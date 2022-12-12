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論及婚嫁男友一天沒打電話，隔天接噩耗遇意外腦死 她靠跑步跑出傷痛

聯合新聞網／ 張念慈
鄭宇筑靠著跑步，走出至親接連離世傷痛。圖片由鄭宇筑授權「有肌勵」刊登
鄭宇筑靠著跑步，走出至親接連離世傷痛。圖片由鄭宇筑授權「有肌勵」刊登

親人突然離世，是讓人撕裂心肺的椎心痛楚。對鄭宇筑來說，論及婚嫁的男友突遭意外猝逝，從小一起共眠到大的奶奶癌症往生，接連的打擊更是讓她心中創傷處處，要走出傷痛擦乾淚水，花了很長的時間。

最愛的人都離開我了

鄭宇筑接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示家人跟最愛的人接連離開去當天使，是人生最沉重的挫折跟打擊。

她和大學男友交往6年，等到對方當完兵雙方也論及婚嫁，開始編織未來兩人幸福的美夢，「原本我們每天都會打電話，那一天晚上我很累，想說一天沒打電話應該不會怎麼樣，沒有想到我也再聽不見他的聲音…」

隔天晚上，鄭宇筑接到對方姊姊來電，表示弟弟因為工作意外被紙卷壓過大腦，當場就腦死。「不要跟我開玩笑，怎麼可能！？」鄭宇筑邊哭邊坐計程車連夜醫院加護病房，雖然呼叫男友時對方會流淚，但男友已經沒有辦法有任何身體其他反應。

男友家人捨不得讓他離開，雖然透過外力輔助讓男友勉力維生，但因為用藥導致身體膨脹，男友整個人變型，全身只聞得到濃厚藥味，有一天腦壓過高宣告不治，鄭宇筑跟著一起送男友回家，就此告別人生中的最愛。

好不容易撐過長達3、4年的低潮期，接著換奶奶癌症過世。

指出，她從小跟著奶奶一起睡，兩人總是一起開玩笑、聊天，沒想到有一天奶奶突然肚子脹大送去急診，才發現是癌症，醫生先抽肚子積水，但積水不斷的增加，就像懷孕6個月，奶奶住院一個禮拜，60多公斤瞬間瘦下10多公斤。

醫生宣告，奶奶只剩下半年的時間，原本在嘉義工作的鄭宇筑，為此回到彰化工作，幫奶奶洗澡減緩不適，雖然很痛苦捨不得，但不知道怎麼辦只能想辦法讓奶奶開心，奶奶在家人的關愛下，比醫生預期的多活了9個月，在到安寧病房第二天，在全部家族的陪伴下往生。

跑步跑出低潮

鄭宇筑表示，心愛的人接連離開，讓她陷入低潮，但這份苦不知道該找誰說，只能自己排解。跑步，就是她和自己對話的方式。

她的跑齡至今8年，每天下班跑步基本起跳就是5公里，跑步的當下享受心靈和大腦的放空，也加入跳繩、肌耐力運動。她也參加過多場路跑，不為了追求分數，而是讓自己放鬆，感受暢快淋漓的解放壓力自在感。

運動前體重60公斤、大腿肉黏在一起，背部很厚，都穿XL褲子，「最終勝利的原因是自律的運動，飲食控制，我不求快速，但享受自律後的回饋」運動後體重降至50公斤，體態看起來健康許多，人也會更有自信，相對也更健康。

好好玩好好過人生

「當下的創傷其實還在，只是慢慢的累積在心裡。」鄭宇筑說，心愛的人接連離世，當時的痛其實偶爾還是會跑出來抽痛一下，例如從小到大都跟奶奶睡，後來旁邊再沒有一個人陪伴後，總是缺乏安全感，睡眠品質沒有很好。

她指出，運動後想法變得比較開朗，以前覺得人生很多不快樂，現在運動會轉換心情。從一開始她只想一個人跑，到現在因為跑步認識很多不同領域的跑友，交友圈變得更廣闊，關於感情問題也看得更開，不再執著小事情，只專注在兩個人如何好好相處。

透過有肌勵，鄭宇筑想鼓勵更多人：

人活著就是要出去玩、好好過人生，對生死看得很開，面對挫折比較看得開，如果真的過不去，就把眼光放在周遭的人身上，盡量陪伴身旁愛的人，珍惜現在還在的人，開心過好每一天。

人生就像跑步，給自己設定一個終點，慢慢去完成這中間，會有彎彎曲曲起起伏伏的路途，告訴自己闖過這些，迎接而來的就是你的終點。

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