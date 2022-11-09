孕期檢查出乳癌？她勇敢面對：我要看孩子長大，在缺陷上看見更美的自己！

對黃純娟來說，懷孕是最幸福也最悲傷的時刻。婚後三年好不容易懷孕，卻意外檢查出乳癌，被迫提早生下孩子接受手術，為了看孩子長大，她勇敢活生命光采，正能量鼓舞所有人。

黃純娟接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享勇敢抗癌、從自卑畏縮到熱情擁抱生命的歷程。

最幸福也最悲傷的時刻

黃純娟懷胎四個月的時候發現乳房有硬塊，醫院切片檢查發現是惡性腫瘤，當時醫生勸說中止懷孕盡快治療。

黃純娟結婚三年才有了這個小生命，她不忍就此告別孩子，決定轉院先開刀切除癌細胞，但醫生只給兩個月養胎，懷胎七月時剖腹把孩子生出來。

為了搶化療的時間，黃純娟完全沒辦法坐月子，更不可能哺餵母乳，產後第一周就進行化療，「我完全沒有產後憂鬱症的時間」，每次化療完，就戴著假髮、帽子，去嬰幼兒加護病房看保溫箱裡的兒子「我會看著你長大！」靠著強大意志力支撐。

2012年她挺過15次化療，近20次放療，兒子也快滿一歲，她吵著要老公帶她去拍全家福，一開始老公很遲疑「沒有頭髮不要拍照不好看⋯⋯」

但黃純娟說「不知道自己能夠活多久，要讓兒子記住媽媽的模樣！」過去極度愛美、長髮控的她，頂著只有1公分長的頭髮就入鏡，拍下母親為了孩子，勇敢活著，最美的模樣。

沒有頭髮的阿飄

因爲得了乳癌，讓黃純娟好長時間失去信心，無法面對自己。她不敢接觸人群，走路都低著頭不敢正眼面對其他人，也因為一整年的治療，所以身體狀況非常糟，完全肌無力，直到化療結束長出些許頭髮，才敢步出家門。

黃純娟開始運動的動機，不是腹肌馬甲線，而是「我要看兒子長大，就要保持健康！」她鼓起勇氣踏入健身房，第一次上飛輪完全沒辦法站姿，沒幾下就腿軟坐下了，但是她沒有放棄，躲在教室最後一排嘗試8堂以上才能站一首歌。

在健身房運動快兩年，一開始完全沒有肌肉，半年後體力、耐力、心肺都進步很多，在飛輪教練鼓勵下，黃純娟慢慢地走出來，也讓自己找回健康，更加的有自信，之後更參加飛輪教練的培訓。

然而，完成飛輪教練培訓課程，跟要上台正式教學，是完全截然不同的兩件事，「生過病很沒自信，老師很希望我走出來，我的學生就是我飛輪課的同學，那個頭不知道有多重，總是低著不敢直視台下同學，真的是一再的練習，花了兩年慢慢地讓自己找回信心」

在缺陷中看見更美的自己

如今，黃純娟已經當了八年的飛輪教練，兒子也已經11歲了，因為癌症的關係，她必須長期服用抗賀爾蒙藥物，，但透過運動幾乎沒有發生盜汗、心悸等副作用，更達到最好的紓壓效果。

這麼多年，還是會害怕想起那段日子「我曾經是個沒有頭髮的阿飄，低著頭不敢與人相處，默默躲在教室踩飛輪的人，不知道流了多少淚水與汗水，努力告訴自己要把健康找回來，好辛苦，但是我很勇敢的走過來了！」

黃純娟表示，癌症局部切除乳房後，她必沒有做乳房重建，曾有學生說她大小奶，她也開朗回應「對一個還能活著的人來說，奶大或奶小不是重點，我能勇敢的活著更重要，把心力放在努力練重訓，練胸、練背、練核心、練臀、練大腿更重要！」

「很多姊妹走不出來，就是因為社會上有這樣的人看我們。我雖然有缺陷，但是我勇敢面對，在缺陷中看見更美的自己！」她熱情挑戰人生，跟學生一起單車環島，不論年紀大小、有沒有身體病痛，都可以活出光亮！

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人：

自己的加油才是加油，別人的加油不是加油，只有你自己才可以走得出來，只有你自己可以面對。如果你沒有想、沒有行動，就是走不出來。你會有進步，慢慢感受自己的改變，你會給自己回饋，才會持續下去。

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