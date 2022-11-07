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鏡頭前是演員、鏡頭後是健身教練 新銳女演員：找到自己熱愛的專業，堅持下去！

聯合新聞網／ 張念慈
李彩玲鏡頭前是演員、鏡頭後是健身教練，透過多元專長的發展，在專業領域上表現更傑出。圖片由李彩玲授權「有肌勵」刊登
李彩玲鏡頭前是演員、鏡頭後是健身教練，透過多元專長的發展，在專業領域上表現更傑出。圖片由李彩玲授權「有肌勵」刊登

面臨人生道路的抉擇，很多人都會徬徨失措。國立台灣戲曲學院歌仔戲學系二年級的李彩玲是舞蹈科班出身，鏡頭前是演員、鏡頭後是健身教練，面對多元專長的發展，她始終堅定自己的志向「沒有演員以外，只有演員！」立志在戲劇演出發光發熱。

瘦弱的舞蹈班女孩

李彩玲接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何在表現傑出的斜槓領域中，找到真正喜愛的能力，透過多元發展讓自己的專業變更好的方法。

李彩玲從小對人文藝術有濃厚興趣，她是舞蹈科班出身，也在美術領域有傑出表現，大學時因嚮往到幕前表演，因此選擇攻讀戲劇系。為了保持螢光幕前的上鏡好看，她透過跳有氧舞蹈維持體態，後來進入健身房教舞、也成為健身教練。

李彩玲表示，過去她弱不禁風、總是貧血低血糖、常常跑醫院、容易喘容易累，運動只是為了減肥，心理不快樂當然也無法持久。

如今一周六天都在運動，重訓、有氧，除了身體變強壯，也讓自己更有自信，勇於去接受外界的各種刺激，運動中產生快樂的多巴胺，也讓她發現「真正喜歡上運動」，才能持之以恆。

是健身教練也是演員

李彩玲表示，健身教練必須很自律，鍛鍊自己的身體，一個稱職的健身教練，必須能夠帶給大眾正面意義和知識，因此不論資歷深或淺，都必須不斷的學習、隨時督促自己的。

她曾經以「健身自媒體」的方式，參加網紅創作的徵選，複賽當天她胸有成竹地進行徵選，自認不怕鏡頭、可以一鏡到底，大方述說未來對健身自媒體的規劃，沒想到後來竟然落選了。

落選當天，李彩玲簡直晴天霹靂，一開始她抱怨公司不給素人機會，後來想通了，第一她的IG當時只有一百多人追蹤，第二她經營的tiktok，根本還沒有健身的視頻，簡直是紙上談兵，難怪會落選。

為了好好經營自媒體，她除了定期肌肉訓練，更放下手機去閱讀去學習，她看了很多書，觀摩很多成功的健身youtuber，網上搜尋圈粉的方法，透過定期發文、限動和粉絲互動，發作品和點子，不到一年IG漲粉近6千人。

在戲劇演出部分，她積極參與舞台劇、微電影演出，雖然她才大二，但因扮相古典，飾演的角色多是大嫂、溫柔女子，素人演員背後有許多辛酸面。

李彩玲表示，她曾演一個必須在臉上塗白的天使，早上去化妝化到下午3點，但演出時間是晚上，如果妝花了必須把臉卸掉再重化一次，對皮膚很傷。

她也曾經和一家公司合作，對方要求演員無條件配合，不但不斷調換演出時間，也不給固定薪水，或角色演出前突然調換，可能排戲排了好多天最後都白費，演出費用更是比起市面上行情四折。

逆境中才能真正突飛猛進

李彩玲表示，很多人常告訴她「你沒有去跳舞太可惜了，你很適合古裝扮相，應該走舞蹈、武術」但她認為如果想把一件事情做成功，就應該心裡只有那件事情，堅持做最久的才會做最好。

「如果演員沒有辦法當成，我會當什麼？沒有演員以外啊，只有演員！」她的最終夢想是當影視演員，目前積極透過抖音、YT、IG去努力發展，希望用自媒體的方式讓自己被看見。也許她畫畫不錯、跳舞不錯，但只有不走後路，和不斷輸出，才有辦法讓職涯往前走。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，很多時候，人在經歷逆境中，才是真正的突飛猛進。別人覺得你好的地方，都是因為你堅持過後的成果，想找到人生真正的志業，就選你願意堅持最久的，表現最專業最好的，自然可以無所畏懼。

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