她是過動兒卻考全校第一名 瑜珈老師Kat：沒有走投無路，找路就好！

瑜珈老師Kat是過動兒，總是分心無法專注，卻考出全校第一名的好成績；當媽之後，面對也有過動傾向的孩子，她也努力思考解決方案「沒有走投無路，就是找路就好！」用瑜珈老師職涯，照顧好對她生命中最重要的人。

全校第一名的過動兒

Kat表示，小時候很容易分心，只有自己喜歡的事情會很專心，早年台灣這樣的孩子難被理解，容易被認為是調皮搗蛋，但她的父母不為女兒貼上負面標籤，尤其爸爸總是在考試前帶著她到處去運動「壓力大的時候就去運動，一切就都好了！」

在這樣的包容環境和正向疏導壓力下，Kat的過動傾向完全沒有造成學習上的困難，尤其國中時剛好興趣是念書，所以反而全心投入，一拿到書就一頭熱翻完，更是提早一年把所有書都念完了，最後以全校第一名畢業。

然而，高中時她念女校，卻因為從小學很多才藝，很會跳舞、鋼琴、成績又好，遭忌妒匿名打電話投訴，誣指她和男生不檢點、吸毒、抽菸，謊言霸凌情況下，讓她被剝奪了當社團幹部的機會，Kat開始不喜歡去學校，成績下滑。

母親很失望，不知道怎麼支持女兒，Kat身心靈都崩潰「連回家也沒有溫暖，我真的走投無路了，不知道該怎麼辦？」她後來參加教會夏令營，在海邊聽海的聲音，整理紛亂的思緒，學習如何面對母親，即便成績不再是菁英，但依然繼續跳舞、參加樂團。

用瑜珈做好情緒管理

Kat從小就愛騎車、跳舞和游泳，20歲時加入瑜珈，出社會後因為忙碌，有段時間只有瑜珈練習，體態也都保持在51到54公斤，生老大時因大量吃外食、冰淇淋、喝可樂體重飆至75公斤、懷老二時透過飲食控制保持在60公斤。

生了第二個孩子後，她發現肌力減弱到連練習基本的瑜珈動作也很吃力，於是她開始嘗試各種運動：TRX、重量訓練、拳擊、鐵人三項、空中瑜珈、皮拉提斯、芭蕾健身⋯，讓體脂肪得以維持在16至18%之間，至今已經5年。

後來，她成為單親媽媽，帶著分別10歲、13歲的兩個孩子生活，離婚後一切要靠自己，她想到把自己喜歡的瑜珈和健身來當工作，努力考取師資資格，從在家裡客廳教空中瑜珈開始，加入健身教學，如今已授教兩年多。

讓她印象最深、最經常發生的挫折，就是孩子們的教養了。孩子的成長過程總是有新的挑戰，她需要一點時間思考出溝通和解決的方案，透過瑜珈的練習，幫助她在第一時間的情緒管理，她知道：「孩子們不是針對我、當下的情緒不能定義我、心中的平靜和快樂是一種選擇。」

孩子也有過動傾向，沒辦法久坐、容易分神，為了幫助孩子專注，Kat帶著孩子一起運動，課業中上就幫忙想策略，例如孩子在學校容易打瞌睡，透過營養補充、請家教補強某幾科的方式，用當年父母對待她的方式對待孩子，母子一起同心面對各種生活挑戰。

沒有走投無路這件事

從過動兒變瑜珈老師，Kat花了很多時間找自己、找解決問題的方式，用心傳遞身教給孩子。「希望我的努力，能讓孩子看見我很努力，我可以選擇讓我的生涯，能夠照顧好對我生命中最重要的人。」

面對生活困境，她舉腹直肌為例「我的腹直肌在生孩子後，就像兩條往外鬆垮的輪胎，我很有耐心的運動、加上健康的飲食，改變是以年為單位，非常緩慢的進行，但現在他們是兩條直線了。」

雖然腹直肌離肚臍很遠，但只要用力它就會出現，雖然不完美但會越來越好。遇到困難時，不要馬上為自己打叉叉，要放棄不是現在或今天，要給自己時間。

沒有走投無路這種東西，就是努力找路就好。相信自己的努力，從你能持之以恆的任務開始出發，活出當下最好版本的自己，你會被一年後的自己驚艷！

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