從小父母離異沒自信 她靠堅持練出緊翹蜜桃臀，更找回最寶貴的自己

彩妝師周羿君從小因父母離異，不斷搬家、轉學的無助感，讓她深信「我不夠好，沒能力完成困難的事」2年半前她開始健身，透過堅持練出緊翹蜜桃臀，更發現「只要堅持，就可以挑戰所有事！」找回寶貴自信。

被踢來踢去的孩子

周羿君接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享蛻變過程。她表示，3歲時父母離異，一開始跟母親住，後來跟父親住，接著又因為父母工作難好好照顧她，只能不斷搬家轉學，在外婆家、父親家不斷轉換。

周羿君指出，平均一、兩年就換一個地方，「因為照顧問題常常被踢來踢去的我，是一個對自己沒什麼自信的人，覺得別人總是比自己好，也覺得自己沒有什麼能力完成困難的事，自我價值感很低。」

國中時她的無助感大爆發，一直苦苦尋覓卻無法獲得的認同感，只能往外尋找，她不想回家，母親發現有異，擔心女兒從此變成不良少女，連夜把她帶回家一起住。

周羿君說，雖然終於可以和媽媽一起住，但當時不斷怨懟為什麼母親過去要拋棄她，加上母親要求課業表現，讓她更無法認同，叛逆反抗故意頂嘴，有好幾年的時間，母女關係陷入緊張。

到了高中、大學，周奕君的想法日漸成熟，母親也在書籍「草木自己生」發現，其實適度放手，孩子也會自己長大，母親學習放開心胸，不再凡事逼迫女兒，只給關心和陪伴，母女關係倒吃甘蔗越來越甜，

沒有線條的彩妝師

周羿君大學畢業後，踏入彩妝業成為化妝品專櫃美容顧問，每天的工作就是幫客人彩妝保養服務，以前從小沒有特別愛運動，工作後也因忙碌，生活中只有工作。

周羿君發現，身材也因年紀增長逐漸變形，雖然體重不重但體脂很高，她又是扁身人，沒有什麼線條，從背後看屁股是方的，一直很羨慕別人有翹臀好身材。

2年半前，在教會朋友邀約下她踏入了健身工作室，當初抱著試試看的心態開始，從每週1-2次健身開始，慢慢的看到運動後身體線條開始改變，該翹的翹，該緊的緊！

從那時開始，周羿君每週、每月會規劃健身課表，每天按表操課，隨著體態的轉變，以前褲子衣服全都不能穿，必須全部重買；健身看到效果後，她開始越來越喜歡健身，從每週1、2次變成4、5次，如今已持續運動快3年。

想要蜜桃臀就不能放棄

現在的周羿君，除了健身、重訓運動之外，加入了更多元的種類，讓運動更有趣，也開始溜冰、打曲棍球、跳舞ZUMBA、拳擊有氧，瑜珈…等，甚至參加曲棍球隊跑去比賽，讓每次運動都是很舒壓放鬆的事！

周羿君笑說，當初開始運動只是想針對臀腿項目加強，後來真的從扁屁人練出蜜桃臀，今年更從只能在冰上溜一、兩步，倒可以全場溜冰到處飛，很有成就感，每學到一個新技巧，就覺得自己很厲害，又解鎖一個新成就。

當然，身體也是有想偷懶或不願意的時候，但她總是鼓勵自己，想要蜜桃臀就不能放棄，想要有厲害的的身材，就必須比別人付出更多。

每次運動完，她總會給自己按個讚，跟自己說「周羿君妳真的很棒！又完成了一次！」久而久之，慢慢的對自己的信心建立起來，也更能去面對處理生活中遇到的難題。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，不是運動給誰看，只需要把想做的事做好，達到自己想要的目的，就能夠肯定自己。開始是最難的，只要敢嘗試跨出那一步，只要開始就會容易很多，不要想太多，去做就對了！

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