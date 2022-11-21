紅斑性狼瘡、為男友背債 護理師：雖然相信人會受傷，但我還是想相信人！

有著甜美笑容的護理師Winnie，看來就是樂觀爽朗的傻白甜女孩，但其實她在大學時曾差點因紅斑性狼瘡喪命，更曾遇過控制慾極強的男友，為對方負債累累，但Winnie依然大聲笑「雖然相信人會受傷，但我還是想相信人！」

Winnie接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走出人生挫折的勇敢歷程。

替控制慾男友背債

Winnie過往是個健康寶寶，從來沒有任何身體不適，大學四年級時突然高燒不斷，怎麼吃藥都沒有用，人生第一次住進醫院，做盡所有檢查都找不到原因，身體虛弱不已，吃東西就會吐，甚至聞到食物味就想吐，暴瘦到只剩39公斤。

當時，Winnie以為自己不久人世，後來找到病因是紅斑性狼瘡，如果不好好控制，會影響包括關節、皮膚、腎臟、腦部、心臟、肺臟等器官，平常更會非常疲憊，讓人覺得連平常過日子都很累。為了控制病情，Winnie從此變成藥罐子，每個月都要往返醫院抽血拿藥。

Winnine努力和紅斑性狼瘡和平共處，需要放寬心過好生活，卻曾遇過讓她身心靈都瀕臨崩潰的感情挫折。

她曾經交往過一任男朋友，對方疑心病很重，總是懷疑她出門就是要見別的男人，即便是跟閨密出國玩，已經請閨密們都一起視訊入鏡確認，對方依然不相信自己的清白。

更讓Winnie受挫的是，她過去是完全沒任何財務問題的人，但交往過程中，對方總是以各式理由，請她幫忙向銀行借錢。當時Winnie一直以為兩人會結婚，在沒有寫任何借據下，就以自己名義幫男方借貸，最後男方卻擺爛不還錢，分手後她只能努力賺錢還債。

努力運動擺脫病態感

「一開始會想運動，是想讓自己身體變得更健康」Winnie表示，因為紅斑性狼瘡導致暴瘦至39公斤，生病的關係更讓她只要天氣變冷，末梢循環就會變得很差，手腳不只冰冷還會變成紫色，甚至還會麻（醫學上說的雷諾氏症），讓她體悟必須透過運動，找回身心靈平衡和健康。

Winnie開始跑步、學拳擊有氧，想讓循環好一點，沒想到一開始運動就愛上運動，更希望透過增肌減脂，讓自己的體態可以像其他運動女孩一樣好，然而用168飲食、少吃、多動，說真的對增肌減脂幫助不大。

後來，她在健身教練的幫忙下，透過飲食控制在2.5個月瘦了5公斤、減下5%體脂、增肌1公斤，精神及健康狀況改善，原本抽血報告的紅字也都正常了，自己也變得更有自信。

相信人相信愛

Winnie表示，過去生病的時候暴瘦，經過飲食和運動的調養後，雖然體型仍偏瘦但是健康的，她也樂於分享自己體態變健康的方法，讓有需要的人都可以得到幫助，享受幫助人的快樂，「看到一個人改變是因為自己，那種喜悅是無法言喻的。」

曾經在感情路受挫吃負債悶虧，許多人都會告誡Winnie「你就是太善良，以後不要對人那麼好！」，但Wiine仍然選擇相信人性「每個人都有苦處，如果人家對我好，我就會全然相信對方」

她認為，擁有樂觀的心很重要，用樂觀的心態去看待生活，面對無法改變的事情，就改變自己的心態吧！

透過有肌勵，Winnie也想鼓勵梗更多人：

相信別人雖然會受傷，但相信別人是好的。相信吸引力法則，人生中遇到挫折沒關係，用樂觀的心去面對，相信事情都會有轉機，只要願意相信、努力不放棄，就會有遇到奇蹟的機會，但如果放棄，就沒有機會看到奇蹟發生的那一天。

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