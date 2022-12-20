女乳症被取笑霸凌 他一年摘2健體獎牌，讓看不起他的人心服口服

閻俊廷是女乳症患者，長期被笑「胸部那麼大，看起來好像女生」，游泳不敢脫衣，更罹患嚴重憂鬱症。渴望找回快樂，他靠著到公園拉單槓練出六塊肌，兩年內考取8張健身訓練證照、一年內摘下2座健美比賽獎盃，成功逆轉人生。

宣判骨瘤寫下遺書

18歲，對所有人來說都是甜美的，但對閻俊廷來說，卻是生命最大的難關。骨瘤、憂鬱症、嚴重腸胃炎接續找上門。

卡司教練閻俊廷接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示自己出身單親家庭、家裡負債累累，15歲就必須自己賺學費，早上打工、晚上讀書，內外壓力交加，腸胃炎反覆發病三個月，住院一個月瘦了10公斤，一度陷入昏迷。

「為什麼我必須過著這樣的人生？」自卑的閻俊廷自我懷疑，出現重度憂鬱症狀，會幻聽、幻覺，他試著透過運動改善心情，沒想到，老天爺並沒有善待他。

後來，閻俊廷覺得腿很痛，醫生診斷是痛風，他乖乖配合吃藥，卻發現腿部更虛軟無力，更出現刺痛感，換了醫生後才發現，竟然是人體最大骨頭部位「股骨」有直徑5公分骨瘤「如果是惡性，就要截肢，沒辦法做任何運動。」

走出診療間門口，閻俊廷的眼淚立刻掉下來，哭好幾個小時回到家，寫下遺書給所有親友「我得了絕症，不會陪你們太久，活到成年已經滿足了。」幸運的是，還好骨瘤檢查結果是良性，不過，術後依然伴隨著腿軟、腳麻、抽痛、無力。

不堪一擊變強壯

除了股骨骨瘤外，閻俊廷身上還多處車禍的病症，右手腕關節軟組織受傷、右肩關節滑囊炎、右膝蓋13公分長開傷疤；他努力想讓自己變強壯，但不論跳舞、跑步、上健身房，一天只吃一顆茶葉蛋加喝水，身型依然沒有太多改變。

28歲這一年，閻俊廷才在公園開啟他真正的健身之路。當時他在廣告業服務，身形肥軟，加上收入不多捨不得付健身費用，他每天到公園吊單槓、徒手訓練，改變飲食方式只吃原型食物，沒想到一個月後，線條竟出來了！

「健身房是有錢人才能去的，我不是有錢人不能去，但我去當教練，就可以去健身房了！」閻俊廷持續鍛鍊，同時考取健身教練證照，28歲投履歷要當健身教練，面試了30間健身房終於成功。

第一年，因為太瘦沒有經歷、學歷，別人10點下班、自己12點下班，更利用下班時間自主訓練，做得比別人多，用2年時間考取8張證照，立志成為一個把健康帶給所有人的教練。

兩座健美獎盃的肯定

除了從小病痛纏身外，閻俊廷還有一個說不出口的隱疾「男性女乳症」。

因為乳房腺體組織異常增大，他總是被霸凌、取笑是女生，不敢游泳，就算戶外很熱也穿厚重衣物避免激凸。開始健身後不管如何練胸肌，都無法把脂肪練掉，但健身教練須穿輕薄衣物顯露線條，男性女乳症再也不能忽視。

在女友鼓勵下，閻俊廷決定接受男性女乳症手術，醫生囑咐手術後至少兩個月不能健身鍛鍊，「會不會我的教練生涯就沒了？」術後兩個月一到，閻俊廷立刻進健身房，重新建立神經肌肉、增加力量及肌肉質量，調整方向重新適應。

為了讓自己更上一層樓，2022年他也參加3場健美比賽。備賽過程無比煎熬，不能好好吃飯、出國玩、沒有時間陪伴家人女友；比賽前一個半月更只能只吃水煮雞胸肉餐，外食全部要過水，沒有甜沒有鹹，累到一恍神就會睡著。

他情緒變得不耐煩、沒有專注力，思考記憶力減退，曾經哭著質疑自己，為何不放棄？但最後依然咬牙堅持下去，順利摘下「111年度宜蘭縣長杯全國健美健身錦標賽」男子新秀健體組17公分第四名、「2022年環球國際世界邀請賽」男子新秀健體組178公分第四名、超自然健美國手選拔Top10。

人生就該精彩不留遺憾

閻俊廷表示，小時候因為極度自卑，所以外在表現反而很自大，用自大來彌補自大不足，但在跌跌撞撞的人生中，才發現這是一場學習的旅程，雖然人生中從來沒有一次就成功的事情，但只要努力就可以看到成果「原來自大和自信不一樣，自信是自己認同自己就好。」

從體重83.3公斤到71公斤，從沒腹肌到六塊腹肌，「身材的轉變，改變了別人對我的看法」閻俊廷依然持續努力，而且有了能力，更要持續幫助希望得到健康的人

透過有肌勵，他也想鼓勵更多人

人生就該精彩，不留下遺憾；沒有設限，沒有極限，持續學習進步！

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