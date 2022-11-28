減肥藥吃10年 30歲妙齡櫃姐體能竟慘輸60歲阿姨，做對一件事辣穿比基尼

百貨公司櫃姐廖珠珊從不運動、加上工時長導致飲食不正長，為了維持窈窕曲線長達10年都靠減肥藥瘦身，不單吃出全身病痛，30歲的體能更慘輸60歲阿姨。

如今，廖珠珊靠著運動增肌減脂，和20歲的女兒一起穿比基尼，看來就像姐妹，更成為健身教練，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何從過去錯誤的減重方式蛻變的歷程。

全身病痛的櫃姐

廖珠珊表示，24歲計就當媽生小孩，同時擔任櫃姐工作長達12年，櫃姐工時長，小孩晚上又自己帶，但新生兒狀況多，晚上必須常常照顧孩子，新手媽媽常睡眠不足又上班，住家和工作地點交通往返兩小時，工作、家庭兩頭燒的職業婦女只能咬牙硬撐。

櫃姐必須長期站立，尤其百貨公司檔期要做活動，很難有固定休息時間，導致飲食不正常，容易發胖，為了保持身材，開始接觸減肥藥長達10年，卻出現偏頭痛、胃痛、肩頸痠痛，每天都像有人在腦裡打鼓，但她始終不敢面對身體狀況，擔心一鬆懈工作就丟了。

36歲時，廖珠珊因為久站導致靜脈屈張開刀，開刀完三天又回去上班，但後天的扁平足狀況讓她容易腳拐到、有氣無力貧血很嚴重，站櫃幾乎站不住，走路都輸60歲的阿姨，完全沒有力氣。她發現，自己的身體狀況再也承受不住，只好黯然離開職場。

想要健康陪伴孩子

廖珠珊表示，離職前三年，她曾經到救國團機構上有氧團課，但總是斷斷續續，因此成效不大。36歲開始，發現任何減肥藥、針灸埋線再也無法讓她成功瘦身，為了想要有健康的身體一直陪伴孩子，也想要有好身材，她決定開始調整生活。

一開始，廖珠珊先飲食控制，吃原型食物，長達1年不吃甜食餅乾，初期先居家運動，也積極加入運動社團，看別人怎麼做，從簡單的棒式、登山式等運動20-30分鐘開始，偶爾參加有氧課，一週一次，一年後體重逐漸下降。

37歲那年，她開始接觸到重訓，一開始請教練，半年後都是自主練習，為了增加肌肉，再度讓自己增重2-3公斤，努力練、努力吃、努力養肌肉，不斷學習重訓知識，想要變得前凸後翹，一周重訓5到6天，一天可以在健身房裡待八小時，吃飯、分享、聊天、連上兩堂有氧課。

42歲這一年，體重從最高59公斤、體脂35%，降到體重55公斤、但體脂下降到23%，精實的肌肉體型，看來更窈窕玲瓏。因為在自己的身上發現奇蹟，她終於鼓起勇氣考取教練證照，如今44歲的她，當教練快滿兩年，成功幫助更多學生找回健康。

40歲後穿比基尼！想要的決心要夠強大

廖珠珊表示，沒運動前，走路都感覺用拖的，有氣無力，更別說爬樓梯，貧血很嚴重，沒有身材曲線；現在健身、瑜珈、壺鈴樣樣來，找回健康和美麗，成為自己想成為的目標，爬樓梯可以踩2階一直往上，跳箱、波比跳、爬山都活力十足。

最開心的是，以前是沒有屁股也沒有背的直筒腰，完全不敢穿比基尼，她努力透過深蹲、硬舉、握推，讓自己增肌兩公斤，完成了「40歲後穿比基尼」的夢想，跟她今年20歲的女兒一起穿比基尼就像是「姐妹」，女兒的朋友都驚訝「這應該是你姐吧？怎麼可能會是你媽？」

廖珠珊指出，「重訓凍齡，我可以，妳們也可以的，一起創造奇蹟！」重訓雕塑線條，增加骨質密度，讓晚年生活更有品質。為了更好的健康、可以走更長遠的路，必須持續累積，骨質、肌肉量要事先鍛鍊好，一周至少擠出一到兩次去運動，才能達到你想要的目標，一步一步的去努力。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，針對自己想要的目標慢慢進步，你付出和累積多少，身體就會如何回饋給你。無論年紀大小，只要願意有開始願意持續下去，都是慢慢的改變自己。想要的決心要夠強大，朝著你的目標一直前進，就能創造屬於自己想要的體態和健康。

延伸閱讀

低卡減脂，好吃又好做的豆腐漢堡排佐和風蘿蔔醬

美容護膚又抗癌，中醫師不藏私最強配方抗老茶！