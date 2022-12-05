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全台最壯英文老師！學生捨不得翹課，網驚呼：老師，幫我留校輔導吧！

聯合新聞網／ 張念慈
高中英文教師陳昱辰被譽為「全台最壯英文老師」，不單學生捨不得翹課，粉絲更吶喊「老師，幫我留校輔導吧！」圖片由陳昱辰授權「有肌勵」刊登
高中英文教師陳昱辰被譽為「全台最壯英文老師」，不單學生捨不得翹課，粉絲更吶喊「老師，幫我留校輔導吧！」圖片由陳昱辰授權「有肌勵」刊登

求學路上遇到天菜老師，相信可以激發不少人的上進心。高中英文教師陳昱辰外表斯文，卻有著讓人尖叫不斷的冰塊腹肌，雄壯結實的體態被譽為「全台最壯英文老師」，不單學生捨不得翹課，粉絲更吶喊「老師，幫我留校輔導吧！」

在蛻變成肌肉猛男前，陳昱辰曾是自卑、被人一推就倒的弱肌男，他接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何轉變的努力。

一切從自卑說起

陳昱辰是美國碩士，擔任教職前，曾在長榮航空公司任職過。看似人生勝利組，其實從小到大，都覺得自己沒長相、覺得自己瘦瘦的不好看、覺得自己不會念書，感覺一切都很糟糕，文質彬彬的背後代表的就是弱不禁風。

他表示，從高中到大學體重都是60公斤，雖然跟著家人一起吃，就算狂吃垃圾食物但就是不會胖，「沒顏值也沒有身材，工作也不順利，談感情的時候也會自卑，瘦就是不好看，女生不喜歡瘦瘦的男生，沒辦法給對方強壯的肩膀。」

直到大學四年級，終於有機會參加健身房，心想終於可以變壯了，但去了3個月之後，因為喝咖啡心悸就休息了。等到身體康復後，健身房卻已經倒了。當完兵後，儘管軍中該做的操練都沒少，身材還是一樣單薄，覺得穿衣服不好看，但依然沒有想要開始運動。

從美國南佛羅里達大學取得教育科技系碩士後，他先在長榮航空服務，但因為輪班的性質，也沒有什麼機會去運動。每個月存的錢不多，並無多餘的資金去做自己喜歡的事情。

因為母親是老師，從小耳濡目染教師職業，加上陳昱辰大學開始在補習班教英文，喜歡和學生的互動，2013年獲聘進入育達商職任教英文，因為上下班時間穩定，加上薪資相對穩定，從此開啟長達10年的健身年代。

用渴望和熱情帥氣變身

陳昱辰尋覓不同的專業健身教練為他打下基礎「不同教練的課程，帶來不同訓練的感受度，他們各有千秋，是我的模範，也是我持續健身的動力。」有模範人物的督促，讓他有勇氣堅持下去，驅使締造斐然的體態成果，可以帥氣變身

2013年健身初期，陳昱辰體重60公斤、體脂10%，到了2017年透過努力進食增重胖到87公斤、體脂23%，但發現增重後身體健康狀況反而變差，2018年努力讓自己變精實，成功達70公斤、體脂7%的精實體態。

慢慢地，周遭人對陳昱辰的稱呼也改變了「男神、乾哥、小鮮肉、最壯的英文老師等」。陳昱辰笑說，對於從來都不覺得有運動細胞的他來說，能夠有今日的成果，仍然覺得好像是一場夢。

健身至今10年以來，每個過程所在乎的體態都不一樣，也慢慢了解適合自己的訓練模式。他幾乎天天前往健身房報到，毫不懈怠地打磨線條、鍛造肌肉，同時節制飲食，忍耐且克服鍛鍊引致的疼痛與傷害，憑恃的不只熱情，更多的是意志與信念。

健身用在教學上

健身後，陳昱辰除了身材改變，身形變好，人緣也變得更好了，在教學上更幫助他可以拉近和學生距離。

「貼近孩子的心才有辦法影響他們，我很努力在幫忙你，學生都有感受得到」陳昱辰表示，年輕學生在課堂坐不住，如果採用硬態度處理，只會讓師生關係更緊張。

因為健身讓外型和和心態都變年輕，陳昱辰和學生相處就像大哥哥和弟弟妹妹妹，用學生需要的方式去幫忙他們，有學生的家庭背景較複雜，他努力溝通、了解每個人的故事，學生感受到陳昱辰的用心，感激道謝「老師，是因為你我才願意來學校」讓他很溫暖。

改變始於渴望，熱情造就神話。

今年是陳昱辰健身滿10年的紀念，他特地出版「Passion我的健身年代/亞洲魅力所在」寫真紀念特輯。

陳昱辰表示，他沒有黃曉明的帥氣臉蛋、沒有周杰倫的才華與資產、沒有許多健身高手的身材。過去沒有，現在沒有，未來也不會有。

「但是，我一直有著熱情，幻想著有天能站上舞台的熱情。」改變，始於渴望；熱情，造就神話。那股瘋狂執著的熱情，勇敢投入不顧一切的決心，是人生終將能成就某事的證明。

透過有肌勵，陳昱辰希望鼓勵更多人：

陽光正艷、青春盛好。年輕，可以不必畏懼，用勇氣和毅力，去開展生命的廣度與深度、繁華與美麗。即使風雨，也要記得，不遠前方，蝴蝶飛舞。

等時間到了一切都會有答案，唯一要做的就是堅持努力，朝自己想要的方向前進，就算夢想沒有馬上實現，但只要不斷盼望、持續努力，把希望放在未來一定可以遇得到，對你所想要的事情保持熱情，你想要的就會來到你身邊。

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