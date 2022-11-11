4L變S號！40歲三寶媽花2年狠甩20公斤　超健康瘦身法曝光

求子之路艱辛，護理師林鳳蘭飽受身心折磨，人工受孕療程誘發內分泌失調，產後胖到75公斤，褲子要穿4L大尺碼，連月經都因此停滯。她花兩年瘦下20公斤，從4L穿回S號，找回健康又亮麗的自己。

為生子飽受折磨

林鳳蘭接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示丈夫是獨子，婚後辭掉護理師工作成為全職家庭主婦，一心想為夫家拚生一個兒子，卻連連失敗，在連續生了兩個女兒後，她決心接受人工受孕，增加產子機會。

原本有多囊性卵巢體質的她，過去健康狀況都維持的很好，在內外壓力下，林鳳蘭內分泌失調，一個月胖了12公斤；她施作人工受孕療程，身體卻對排卵針產生強烈過敏反應，腹水積的跟懷胎十月一樣大，更不斷嘔吐、氣喘吁吁，虛弱到必須住院。

她改成吃偏方、到處求神拜拜，終於在六年後順利懷孕產子，但兒子滿一歲時，因為經濟壓力和育兒壓力，內分泌失調又發作，體重最胖將近75公斤，體脂肪高達43%，褲子更只能穿4L尺號。

「醫生說，我根本是用油組成的身體。」林鳳蘭表示，因為月經一直不會來，每個月都要打針吃藥，醫生說再不減重，可能連打針吃藥都沒用了！在友人的陪同下，她才開始踏進健身房運動。

就算再痛苦都堅持運動

林鳳蘭表示，一開始老公極度不看好她，認為她只是三分鐘熱度，但她心想老公身材保持得很好，加上娃娃臉，讓發胖又因多囊、內分泌失調而大量冒痘的她，完全不敢走在老公身旁，「我一定要變回當初老公愛我的模樣！」

雖然從事護理工作，但過去林鳳蘭年輕時完全不需要擔心體態，就算根本不運動也不會。長期缺乏運動鍛鍊，一開始運動真的超級痛苦。

「但是就算很痛苦，我還是堅持每星期至少去5天，每次都只去有氧30分，時間到就結束洗澡回家，一個月下來體重沒什麼改變，但是不知不覺中體態有改變了！」

林鳳蘭指出，她發現腰身開始慢慢出現了，在老公的支持下她也開始上教練課程練習重訓，搭配飲食的改變，2年的時間體重從75公斤減到55公斤，體脂肪43%降到27%，最大的改變就是變自信了！

林鳳蘭表示，這麼多年來一直跟老公伸手拿錢，如今大女兒已經就讀高一、小兒子也已經小二，原本很有成就感的職場女性，為了孩子才會有那麼多的波折，她決心重新回到護理職場，當一個自信的媽咪。

運動什麼時候開始都不嫌晚

林鳳蘭指出，自己以前是一個超級懶惰的人，都可以愛上運動，相信大家也可以，還沒愛上運動的人，應該是因為還沒看到自己的改變，只有堅持下去，才有機會看到改變。

透過有肌勵，林鳳蘭想鼓勵更多人，發現自己能成為更好的自己時，就會迷戀上那樣的感覺，運動的動力就會出現！堅持不一定會成功，但不堅持一定不會成功。你都已經跨出去那一步，就努力做到最好！

延伸閱讀

腰椎疼痛翻來覆去睡不著？物理治療師教你這麼做！

由內而外自然變瘦變美！用九個關鍵食物保養這五大重點