韌帶撕裂得很嚴重,膝蓋常感覺不舒服。過去,因為很想減肥瘦下來,所以常常過度做有氧運動,加上激烈的節食,但總是週而復始不斷反彈,後面越來越難瘦下去。

葉紀瑤不討厭運動,但開始納悶,為什麼有氧運動反而讓關節不舒服、讓心情感到有壓力,無法順利打造出緊實好看身材,還要擔心一不運動就要體重就要回彈?希望自己不要再無限輪迴的一直減肥。

6年半前,後來交往的男友喜歡重訓,強烈建議葉紀瑤練重訓,也陪著她一起訓練。於是,她開始重訓健身訓練肌力,一段時間後,她感到前所未有的自由感,體態跟精力都得到很好的進步,對於食物和復胖也不恐懼了,身材比跳有氧時還要好,腰還比之前更細。

更棒的是,她發現跳舞時,膝蓋旁邊肌肉練起來了,膝蓋似乎沒有那麼痛了;過去過完年後都會胖3到5公斤,那年竟然沒有胖,才發現肌肉量變多代謝會變好。她渴望想學更多,但男朋友不會了,葉紀瑤決定直接考證照學習,也順利從心肺肌力團課教練,跨域成為私人健身教練。

健身過程中,她和男友感情增進不少。她曾分享過去的慘痛黑歷史給男友,說好想把當時的自己勒死、敲暈,男友卻沒以異樣眼神看待,只是幽默說「那個時候怎麼沒有遇到你,吃飯可以不用帶錢的喔?」兩人一起捧腹大笑。

葉紀瑤發現,過去交往的對象都讓她非常壓抑無法做自己,講話行為都要非常小心,但只有這位男友可以很自在放鬆、不用顧慮,這樣的輕鬆感跟重訓帶來的輕鬆感很像「認識到對的人,原來可以那麼輕鬆。」兩人決心踏入禮堂,結為夫婦。

把恐懼從心理帶出來

在2021年疫情飆升開始嚴重的時候,健身房面臨三級警戒,大家都足不出戶,收入瞬間變為0,葉紀瑤面臨失業的危機,沒有收入讓她很恐慌,因此有機會思考轉型,讓課程成為遠距教學的模式,讓學生們在家還能有至少60分鐘運動的時間,維持身體健康和紓解壓力,她也能夠有足夠的收入支付生活開銷。

「I do my best, and God will do the rest.我愛健身,更愛教健身」疫情帶來事業轉型的機會,也給了她沈澱思考學習的時間,現在可以更開心的做著自己熱愛的工作,回想起來是個大很大的祝福。

「專注在自己要做的事情上面,外面的世界發生什麼變動,都有可能包含著無限的機會在其中。」

面對生活的挫敗和恐懼,以前她會刻意叫自己不能怎樣,要過得好就必須要怎麼樣,必須要或不能怎樣都是強壓性的,但看不見自己的需要和軟弱。其實,我們都該先接受自己的懼怕,讓自己得到療癒。

透過有肌勵,她也想鼓勵更多人;

先停下來,不要害怕自己不夠好,沉澱下來問問自己,為什麼那麼害怕這件事?先看看自己的恐懼是什麼,過度壓抑可能心裡會有更大的傷,找一個安全的空間例如朋友或家人,找到自己的恐懼點,把恐懼從心理帶出來。恐懼其實只是自己內心受傷的小孩,恐懼被療癒後,行為就會產生變化。

