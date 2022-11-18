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小一溺水對運動充滿恐懼 陽光版許瑋甯成功挑戰全馬：比恐懼更重要的事，就是鼓起勇氣！

聯合新聞網／ 張念慈
長相酷似藝人許瑋甯的Linda挑戰全馬、百岳，終於能自在面對過往的恐懼。圖片由Linda授權「有肌勵」刊登
長相酷似藝人許瑋甯的Linda挑戰全馬、百岳，終於能自在面對過往的恐懼。圖片由Linda授權「有肌勵」刊登

長相酷似藝人許瑋甯的Linda，小一時曾經差點溺斃，讓她對運動一直充滿恐懼。直到創業高壓讓她身心靈都失衡、暈眩，她才鼓起勇氣，在醫生建議下開始運動，成功挑戰全馬、百岳，能自在面對過往的恐懼。

瀕死經驗種下恐懼

Linda接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享小學一年級的時候跌入泳池，當時泳池周遭沒半個人，不會游泳的她一路泳池底掉，她睜著眼極力想呼救，卻困在水裡叫不出來，感覺自己就會這樣死了。

在只剩下最後一口氣時，突然間Linda看到一道光，有另一個很會游泳的小朋友，跳下水把她拎上泳池邊，才不致讓小生命消逝。瀕死的經驗，讓她長期夢到在泳池溺水，常在深層的恐懼中醒來，種下內心常常帶有畏怯的因子。

「我後來只要看到泳池都會害怕」Linda表示，她到現在依然不敢游泳，連只要靠近湖邊都會害怕，更對於面對沒遇過的事情、對於事情做不好的恐懼感特別大，成了小一後綑綁她人生的包袱。

身心靈崩潰失去平衡

2013年Linda創業成立整合行銷公司，因為要隨著大環境的經濟狀況，承受各樣的挑戰，壓力大到身心無法平衡，長期在國際間飛來飛去談生意，每此返國都必須針灸休息很久。看過醫生之後，發現各樣再好的方式還是比不上運動。

「但是我怎麼想，都一直很逃避...總覺得內心的恐懼，是因為游泳的陰影，以至於好像麼運動項目我都做不到、做不好。」後來，身體的警訊越來越嚴重，甚至出現暈眩等問題，為了健康，Linda決心挑戰自己內心的恐懼。

「發現我可以做到，恐懼也慢慢不見了！」她開始練習快走，到慢慢變成慢跑，從1k到3k、5k、10k，到開始參加路跑賽事，從半馬到全馬，也突破了自己的成績。跑步完後的腦內啡分泌讓自己心情愉悅了，還看到自己身形的變化更有成就，以致成為了幾乎天天跑的習慣。

鼓起勇氣克服恐懼

Linda表示，雖然成功挑戰全馬，但練跑時對於遼闊、空曠的地方仍會感覺害怕，這時候朋友約她登山，「我不想再被自己害怕太多困住，勇敢的去嘗試，慢慢發現自己可以登上壯大的高山，更能突破獨自一人走在山中，似乎又是一層突破和成就解鎖！」

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，「在膽怯以前，有比恐懼更重要的事，就是『鼓起勇氣』！」生活最好的投資就是定期運動，這不只能保護細胞，還能使之成為「更好的能量（正能量）生產者」。

人生中很多經歷是，要讓我們去更認識自己的，當真正挖掘自己內心真實面、去面對，那才是真正自由自在做自己、愛自己的呈現！

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