比坐牢還痛苦！為安胎臥床躺到生暴肥，黃臉婆逆轉成火辣人妻

高職美容科老師張鳳容，是學生眼中的美女老師，婚後更是眾人欽羨的火辣人妻，但懷孕後的不順遂、為安胎臥床躺到生，產後瞬間變黃臉婆，讓她憂鬱到不願照鏡子、看著孩子都想哭。

張鳳容接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從產後黃臉婆蛻變成比婚前還貌美的逆生長過程。

在意身材保養的美容科老師

張鳳容表示，過去在高職擔任美容科老師，非常在意身材和保養，就算懷孕了，她也堅持自己要是最美的孕婦，用心飲食、做孕婦瑜珈，維持健康和外貌。

沒想到懷孕七個月時，一次坐公車時發現肚子很緊，本來以為休息後就會好了，但先生察覺有異，建議最好去醫院觀察，當晚立刻宮縮，急診後醫生要求住院觀察，她在醫院躺了兩個禮拜打點滴安胎，被囑咐要躺到生，只能忍痛告別心愛的工作。

出院回到家後，張鳳容每天只能躺在床上，除了如廁外都不能走動。因為躺久了沒活動，走起路時簡直像行屍走肉般，完全沒力氣。擔心肚裡孩子太瘦，媽媽只能努力進食，孕期胖了近16公斤，行走活動更費力。

「雖然決定要當全職媽媽，沒想到在家比上班還難！」孩子出生後，育兒忙碌的日子，一天又一天沒有停過。愛漂亮、身材火辣的人妻，忙到沒時間保養，連切水果都沒時間。

她對自己身材很沮喪，產後瞬間就變黃臉婆了「胸部、屁股都變形，肚子更不用說，全身上下慘不忍睹！根本不想照鏡子。」陷入嚴重產後憂鬱，看著小孩都想哭。

還好，在好友的陪伴鼓勵下，張鳳容慢慢接觸外界，加入新手媽媽的群組，認識媽媽們，開啟新手媽媽的育兒之路，產後憂鬱狀況改善了，人也變開朗了。

靠類固醇抑制虛弱體質

張鳳容表示，只生一個孩子很孤單，沒有人可以陪伴老大，但曾經歷過流產經驗，讓她隔了五年才鼓起勇氣生第二胎，孕期間發現身體虛弱，連曬個衣服都會喘，後來發現免疫系統出問題，導致慢性蕁麻疹體質被誘發，不只體力不好、更常感覺全身痠痛、皮膚長期過敏，天天吃藥，甚至要靠類固醇才能壓抑症狀，但懷孕期間不能吃藥，只能抓到全身癢。

「每次疹子退後，黑色素沈澱，讓我雙腿身體各處都是疤痕，對愛漂亮的我來說，根本完全不能接受，也困擾我許久」後來，她在媽媽朋友們邀約下，決心踏入健身房，一起找教練上體適能和重訓課程。

剛開始運動時，張鳳容總是全身痠痛，走樓梯痛、抱小孩也痛，光想到明天要運動就覺得很痛苦；但運動後那種憂鬱疲憊感莫名消失，隨之而來的舒暢愉悅心情，讓她慢慢愛上運動，愛上自己。

張鳳容指出，運動時就像和自己在對話，認識自己身體每個部位該如何出力。從自身重量深蹲開始，到現在可以揹槓深蹲50kg。每走一步都算數，小心呵護她一次次辛苦累積練出的肌肉！

毅力和堅持才能成就美好

現在的張鳳容，健身邁入第三年，體脂降到12.8%，40多歲的她比起30歲時，更有自信、體態更輕盈，不論穿上任何衣服都能淋漓盡致展現身體曲線美，不用追求名牌的衣服，自己就是名牌。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，誰說當全職媽媽後只能是黃臉婆？女人就該叛逆偏要更逆齡更愛自己；每天對自己的人生負責，而不只是盡責而已，一個家裡媽媽好全家都能好，不快樂的媽媽養不出快樂的孩子。

別害怕遇到挫折，無論是事業或運動等，除了靠自己的毅力和堅持，還可以在家人的支持及良師益友的指導切磋下，一起成就一切的美好。

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