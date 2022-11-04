有片｜燃燒脂肪、心肺有氧，動感熱力的放克舞步跳起來！

想要運動減肥卻不想上健身房？想有趣一點又能大爆汗？何不試試也是全身運動的跳舞。身為眾多藝人的塑身教練、有著亞洲有氧天王封號的潘若迪老師，帶領著他的六位星級教練團隊，要教你跳時下最流行的Funky Dance。趕快點開影片瞧瞧！

2022-11-04 12:00