與名人戀情曝光被迫出櫃 天菜小鮮肉走出憂鬱：不要因別人目光就停滯下來！

對胡廷佑來說，20歲那年是人生最低潮的時候。一段與名人的感情曝光，明明自己是被劈腿的一方，卻承擔了被迫和眾人出櫃的壓力，罹患嚴重憂鬱症。他花了許久走出傷痛，開創人生：不要因為別人目光就停滯下來！

目前就讀國立大學碩士班的胡廷佑，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享運動如何陪伴他找回自主人生的經歷，更首度接露從未曝光的被迫出櫃心路歷程。

陰柔氣質被罵娘砲

胡廷佑表示，國小時發現腸胃疼痛，但就醫多次都未見好轉，最後才發現是結石導致不適。醫生開刀取出結石時，卻不慎把小腸戳破，只好把小腸截掉，影響腸胃吸收，營養不良造成發育期間身形瘦小，飽受同學欺凌。

國中、高中期間，明明課業表現資優，但胡廷佑卻因為聲音較高，加上個性斯文有禮，陰柔氣質被霸凌取笑罵娘砲，他逃避去學校，但也思考，總不能逃避一輩子，到底要怎麼讓別人改觀？

為了獲取認同，胡廷佑參加撞球校隊，當時許多嘲笑他的男同學，驚呼「原來你撞球打得那麼好，我們是同一國的！」透過打撞球、保齡球，他找到生活重心，也贏得了友誼和認同。

名人戀情被迫和所有人出櫃

胡廷佑表示，國中時發現自己性別認同似乎和一般男生不一樣，但不是那麼確定，高中時曾經交過女友，但發現和女性相處比較像是情感上的依賴，可以一起分享心事，閨密成分居多。

快升大學時，他才確認自己喜歡男生，也開始和男性交往，但始終不敢告訴身旁的人，怕被貼上異樣標籤。

20歲那一年，胡廷佑就讀大三時，因為一段與偶像藝人的感情曝光，被迫跟所有人出櫃。

胡廷佑表示，當時他發現男友房內，常聞到陌生的香氣味道，還會出現不同長短、顏色的頭髮，有一次他在男友房間自拍，明明幾乎看不出來是在哪裡，卻接獲陌生網友私訊，詢問是不是在該位男星家中？「你也跟他在一起嗎？」

原來，當時男友根本是時間管理大師，同時和四、五個人交往，面對完全交付的信任被踩在腳下，胡廷佑卻因為太愛了，不敢向男友抗議。後來，男星劈腿多人的新聞被其他人揭露，他的身分被認出，也被迫跟所有人出櫃。

胡廷佑表示，承受來自四面八方的目光與壓力，他把自己封閉躲在租屋處，關掉所有社交平台，不敢和外界連絡，也罹患嚴重的憂鬱症，生活品質跟情緒變得很糟糕。

最讓他傷心的是，整起事件中他是被傷害的人，卻發現有不明人士藉此拍影片賺流量、或在社群平台上發文批評攻擊，他不願忍受名譽遭污衊，報案後才發現發文者竟是身旁的好朋友。後期身心狀況越來越嚴重，他變得完全沒辦法信任人，擔心別人怎麼看待自己？

運動找回正面思考力量

胡廷佑指出，雖然人生陷入幽谷，但他不願意一輩子都這樣，除了向醫生諮詢用藥再心理諮商，他也加入高頻率的運動，作為重要的壓力跟情緒發洩管道，希望讓自己體態變更好，人更有自信。

除了羽球校隊一周練兩天，一次近4個小時，胡廷佑再搭配一周健身兩次，鍛練胸肌和腹肌，飲食則多攝取蛋白質，也常多到戶外運動，多曬太陽讓自己感受正面能量。

176公分的他，過去僅有52公斤左右，開始健身後增肌到現在62公斤，精氣神都變更好，更因形象陽光獲得許多拍攝代言機會。

不要因別人目光就停滯下來！

如今，胡廷佑是政治大學研究所二年級學生，面對過往挫敗的感情，他已經能坦然面對。

「在一段關係裡，為愛付出的人，害怕最在乎的他突然離開自己，選擇委屈求全並低聲下氣。但是，如果你有條件去談這段感情，也就代表著你還有能力再擁有下一個。」即便受過傷，他依然相信愛。

在運動部分，胡廷佑認為，運動、出遊是紓解壓力很棒的方法，剛開始接觸新運動，一定會覺得有難以駕輕就熟的地方，但不要輕易放棄，克服了就會是自己的。

透過「有肌勵」，他也想鼓勵更多人：

人生只有一次，如果因為別人的目光就停滯下來，人生會白走一遭，尤其是當人生不順遂時，更要懂得把握當下、即時行樂，有壓力或挫折要懂得抒發情緒，不要做出愧對自己的決定。

延伸閱讀

由內而外自然變瘦變美！用九個關鍵食物保養這五大重點

美容護膚又抗癌，中醫師不藏私最強配方抗老茶！