海軍陸戰女兵被判終身不能極限運動 即便逆境，生命還在都能重新選擇和創造！

從小到大，黃詩佳都是體育選手，進入海軍陸戰隊服務，卻因運動傷害導致差點無法行走。開刀修復兩年，她花光儲蓄、丟了感情和事業及身心失衡，被判定永久不能再做極限運動和健身，人生還有機會找回快樂嗎？

英勇的女蛙人

黃詩佳接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示自己國小開始練壘球、國中練鉛球、鐵餅，高中專攻鉛球、鐵餅代表參加全中運，但因從發育期就不斷接受高強度的重量訓練、運動傷害不斷累積，原本身高168公分變壓到剩165。

大學她繼續攻讀體育系，但當時體育系教師供過於求，大一時決定休學投入軍旅生涯，因為對運動有成就感、加上很習慣體能競技操練，於是選擇到海軍陸戰隊服務。退伍前，黃詩佳轉調海巡在金門服役，當時負責小三通安檢、協助打撈屍體、查看逮捕越界捕魚、犯案遣返。

印象最深刻的是，有四名國中生溺水，她協助到海裡打撈，當時一個阿公牽著小狗在岸邊哭喊孫子名字，黃詩佳心酸不已，很想快點幫阿公找到孫子，當抬著被打撈出來的遺體時，想著終於能一切圓滿，心中完全不會害怕。

當完4年兵退伍，黃詩佳發現當兵時常常覺得腰痛，當時以為只是肌肉痠痛，沒想到退伍後再檢查，竟然是椎間盤破掉壓到神經，如果不開刀腳會終身無法行走，非常喜歡戶外活動也愛好旅行的黃詩佳，不願人生受限，決定開脊椎大手術。

黃詩佳手術後足足兩年的修復期間，帶走了她原本所擁有的一切，包括金錢、感情和事業。她花光了服役期間所有積蓄，軍職退伍後沒有專業背景難找工作、加上大學也沒畢業，另一半無法忍受她養傷期間起起伏伏的情緒，也離開她了。

最糟糕的是，雖然用心修養但骨頭僅增生了七成，醫師也判定她永久性不能再做極限運動和健身「連最後一個能讓自己快樂的事都消失了」

黃詩佳像張白紙，沒有社會經驗，沒有職場基本技能條件，除了運動產業可行，但礙於身體關係沒辦法再從事這份工作，帶著身心、情感、健康和經濟多重壓力同時，眼看未知的人生路程和一個無法掌握生活的失控狀態，心其實就像一艘沒有導航和方向的小船，漂泊在廣闊海洋中不知何去何從……

她花了一年時間去體驗不同的工作職場，包括飯店業房務、餐廳人員、保全、健身教練；發現自己對行銷有興趣，28歲重新考回大學夜間部，31歲終於取得大學文憑。

當還無法完全穩定內心力量時，先從改變身體開始──洋蔥式蛻變

被叮囑不能從事高強度的運動，黃詩佳學習轉為靜態的瑜珈運動，一週五次瑜珈，同時鍛鍊心理和生理，學習人生的減法，釋放壓力「身體的疾病多是因為思緒太多太繁，只要學習刪減不需要的，身體自然修復」

她在每個呼吸和停留裡，透過身體緩慢移動，覺察身心不同細微改變與奠定自己內心力量，提升身體肌肉量及穩定核心力，學習與身體相處，傾聽它當下真正的需要，享受每一刻已是最完美的自己。

「這比戶外的極限運動還酷！」頭腦的思緒清晰、身心也在平衡狀態下，外界即便再混亂，都無法動搖自己的心，甚至在這樣的穩定下，自然渲染了周圍的人，並帶給他們正念力量。原本因為修養而肌肉流失和肥胖的自己，也恢復了健康的身心與體態，比以往更快樂、更自信、更勇於超越挑戰的自己。

當黃詩佳再回到初心時，身體自然跟隨著改變了，它發揮了本身的力量「自癒力」，從瑜珈的練習，到現在可以做健身重訓了，而且沒有任何設限。

她從事運動按摩、芳療共5年，日前創辦「TARKING」品牌，運用觸療肌肉放鬆，結合芳香療法與花精能量療癒元素，提供多元核心課程學習，教更多人受傷的時候，如何給自己站起來的力量、處理身體上的疼痛，學會身心修復、用更自然方式照顧自己；肌肉放鬆新技術也使用在運動前、後，達到更好的運動表現。

生活就像一場極限運動，不受限身體，生命自然不會被受限

「原來，這一切都是最好的安排！還好，我活下來了，這是一場極限運動。超越它吧！」她從來沒想過自己會走到運動的身心靈路上，如今能夠研發創新技術，並協助生活及運動的肌肉放鬆和身心永續平衡，都來自於過去的經驗，很多時候，我們眼前認為不好的事，往往堅持走到最後，都是帶給我們最好的禮物。

黃詩佳表示，我們花了一輩子時間在修復過往的創傷，與抗拒生命種種的境遇，但其實所有創傷就像一個破碎花瓶，即便耗費再多力氣想拼湊的完整它，仍然還是有裂縫，那麼，不如重新開始吧！

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

人生即便在逆境，只要生命還在都能重新選擇和創造。

當人生掉進了黑色漩渦，不是試圖奮力往上爬，而是接納自己當下已是最完美狀態。拿起新陶土再重塑新的自己，一個你最喜歡的樣子，在雕塑的過程中，告訴內在的心：無論當下狀態如何，都是最好的狀態，也是宇宙安排的禮物，身心靈合一後，生命自然不會被受限。