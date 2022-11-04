總是健康的父親猝然離世 她把被撕裂的傷痛化為助人的善！

意外，總是來的突然，黃輝從來沒有想過，健康開朗的父親竟會突然離開，也改變了她的一生。「我不想讓其他人跟我一樣那麼痛！」黃輝決心投入運動健康領域，透過運動幫助更多人打造好體質，幫助更多家庭圓美滿幸福的夢想。

父親猝逝重新思考人生道路

黃輝接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示自己在非常幸福快樂的家庭中長大，她從小就很愛漂亮，在公司擔任行政人員，三餐加宵夜都外食，特別愛吃麥當勞、肯德基，但只要體重數字沒有增加就好，一切都很平淡又平順。

直到103年9月，黃輝經歷了人生中最大的一次傷痛：親愛的父親突然離世。平時都很健康沒什麼病痛的父親，因為動脈血管爆裂，短短2小時就撒手人寰，父親的離開帶給黃輝很大的傷痛和震撼，更啟發跟催促她思考規劃新的人生道路。「外表看來健康，就真的是健康嗎？有沒有辦法提早預防，讓憾事不要再發生？」

規劃新的人生道路

黃輝發現，現代人忙碌高壓的生活模式，高油高脂、暴飲暴食，懶的動、不想動都造成身體危害，父親的離開讓她決心推廣「健康、運動、營養」結合的觀念，幫助更多人。

她一邊上班，一邊利用放假的時間去學習，上課進修空瑜、瑜珈、Bungee、跳床、體態管理教練等運動相關證照，她也積極進修營養相關知識，隨著時間演進，她也一直在進修中學習著，成長壯大，自己的體脂也從25.8% 進化到現在20.8%，雖然因為肌肉量增加讓體重數字增加，但體態看起來更勻稱了。

抱持著這個信念，黃輝成為空瑜、全身雕塑教練5年了，擁有個人的工作室，有一群跟著她上課像朋友一樣的學生。2022年3月，她在宜蘭和股東一起集資買房子，開設更大型的運動營養教室，幫助更多的人透過規律運動，均衡的飲食觀念改善體態，變得更漂亮更健康更加自信。

她分享，有學生以為在家少吃、跑步就會瘦；也有一個女學生高壓工作暴飲暴食變很胖，自信心低落，不想面對那麼多人，還有學生全臉都是痘痘，花很多錢做醫美卻都沒有用，這些學生在她帶領下，一起運動流汗，痘痘不見了、桃花運也開了，全身都充滿自信。

找到方向往前走

黃輝笑說，開始運動不是為了變得很厲害，或去參加健美選美，但可以幫助身體機能變好，擁有更健康快樂的能力陪伴家人，她希望把這份理念散佈到全台，「如果你也有故事，也經歷過像我一樣突如其來的傷痛，歡迎你跟我一起把這份痛轉換成幫助人的善！」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，沒有人可以永遠的一帆風順，你可以難過、哭泣、可以有低潮，哭過之後請擦乾眼淚繼續往前走，找到方向不斷的學習，充實自己、儲存好能量，就可以看到更寬廣更美好的未來。

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