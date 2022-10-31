父母離異被送進育幼院 清寒爺奶賣家當搶下2歲的他：再苦都要陪你長大！ 治癒系髮型師夏宇的蛻變路

對治癒系髮型師夏宇來說，兩歲時父母離異，改變了他的一生。沒有人要的孩子，在被送進育幼院前一刻，被爺奶搶下撫養，他一路半工半讀、忍受美髮業高壓，只為了早日賺錢報恩「爺爺奶奶沒有拋棄我，我也不會拋棄我自己！」

夏宇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享隔代教養下的酸楚與幸福，以及如何從只想取悅他人，到珍愛自己的探索旅程。

有一種餓叫阿嬤怕你餓

「是不是我不夠好，爸爸媽媽才不要我？」這是夏宇童年時期，最常浮現心頭的話。

夏宇兩歲的時候，父母離異了，沒有人可以帶著他和大三歲的姐姐，姐弟倆原本要被送進育幼院，但爺爺奶奶不忍小孫子、小孫女受苦，硬是咬牙賣了金項鍊、嫁妝、家當，搶下兩人撫養權，靠著經營小麵攤拉拔兩姐弟長大。

因為缺乏父母疼愛，小夏宇常覺得自卑，阿嬤表達關愛的方式，就是三餐加點心、消夜不斷餵食，加上家裡就是開麵店，三餐常是一大碗麵解決，長期餵養讓夏宇國中時胖到100多公斤，在校被霸凌，甚至被偷吃便當、噴水取笑，他怕爺奶傷心，只能默默忍受。

高中開始，夏宇擔心再因為外表被霸凌，想著「變的比較好看，可能就不會被欺負了吧？」他刻意打扮、戴隱形眼鏡，吃飯前大量喝水、只吃菜和肉、或每餐只吃小番茄、吃完就催吐導致胃食道逆流，還傷到喉嚨聲音改變，不健康的減重卻只是讓體重不斷反彈。

夏宇由阿公阿嬤一手帶大，最大的心願就是能讓早日讓爺奶享清福。圖片由夏宇授權「有肌勵」刊登

好髮型救了老顧客一命

為養大兩個孫子，爺爺奶奶的麵攤幾乎全年無休，唯一休假就是農曆春節，夏宇的整個童年都在麵店裡度過，不論是寫作業，或是長大了幫忙清大腸、炸肉、煮麵，他總是幫著爺爺奶奶忙進忙出，協助招呼客人，從沒抱怨過。

「我們家都沒有出大學生…」阿嬤一直希望，夏宇可以為她完成心願，但微薄的麵攤收入無法支應大學學費，當年在速食店打工時薪僅有66元，夏宇高三時到美髮院幫忙洗頭賺錢，就算長期站著洗到雙腿靜脈屈張，他還是硬撐著「慢慢存大學費用！」沒想到意外燃起對美髮業的興趣。

他不斷精進美髮理論和實務、考證照，因為顛簸的成長歷程，讓他更懂得同理顧客心情，透過溫暖的的指引和方向，給顧客最好的髮型建議，獲得業界「治癒系髮型師」封號，也在成為設計師後考進大學，幫阿嬤圓夢。

曾有一名老顧客總是維持披肩長髮，有一天來修剪頭髮時，夏宇察覺對方臉色不太一樣，他主動提議「今天要不要是一個不一樣的髮型？」沒想到對方一口答應，離開前看著鏡中的自己，有了煥然一新的短髮造型，滿是喜悅。

不久後，夏宇收到對方寄來的信，原來那一天，這位顧客打算修完頭髮就要去尋死。對方擔任十多年的全職家庭主婦，盡心拉拔孩子，沒想到丈夫卻外遇了，「可是我剪完頭髮後，我發現我原來可以很漂亮，為什麼我要死呢？我想給自己再一次機會。」

後來，這位老顧客和丈夫離婚，帶著孩子移民海外，找回自己的快樂人生。這也讓夏宇更堅信自己的工作是有價值的，曾經受過的傷總能在某個人生旅程中，成為扶持他人走過傷痛的溫暖力量。

夏宇(右)未健身前，體態較圓潤，2022年透過健身瘦下18公斤。圖片由夏宇授權「有肌勵」刊登

免疫系統失調找回健康自己

「阿嬤說，遇到不舒服的事就是要忍耐。」夏宇表示，他總是兢兢業業不敢鬆懈，告訴自己「你沒有退路，只能往前」

他曾經受邀出國工作過，卻因為給自己太大壓力，導致免系系統失調，白血球數值異於常人的低，連續高燒40度長達6天，每天腹瀉7、8次，國外醫療費用高又不敢就醫。

2016年返台工作後，身體越來越差，久久也習慣了。直到去年，他發現原本每次上班都唉唉叫全身痠痛的同事，自從開始重訓後變得神采奕奕有活力，再也不會抱怨身體不舒服，夏宇決定今年起加入健身的行列。

透過一周一次的健身，加上飲食控制自己準備便當，夏宇的駝背被校正、精神變好，體脂從26.7%到17.6%、體重從86.4到68.7公斤，完全沒有反覆發胖，整個身心靈也變得比較開心和陽光，更影響客人、朋友一起健身，創造正向尋循環。

治癒系髮型師夏宇透過健身找回健康身心靈。圖片由夏宇授權「有肌勵」刊登

從取悅別人到取悅自己

年幼時被遺棄的感受，讓夏宇長久以來總是努力迎合別人「我想讓我愛的人喜歡我，這樣我就不會再被拋棄了！」太注重所有人的感受，從沒有把自己放在重要的位置上，竭盡所能成別人想要的樣子，卻忘了自己也應該快樂，有自己想要的事。

這些年，透過真誠付出的對待，夏宇得到更多暖心的回饋；他也發現，聽從自己的聲音很重要，重新的認識自己，肯定自己是有價值的。

「現在的我無時無刻都很開心，知道自己想要什麼、做什麼會開心。」透過有肌勵，他也想鼓勵更多人：

先好好為自己著想，買想要買的東西、做自己想要做的夢，吃自己想要吃的東西，不要再活成不是自己的樣子。全世界的人都可以拋棄你，但你不可以拋棄你自己！

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