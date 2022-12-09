小二顏面失調被笑歪嘴雞 她創辦連鎖髮集幫人變漂亮，讓遺憾成為禮物！

對許多女生來說，臉上冒出一個小痘痘可能就會讓整天心情不美麗，更不用說嘴歪眼斜的顏面神經失調了。小學二年級開始，Miko成了顏面失調的孩子，被取笑霸凌，她告訴自己「我不要讓別人跟我一樣不幸，我要努力幫人變漂亮！」

月影髮集創辦人Miko接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何透過勤學、運動堅持勵志信念的奮鬥歷程。

顏面失調被誤診睫毛倒插

Miko表示，小學二年級時，有天晚上睡覺時，可能吹到風扇受涼了，嘴角肌肉開始無法自由控制，但隔了快一周，媽媽才發現她講話有點發音不標準，趕緊帶她去就醫，醫生卻誤診為睫毛倒插，拔了睫毛就讓她回家。

無奈一拖，就錯過了一個月內的黃金治療期，被傷害到的顏面神經，不只是在右臉留下痕跡，更因嘴角歪斜，被取笑是「歪嘴雞」，同學會故意學她嘴歪的樣子說話，原本就黑黑矮矮的她已經沒有自信，顏面的損傷更讓她備感自卑。

為了不要被取笑，為了不要被看見，Miko總是將前面的頭髮，旁分並留長，想要去遮住自己不自然的右臉。小時候，盡量讓自己隱形於團體中，不讓自己成為焦點；就算後來從事美髮業，也盡可能地躲在客人身後，不敢去面對客人。

想幫身旁人打造灰姑娘奇蹟

Miko從小最愛聽灰姑娘這個童話故事，蓬頭垢面的灰姑娘在仙女變忙下，順利出席舞會，美麗驚豔了全場。

Miko明白，當一個人看重自己外在的呈現，就能影響他人的觀感與態度；適度的打扮，會讓你贏得別人的尊重。

但出生在六個孩子，身為長女的大家庭中，很難有機會與資源可以好好打扮自己，Miko無意間發現可以透過剪頭髮，讓一個人產生巨大的改變。國中時期她拿起家裡的剪刀，幫還在唸小學的四妹，剪了個當時很潮的階梯式髮型獲得讚賞。

後來Miko膽子更大，就去材料行買了藥包、藥水跟捲子，依樣畫葫蘆的，就直接在國中同學的頭髮上，運用熱燙的方式，燙出了好看的半屏山，同學愛死了，更奠定了Miko對於美髮的熱愛與自信。

勇敢辭職，朝向夢想前進

Miko高中念夜校，為了減輕家中的負擔，白天在西服工廠上班，晚上坐校車趕去學校上課，下課後趕回家幫忙家裡的水果攤收攤，每天幾乎忙到10、11點才休息。

高中畢業後，Miko依然在工廠上大夜班，從晚上10點上到凌晨6點、稍微休息一下，接著又去炸雞店打工到中午，然後下午一點開始，直接睡到晚上九點，再起床準備去上大夜班。

正是青春年華的20歲，工作能存錢生活也很平穩，「但這真的是我要的生活嗎？」她發現心中極度渴望，可以透過美髮，來成為幫灰姑娘華麗變身的仙女，於是果斷辭職，應徵上美髮沙龍店助理，從幫忙洗頭開始做起。

為精進技巧，Miko每周花3天晚上進修美髮技藝，僅花半年就升上設計師，每年花在學習與購置工具上的投資將近20萬，更持續定期出國進修，學習新的技術與流行資訊，22年前更創辦「月影髮集」，實現了幫人變美麗的夢想。

想辦法改變可以改變的地方

過往因為對外表的自卑，讓Miko體認到「不要只想著自己不好的、無法改變的，要想辦法改變可以改變的地方，讓別人看到你好的地方！」例如顏面神經失調無法改善，那就努力鍛鍊身體改變身型、做好穿搭吧！

35歲開始她開始爬山健行「跟大自然在一起，覺得過去的傷痛都被療癒了」愛上在戶外流汗、大口呼吸的暢快，為了讓爬山更有強健肌肉可以支撐，Miko也加入健身行列，後來更帶著全家一起運動健身，身形變好看、肌肉量變強大，健康情況也大幅改善，對自己的自信也逐步回來了，可以勇敢地嶄露笑容。

2019年，Miko再度去找神經科的醫師幫她開刀，雖然手術後有改善顏面神經失調狀況，但依舊沒有恢復完全，但Miko選擇放下，並全然接受這結果，原因無他，因為她已經盡了最大的努力，做了所有她能夠做的。

雖然醫生的誤診，耽擱了黃金治療期，但Miko卻將它轉化、淬鍊出如金子般寶貴的信念與心志，也突破自己的不安全感，從一個討好、迎合他人的Miko，慢慢開始懂得表達自己的想法。

Miko表示，很慶幸自己的臉和別人不一樣，教會她有一顆更加謙卑、柔軟，並願意理解他人的心。感恩曾經是她的不足，反而因此讓她更知足、更富足。這也加深她想要把這勇於面對的力量，分享給他人，讓他人也有機會為自己勇敢跨越。

讓遺憾成為禮物

讓遺憾成為禮物，「助人」是Miko心中永不停息的前進動力。從只看到自己缺點、自卑被取笑的小女孩，到如今就算顏面神經失調狀況沒有完全改善，但也可以自信展現歡顏。這段歷程，Miko花了超過30年才學會勇敢面對。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，先接納自己，不要忘記感謝自己，要謝謝自己這麼的勇敢、這麼善良，不放棄，當你願意謝謝自己的時候，就會看到其實身旁的人其實也不容易，我們都可以成為彼此溫暖的存在。

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