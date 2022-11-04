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有片｜燃燒脂肪、心肺有氧，動感熱力的放克舞步跳起來！

聯合新聞網／ 楊惠晴
跳舞是件快樂的事，透過音樂和動作，非常有益身心健康。圖片／Canva
跳舞是件快樂的事，透過音樂和動作，非常有益身心健康。圖片／Canva

想要運動減肥卻不想上健身房？想有趣一點又能大爆汗？何不試試也是全身運動的跳舞。身為眾多藝人的塑身教練、有著亞洲有氧天王封號的潘若迪老師，帶領著他的六位星級教練團隊，要教你跳時下最流行的Funky Dance。趕快點開影片瞧瞧！

這支舞搭配的流行音樂是知名波多黎各歌手洋基老爹和唐•歐馬的混音《Desafio》，超洗腦的重節拍曲風，讓人一聽就忍不住手舞足蹈。而舞步總共五種是由潘若迪老師編排。有別於一般運動，五種舞步的動作簡單並不難，任何人都能跟著跳！

全部舞步在影片中會重複三遍，不用擔心學不起來。而且有潘若迪老師和六位教練們陪伴你一起跳，氣氛熱鬧歡樂，讓人感到有趣又開心，一個人做運動不再感到無聊枯燥。

有氧舞蹈能夠快速燃燒脂肪、強化心肺功能，不管你是要學舞蹈、消脂肪、練線條，都不失為一種最好的選擇。想了解更多關於有氧運動健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。跳舞又健身，一起甩掉惱人的贅肉！

原始影片

潘若迪_Funky Dance YT

潘若迪_Funky Dance FB

潘若迪_Funky Dance IG

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