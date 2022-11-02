委屈忍耐就是乖女孩？ 她勇敢做對一件事找回真愛

懂得照顧自己，更能好好愛人。美甲師小寶長期受身心情緒困擾，總是委屈忍耐，卻反而常常暴怒、發脾氣，男友長期溫情包容卻無法解決，最後終於崩潰，差點讓好姻緣擦身而過，小寶終於正視自己狀況，重新找回美滿人生和真愛。

小寶接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己走出情緒幽谷的努力過程。

只要忍耐就沒事了

小寶表示，自己一直都很沒有自信，不管什麼事情，就算明明很痛苦，都選擇用忍耐的，努力去迎合大家「總覺得只要我忍耐，我迎合大家，變成大家理想、喜歡的模樣，我就是乖孩子，我就是好女孩。」可以對別人很好，自己吃虧沒關係。

曾經有過一段戀情，為了符合對方的期待，她努力把自己外表弄得很成熟，但對方一直都不斷有曖昧對象，劈腿、上酒店種種失序行為，但只要男方稍微對她好一點，小寶就就會心軟，自責是自己脾氣不好，包容力不夠大。

長期委屈的戀情，讓小寶總是莫名其妙流淚、掐自己大腿來壓抑情緒，她非常淺眠、很容易多夢、惡夢中驚醒，雖然試圖找身心科醫生求助，但旁人卻告訴她「你沒有病，是你自己想太多。」她自行停藥，覺得只要忍耐就沒事了。

忍耐到極限的情緒

後來，她認識了現在的男友，男友對她百般疼愛，像公主一般寵在手心。

小寶愛吃美食、甜食、重口味、手搖飲都來者不拒，男友總會一直買她喜歡的給小寶。

「我本來就討厭運動，因為很累啊，所以能躺著就不坐著、能坐著就不站著。體脂肪很高，一路胖到60公斤，身上都有橘皮組織」褲子越來越緊，最後根本放棄都穿鬆緊褲。雖然越來越胖，但男友並未嫌棄小寶，只是擔心女友健康，以開玩笑的口吻說「快抱不動你了」

小寶表示，其實身心失調的狀況一直都存在，但她不願面對，只覺得常常會情緒失控，男友雖然每次都婉言安慰，但時間久了也累了，也被逼到臨界點。

「在我一次失控的時候，男友也失控了，我自以為的覺得，他隔天就會哄我，但他卻跟我說他受不了。」想到兩人已經準備邁入婚姻，男友多年來的體貼溫柔，小寶決心為自己勇敢一次。

為找回真愛和自己而努力

小寶開始正視自己的情緒問題，她回到診間乖乖看醫生，透過醫療輔助幫助安神，「我也想好好改變自己，男友都能包容我這麼久，這麼疼愛我， 家人們也都很關心我，我不想再繼續這樣下去，也不希望一輩子依賴藥物睡眠。」

她也開始運動，透過游泳、重訓找回健康；搭配戒除糖、飲料、澱粉、垃圾食物來做飲食控制，攝取花椰菜米、雞胸肉、無糖豆漿、無糖優酪乳、地瓜、蔬菜類為主的食物，每天至少2000ｃｃ的水分，多管齊下找回身心靈的平靜。

短短2個月，她瘦下9公斤，今年30歲的她體態反而比25歲時看起來年輕了，情緒好轉後，她也成功和男友拍攝婚紗、人生準備邁入下一個階段，家人和男友看到小寶的改變這麼多，也替她覺得驕傲。

走過沒自信的過往、不敢面對自己真實的情緒和感受，如今小寶全身都散發出自信能量。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

你不差，但是我也很優秀。學習自戀一點，不要一直忍耐，勇敢肯定自己，我這麼優秀，我幹嘛忍耐？當你越努力，把自己變優秀，就不用在乎別人怎麼說怎麼看。

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