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男友搞大別人肚子瞎扯被硬上 她傻養對方2年後醒悟：和對的人在一起不需要委屈自己！

聯合新聞網／ 張念慈
健身教練葉紀瑤誠實面對自己恐懼，療癒心理創傷後變為更輕鬆自在更強大的自己。圖片由葉紀瑤授權「有肌勵」刊登
健身教練葉紀瑤誠實面對自己恐懼，療癒心理創傷後變為更輕鬆自在更強大的自己。圖片由葉紀瑤授權「有肌勵」刊登

很難想像，外表火辣陽光的葉紀瑤，曾經有一段感情黑歷史。有一任男友連續搞大別人肚子兩次，她仍傻傻等待，付出積蓄和收入養對方。後來，葉紀瑤才體悟到，和對的人在一起，不需要委屈自己；斬斷孽緣後，終於找到真愛。

父親癌逝讓她停止變態減肥

葉紀瑤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己一直都喜歡運動，學生時期參加競技啦啦隊、街舞社，喜歡表演，因為常常需要上台，必須保持好體態，她總是用跑步來減肥。

甚至，為了逼自己大量爆汗，穿雨衣去走公園和跑步，曾在浴室昏倒過，卻依然覺得這樣的減肥方式沒有問題，也把身體健康搞壞。直到後來，父親罹患肝癌過世，她才驚覺健康很重要，決定停止這樣減肥。

葉紀瑤大學英文系畢業後，從事英文教材錄製工作，但錄音工作收入不穩定，當時加入傳直銷兼差，後來在健身房裡當團課老師，過程中發現她熱愛教運動，比起賣產品多很多，回想起過去自己練啦啦隊時教的肌力訓練，決心把教人運動作為一生志業。

錯的對象讓生活一團糟

「我之前的每段感情都很糟糕，也把生活變得一團亂，我甚至絕望認為，我這輩子絕對遇不到好的人。」

葉紀瑤曾經交往一任男友，等到感情穩定了，對方才說其實自己已有對象，但當初是被如何如何逼著在一起，他乾枯的生活全是靠葉紀瑤拯救。女孩傻傻相信了，癡心等待，周末不能打給對方、瞞著全天下交往不能知道對方行蹤，過了一年多，結果對方生了第一個小孩。

男方說「我喝醉被硬上，有了生命不可能叫她拿掉」女孩竟然又相信了，甚至心疼對方照顧小孩、要負擔家裡開銷，所以葉紀瑤把積蓄和存款都花在對方身上「我竟然養他！結果最後等到他第二個小孩出生，我才醒過來。」

分手後，葉紀瑤搬離男方家附近的租屋處，到另一個地方繼續教團課。長期累積的委屈讓她歇斯底里，每天起來都不開心，很想輕生，但不忍心摯愛的家人難過，只能淚水往肚裡吞。

練健身變健康也找到愛

她的膝蓋因為一場嚴重車禍，韌帶撕裂得很嚴重，膝蓋常感覺不舒服。過去，因為很想減肥瘦下來，所以常常過度做有氧運動，加上激烈的節食，但總是週而復始不斷反彈，後面越來越難瘦下去。

葉紀瑤不討厭運動，但開始納悶，為什麼有氧運動反而讓關節不舒服、讓心情感到有壓力，無法順利打造出緊實好看身材，還要擔心一不運動就要體重就要回彈？希望自己不要再無限輪迴的一直減肥。

6年半前，後來交往的男友喜歡重訓，強烈建議葉紀瑤練重訓，也陪著她一起訓練。於是，她開始重訓健身訓練肌力，一段時間後，她感到前所未有的自由感，體態跟精力都得到很好的進步，對於食物和復胖也不恐懼了，身材比跳有氧時還要好，腰還比之前更細。

更棒的是，她發現跳舞時，膝蓋旁邊肌肉練起來了，膝蓋似乎沒有那麼痛了；過去過完年後都會胖3到5公斤，那年竟然沒有胖，才發現肌肉量變多代謝會變好。她渴望想學更多，但男朋友不會了，葉紀瑤決定直接考證照學習，也順利從心肺肌力團課教練，跨域成為私人健身教練。

健身過程中，她和男友感情增進不少。她曾分享過去的慘痛黑歷史給男友，說好想把當時的自己勒死、敲暈，男友卻沒以異樣眼神看待，只是幽默說「那個時候怎麼沒有遇到你，吃飯可以不用帶錢的喔？」兩人一起捧腹大笑。

葉紀瑤發現，過去交往的對象都讓她非常壓抑無法做自己，講話行為都要非常小心，但只有這位男友可以很自在放鬆、不用顧慮，這樣的輕鬆感跟重訓帶來的輕鬆感很像「認識到對的人，原來可以那麼輕鬆。」兩人決心踏入禮堂，結為夫婦。

把恐懼從心理帶出來

在2021年疫情飆升開始嚴重的時候，健身房面臨三級警戒，大家都足不出戶，收入瞬間變為0，葉紀瑤面臨失業的危機，沒有收入讓她很恐慌，因此有機會思考轉型，讓課程成為遠距教學的模式，讓學生們在家還能有至少60分鐘運動的時間，維持身體健康和紓解壓力，她也能夠有足夠的收入支付生活開銷。

「I do my best, and God will do the rest.我愛健身，更愛教健身」疫情帶來事業轉型的機會，也給了她沈澱思考學習的時間，現在可以更開心的做著自己熱愛的工作，回想起來是個大很大的祝福。

「專注在自己要做的事情上面，外面的世界發生什麼變動，都有可能包含著無限的機會在其中。」

面對生活的挫敗和恐懼，以前她會刻意叫自己不能怎樣，要過得好就必須要怎麼樣，必須要或不能怎樣都是強壓性的，但看不見自己的需要和軟弱。其實，我們都該先接受自己的懼怕，讓自己得到療癒。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人；

先停下來，不要害怕自己不夠好，沉澱下來問問自己，為什麼那麼害怕這件事？先看看自己的恐懼是什麼，過度壓抑可能心裡會有更大的傷，找一個安全的空間例如朋友或家人，找到自己的恐懼點，把恐懼從心理帶出來。恐懼其實只是自己內心受傷的小孩，恐懼被療癒後，行為就會產生變化。

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