連刷牙都在運動 二寶媽練出火辣身材

二寶媽Miko每次孕期都會變大食怪，完全不忌口、發胖近20公斤，嚴重產後憂鬱症狀讓她看著窗外就掉淚。她不願人生就此跌入低谷，靠自學運動成功甩肉，練出窈窕火辣身材。

Miko接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享二寶媽華麗轉身的實戰方法。

以為永遠吃不胖

Miko過去體重都維持在42公斤左右，纖細的身形總是被說「你太瘦了！」她一直以為自己是天選之人，就算從不運動，大吃特吃也絕對不會變胖，沒想到完美情況在懷孕後整個打掉重練。

她回想，懷孕的時候，完全不忌口，會自己到蛋糕店買一個8吋的咖啡蛋糕，店員問「請問壽星幾歲呢？」她搖搖頭說「沒有壽星，是我要吃的」回到家，兩天就吃完了整個蛋糕。

原本就很會吃的Miko，懷孕時更是大食量「反正吃不胖啊」孕期5個月時發現不對勁，大腿的妊娠紋跑出來了，超級愛美的她，當場嚇到在鏡子面前哭到不行。

坐月子時，新手媽媽的她看著大兒子，完全不知道怎麼當媽媽「我並不覺得我是媽媽啊，為什麼變這麼醜，為什麼我要有小孩，我不要啊....」情緒低落，對生活完全沒有動力。

好不容易，情緒狀況慢慢的好起來，也在老大滿9個月後送去給保母，她回到職場上班，過著快樂的職業婦女生活「沒多久，發現我又懷孕了！」

Miko指出，想到又要經歷艱辛的懷孕和產後過程，完全開心不起來。生完老二後，常常塞奶嚴重又發燒，坐月子每天掉淚，曾經站在窗口看著窗外，羨慕起外面自由自在飛翔的小鳥「為什麼我在這裡，我生存的意義到底是什麼？」

懷孕兩胎，每次都胖20公斤，整個孕期胖到很沒有自信，產後憂鬱更是跟著來，要怎麼甩開憂鬱呢？

轉移注意力自學運動

她感嘆，女人結婚生完孩子後，要犧牲的真的太多太多了。Miko跟公司請了兩年育嬰假，心想「不行，我要振作起來，既然改變不了環境，我就改變心境，轉移注意力！」

她學煮飯、學烘焙，做孩子副食品、做點心，開始經營粉絲專頁，加上不服輸的個性，在要煮飯給長輩吃，跟一打二忙碌的生活中，居然還接單賣起蛋糕。夜晚孩子睡了，Miko就開始運動，立志挑戰馬甲線。

Miko指出，原本一身硬骨頭的她，每天看影片學怎麼拉筋，在第7個月時，終於會劈腿一字馬了，自己都佩服自己堅強認真的態度「就是相信自己可以，就是不服輸！」接著她又練習倒立，學烏鴉式，倒立...，當時甚至連瑜珈墊都沒有。

她也加入臉書「有肌勵|女性專屬健身的我超美」社團，跟著社友學跳繩，也改善跳躍漏尿的問題，現在完全不會了！

Miko表示，她每天把時間紮實的塞滿，就算有那麼一點時間都不想錯過，做自己喜歡的事，好有成就感，好快樂，就這樣，不知不覺的，瘦回來了。從產後62公斤，到現在穩定維持46公斤，漸漸有人誇獎「妳的屁股好翹喔！」讓她更充滿自信。

空出時間愛自己

「媽媽好，全家就好！我是二寶媽，我可以，你也行！」結婚9週年時，Miko和老公重新穿魚尾禮服拍全家福，因為體態維持得太好，被誤認為是要拍婚紗照的新人。

Miko表示，如今已經不再相信吃不胖這件事啦，隨著年齡增長，代謝慢，就算真的可以吃不胖，體態也會改變。她認為，就算瘦也要瘦得漂亮。這些年，她就算刷牙也邊提臀抬腳，或許短時間看不出來，三到五年後，成果就是這麼迷人的出現。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，時間會在你身上刻畫出努力的痕跡，把運動變成生活的一部分，身體一定回饋給你。女人要扮演好多角色，但也別忘了，要空出時間保養自己、愛自己，自律的生活，呈現自己最好的狀態，成為閃亮的星。

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