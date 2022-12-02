快訊

詐團黑吃黑！行刑式槍決雙屍命案 槍手依殺人罪起訴求處死刑

驚！馬斯克喊話把晶片植入自身大腦 要展開人體實驗「讓失明者看得見」

一度拒接電話！王鴻薇曝她要補選立委 先生「快氣瘋了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連刷牙都在運動 二寶媽練出火辣身材

聯合新聞網／ 張念慈
二寶媽Miko孕期發胖20公斤，靠自學運動成功甩肉，練出窈窕火辣身材。圖片由Miko Li授權「有肌勵」刊登
二寶媽Miko孕期發胖20公斤，靠自學運動成功甩肉，練出窈窕火辣身材。圖片由Miko Li授權「有肌勵」刊登

二寶媽Miko每次孕期都會變大食怪，完全不忌口、發胖近20公斤，嚴重產後憂鬱症狀讓她看著窗外就掉淚。她不願人生就此跌入低谷，靠自學運動成功甩肉，練出窈窕火辣身材。

Miko接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享二寶媽華麗轉身的實戰方法。

以為永遠吃不胖

Miko過去體重都維持在42公斤左右，纖細的身形總是被說「你太瘦了！」她一直以為自己是天選之人，就算從不運動，大吃特吃也絕對不會變胖，沒想到完美情況在懷孕後整個打掉重練。

她回想，懷孕的時候，完全不忌口，會自己到蛋糕店買一個8吋的咖啡蛋糕，店員問「請問壽星幾歲呢？」她搖搖頭說「沒有壽星，是我要吃的」回到家，兩天就吃完了整個蛋糕。

原本就很會吃的Miko，懷孕時更是大食量「反正吃不胖啊」孕期5個月時發現不對勁，大腿的妊娠紋跑出來了，超級愛美的她，當場嚇到在鏡子面前哭到不行。

坐月子時，新手媽媽的她看著大兒子，完全不知道怎麼當媽媽「我並不覺得我是媽媽啊，為什麼變這麼醜，為什麼我要有小孩，我不要啊....」情緒低落，對生活完全沒有動力。

好不容易，情緒狀況慢慢的好起來，也在老大滿9個月後送去給保母，她回到職場上班，過著快樂的職業婦女生活「沒多久，發現我又懷孕了！」

Miko指出，想到又要經歷艱辛的懷孕和產後過程，完全開心不起來。生完老二後，常常塞奶嚴重又發燒，坐月子每天掉淚，曾經站在窗口看著窗外，羨慕起外面自由自在飛翔的小鳥「為什麼我在這裡，我生存的意義到底是什麼？」

懷孕兩胎，每次都胖20公斤，整個孕期胖到很沒有自信，產後憂鬱更是跟著來，要怎麼甩開憂鬱呢？

轉移注意力自學運動

她感嘆，女人結婚生完孩子後，要犧牲的真的太多太多了。Miko跟公司請了兩年育嬰假，心想「不行，我要振作起來，既然改變不了環境，我就改變心境，轉移注意力！」

她學煮飯、學烘焙，做孩子副食品、做點心，開始經營粉絲專頁，加上不服輸的個性，在要煮飯給長輩吃，跟一打二忙碌的生活中，居然還接單賣起蛋糕。夜晚孩子睡了，Miko就開始運動，立志挑戰馬甲線。

Miko指出，原本一身硬骨頭的她，每天看影片學怎麼拉筋，在第7個月時，終於會劈腿一字馬了，自己都佩服自己堅強認真的態度「就是相信自己可以，就是不服輸！」接著她又練習倒立，學烏鴉式，倒立...，當時甚至連瑜珈墊都沒有。

她也加入臉書「有肌勵|女性專屬健身的我超美」社團，跟著社友學跳繩，也改善跳躍漏尿的問題，現在完全不會了！

Miko表示，她每天把時間紮實的塞滿，就算有那麼一點時間都不想錯過，做自己喜歡的事，好有成就感，好快樂，就這樣，不知不覺的，瘦回來了。從產後62公斤，到現在穩定維持46公斤，漸漸有人誇獎「妳的屁股好翹喔！」讓她更充滿自信。

空出時間愛自己

「媽媽好，全家就好！我是二寶媽，我可以，你也行！」結婚9週年時，Miko和老公重新穿魚尾禮服拍全家福，因為體態維持得太好，被誤認為是要拍婚紗照的新人。

Miko表示，如今已經不再相信吃不胖這件事啦，隨著年齡增長，代謝慢，就算真的可以吃不胖，體態也會改變。她認為，就算瘦也要瘦得漂亮。這些年，她就算刷牙也邊提臀抬腳，或許短時間看不出來，三到五年後，成果就是這麼迷人的出現。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，時間會在你身上刻畫出努力的痕跡，把運動變成生活的一部分，身體一定回饋給你。女人要扮演好多角色，但也別忘了，要空出時間保養自己、愛自己，自律的生活，呈現自己最好的狀態，成為閃亮的星。

延伸閱讀

低卡減脂，好吃又好做的豆腐漢堡排佐和風蘿蔔醬

美容護膚又抗癌，中醫師不藏私最強配方抗老茶！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

連刷牙都在運動 二寶媽練出火辣身材

二寶媽Miko每次孕期都會變大食怪，完全不忌口、發胖近20公斤，嚴重產後憂鬱症狀讓她看著窗外就掉淚。她不願人生就此跌入低谷，靠自學運動成功甩肉，練出窈窕火辣身材。 Miko接受全台最大女性健身社

拿下冠軍之前，高中休學兩次念五年才畢業 父母開明：人生的方向要自己探索

在成為健身教練之前，黃志凱的人生總是茫茫然不知所措。高中念了五年，歷經休學兩次不知道要不要繼續，但父母總是溫暖包容，鼓勵他「人生的方向要自己探索！」 歷經不斷跌倒、不斷站起來，黃志凱終於找到了健

減肥藥吃10年 30歲妙齡櫃姐體能竟慘輸60歲阿姨，做對一件事辣穿比基尼

百貨公司櫃姐廖珠珊從不運動、加上工時長導致飲食不正長，為了維持窈窕曲線長達10年都靠減肥藥瘦身，不單吃出全身病痛，30歲的體能更慘輸60歲阿姨。 如今，廖珠珊靠著運動增肌減脂，和20歲的女兒一起

有片｜高纖高蛋白瘦身湯，風味十足的韓式牛肉海帶湯

韓劇中常看到韓國人生日時必喝的一道湯品—牛肉海帶湯。牛肉是動物性蛋白質，加上高纖高鈣的海帶芽，減脂期間這樣的營養攝取就很豐富。已出版三本著作分享減醣料理的超人氣生活家娜塔老師，就要教大家來製作這道湯品，趕快點開影片來學做！

比坐牢還痛苦！為安胎臥床躺到生還暴肥，黃臉婆逆轉成火辣人妻

高職美容科老師張鳳容，是學生眼中的美女老師，婚後更是眾人欽羨的火辣人妻，但懷孕後的不順遂、為安胎臥床躺到生，產後瞬間變黃臉婆，讓她憂鬱到不願照鏡子、看著孩子都想哭。 張鳳容接受全台最大女性健身社

有片｜療癒系冬季花與食，飄散幸福味的減醣早午餐與燉物

天氣冷了，假日窩在家裡睡到自然醒，最適合用慵懶的心情、美好的食物來犒賞自己一週的辛勞與緊張。已出版三本著作分享減醣料理的超人氣生活家娜塔老師，分享在冷季裡利用花草植物與美味料理來創造讓人身心從容的質感生活。趕快點開影片看看！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。