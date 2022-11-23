男友吃軟飯還跟小三洗鴛鴦浴 她醒悟：勇敢走出才能遇到真愛！

很多人都為愛情犯過傻，因為遇過差勁的人，更懂得珍惜後來遇到的真愛。

Landy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享曾交往一任男友，吃、穿、房租全靠她支付，對方竟然還公然把小三帶回家洗鴛鴦浴，讓Landy心痛到沒了求生意志。後來，Landy在同事陪伴下走出低潮，兩人更結為連理，雙寶媽的她更透過運動越活越逆齡，美滿生活閃瞎眾人。

小漁村長大的自卑女孩

Landy表示，自己在宜蘭東北角的小漁村長大，從小體型瘦瘦黑黑的，看起來就像一位小男孩，「不比別人高、不比別人美、沒氣質，行為個性像個男生，讓我一直很自卑。」

還好，Landy國中和高中體育項目表現算蠻出色的，高中階段甚至是學校第一位女運動員宣誓，當時爲自己感到嬌傲。然而，陰錯陽差下，她大學沒有考取喜愛的體育相關科系，大學生活只想玩，也放棄熱愛的運動。

對於愛情，Landy始終處於弱勢，害怕自己不夠好，不敢要求對方。高中期間，她曾被劈腿過兩次，一次發現小三在男友家洗澡，雙方還合照紀念，男友堅持「對方是來借浴室的」，她也選擇相信，不敢承認對方劈腿，害怕對方會離開。

大學時，透過朋友的介紹，Landy認識當時的男朋友，對方會貼心的幫自己開車門、吹頭髮，讓她以為自己遇到真命天子。沒想到，時間越久，越發現對方根本是軟爛男，不單好吃懶做、總有一堆藉口理由不去上班。

「因為愛他，我認了。」Landy大學畢業後，工作賺錢供養對方吃、穿、住，過節禮物、油錢、出去玩的費用都是由她支付。後來，男方常常不接電話，甚至會突然失聯多天，讓她起了懷疑。

Landy跑到男方租屋處，發現房門深鎖，叫名字又沒人回應，立刻腎上腺素噴發，她拆掉鋁窗爬進房內，發現床上散落著女生內衣，浴室傳來沖水聲，打開門發現男友和小三正在洗鴛鴦浴。

三人發生嚴重爭執，電視、玻璃落地窗都被砸壞，Landy的腳邊也被碎片割傷流血，但生理的痛不如心上的痛，她又氣又惱「為什麼我付出那麼多卻得到如此回應，為什麼我總是不斷被背叛？」

她把自己關在家中，深刻體悟到心碎的疼痛是什麼模樣，更出現尋短念頭，直到一位朋友告訴她，「你再這樣負面，就算去死，也不會有人同情妳⋯」Landy才意識到，不需要爲這樣的事傷自己，必須振作起來。

找到真愛找回運動熱情

「老實說，我一直以來還蠻自卑，好在遇到我老公。」Landy說，老公是她的同事，劈腿失戀是對方陪伴她走出低潮、建立自信，兩人後來也慢慢走在了一塊，「走進幸福，不過也走進不忌口的自己。」

Landy天天吃宵夜，一路胖到60幾公斤，直到結婚前為了擠下婚紗，天天做有氧運動、慢跑、騎公路車，瘦到理想的體重。然而懷孕後，又胖到人生巔峰70公斤，火鍋可以從中午吃到晚上、消夜是燒烤配飲料，被笑走路像坦克。

生完兩個孩子後，Landy決心找回健康的自己，她在66公斤時告訴自己「沒有什麼我做不到的！」先從每天慢跑30分鐘，到要求配速及更長的跑步時間，再加入徒手肌力和核心運動，出門代步盡量騎腳踏車或走路，出去玩能背著孩子走就當做負重訓練，一年多來減重14公斤。

當遇到體態停滯不前的時候，她開始上教練課，透過訓練方式的改變，跑步、間歇、重訓等訓練加上飲食控制，讓她迅速進步，越練越有心得，更有自信、更愛自己，如今也準備去考健身執照，希望變得更加強大。

用堅定強大的心突破難關

Landy走出自卑情傷遇到真愛，從被笑身形像坦克，到利用鎖碎的時間運動，達成每天訂下的目標，體脂更從今年7月的26%，到現在11月的16%，老公更是一路鼓勵支持，以老婆的努力堅持為榮。

Landy表示，運動已成為生活一部分，很多人問她，怎麼有辦法維持這麼久？「累了，跑不動時，一定要對自己喊聲加油！堅持喜歡的事，一步一腳印總會看見成果。相信自己一定辦的到，會有意想不到的收獲。」

透過有肌勵，她想鼓勵更多人：

運動可以培養一顆堅定強大的心！不需要為一件讓你痛苦的事情執著下去，找一個喜歡做的事專心做，就會看到其他可能性，成果會被看到，各種可能性會在你旁邊發生。如果能夠自律生活這麼長的時間，往後遇到任何事，就可以用不能輕易放棄的心態去面對，想辦法突破難關。

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