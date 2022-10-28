國二女生被男同學捏屁股 老師要她不要太計較 父母霸氣挺女：這不是你的錯！

Joyce的青春時期過得特別慘淡，圓潤體型被霸凌，甚至被男同學當眾捏屁股取笑，老師置之不理加深內心陰影，還好父母溫馨陪伴「錯的是做這件事的人，不是你！」找回自信自己，後來亮麗發展更讓當初霸凌者自慚不已。

Joyce目前擔任一家挪威公司的全球內容以及社群媒體負責人，完全遠距工作，足跡遍佈28個國家168個城市，也是「Joyce看世界就是不一樣」的創辦人及經營者。她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享蛻變過程。

矮冬瓜肥豬離我遠一點

Joyce 回憶，從小三、小四開始就常因為體重問題被取笑霸凌，被諷刺「矮冬瓜很肥、肥豬」國二最胖時70公斤，她長期處於自卑狀態，班上的同學因為體態不跟自己講話，被刻意孤立，甚至教室排座位，同學們會故意把桌椅排得離她遠一點。

Joyce表示，自己本來很喜歡上學，在學校可以得到很多新知，但隨著被霸凌情況的加劇，心裡很孤單，沒辦法得到群體認同，她開始不想要上學，會找各式理由請病假。

有一次班上同學又開始孤立、取笑她，同學們甚至跑去跟隔壁班男生說，「我們班有個女生很胖，快來看！」當時擔任小老師的Joyce，背對著教室，在黑板上寫下堂課要做什麼，隔壁班男生竟然跑進教室，當眾捏她屁股，Joyce很生氣用粉筆丟對方，全班卻只是哄堂大笑。

公然污辱加上罪證確鑿的性騷擾，Joyce報告老師，但老師只是要她不要計較。返家後Joyce告訴父母，父母不忍女兒受此待遇，到校進行溝通，老師才採取行為，請涉及性騷的男學生不要再犯。

老師的消極作為，加深了同儕對Joyce的霸凌，「都幾歲了還在找爸媽，丟臉！」讓她感慨「原來你的外型，會讓你帶來那麼多負面的東西」

還好，爸媽一直陪伴鼓勵Joyce「每個青少年都會有不同的問題，有人是青春痘、有人是發育不良，你可能遇到的是體重，青少年只是一段時間，它是會過去的，不會永遠在這裡」

父母帶著Joyce一起踏青、游泳、騎單車，用比較健康方式面對問題，隨著Joyce慢慢瘦下來外表變亮麗，等到國中畢業後，意外遇到當年霸凌她的同學，一開始對方沒有認出她，反而是Joyce的心態已經很釋懷，充滿自信的和對方打招呼，對方臉上青一塊紅一塊，更覺自慚形穢。

Joyce感恩家人的愛和支持，總是引導她「這不是你的錯，這是他們的錯。別人對你的觀感，不是真正的你，所有人都無法定義你，只有你可以定義你自己。」讓她不會因此否定自己，學習從內心建立自信，由內而外的強大，也學習建立運動習慣是為自己，不是為別人。

一見鍾情愛上你

強大的自信心，讓Joyce無論在工作、夢想藍圖，和愛情的追求上都變得勇敢堅定。

她和澳洲籍的老公是十多年前，在北京的一場國際會議中認識，當時她剛拿到瑞士的工作證，準備會議結束後就要啟程去瑞士，沒想到就在離開前遇到真命天子。

兩人見面第一天就被彼此吸引，當晚上酒會不斷聊天，一直聊到隔天早上總共十幾個小時都不厭倦，接下來留在北京不到一周的行程，兩人全部都膩在一起，一周後要分離時已經非常不捨，看起來就像老夫老妻。

「我去瑞士的前兩個月，原本是規劃要當背包客，我問他：你要不要跟我一起去旅行兩個月？現在想想，這個人才認識五天，會不會不靠譜？也許他在澳洲是個殺人犯？當時不知道哪裡來的勇氣，竟然就約人家一起旅行兩個月」Joyce大笑。

沒想到，對方竟然一口答應「沒問題，我來安排我的工作、我來請假。」兩個認識才五天的人開始去計劃八個禮拜的旅遊行程，規劃時，發現男方很好溝通、很有節奏性、做事讓人很安心。

「確定跟一個人在一起前，你要先跟他旅行一次！」Joyce表示，旅行時會遇到很多困難，班機延遲、語言不通、面對困難時的解決方式都是最好的觀察。印象最深刻的是，兩人要離開尼泊爾時遇到暴雨路崩，即便極力槍修也需要八個小時，恐怕會錯過她飛回瑞士、老公飛回澳洲的班機。

老公立刻評估、詢問當地人，如果步行要多久？發現步行也要八到十個小時，立刻決定幫忙揹上大部分行李，兩人開始走路到機場，「步行旅程上他非常照顧我，把我的生命安全放在比他的還要前面，非常可靠很安心，面對危機處理很冷靜，不會情緒化、暴怒，我當下就認定是他了！」

遠距離戀情要解決很多問題，兩人曾經長達一年多沒辦法見面，男方放棄澳洲工作升遷的機會，決定搬到瑞士來從零開始「工作可以在找，但你只有一個！」兩人後來一起經歷到德國、上海、馬來西亞等地工作，再也沒有放開彼此的手。

高齡懷孕愛上運動的自己

2022年開始，Joyce有了一個全新的身分：孕婦和媽媽。從懷孕到生產，再來的育兒，對於工作以及事業發展有了更多的思考和體悟，「我們其實可以快樂的去選擇適合自己的方式，扮演好每一個角色。」

Joyce表示，在39歲的高齡意外懷孕，因為之前有過肥胖經驗，很怕懷孕過程發胖、產後無法恢復身材，她原本就有一周運動三次的習慣，著重在重訓，肌肉量及身體柔軟度，伸展操拉筋、重訓、有氧，可能跑步、快走、游泳、爬山、跳舞。

懷孕後她持續保持運動，一直到生之前一天還游泳，孕期過程都神采奕奕，整個孕期變漂亮，容光煥發，因為肌力訓練鍛鍊打底，幫助生產順利、恢復順暢，孕期只增加7公斤，生完小孩只剩下3公斤。

不論是對抗霸凌的過去，或是勇敢追愛、透過運動讓高齡懷孕很順利，Joyce都深刻感受到運動帶來健身也健心的好處。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

這個社會總是會遇到很多不如意的事，會懷疑：為什麼別人會欺負我？但這就是社會現實，根本不用報復別人，那群曾經對自己不好的人依然在原地，尤其那些從眾的人，還是會繼續從眾，但你已經變得很不一樣，你一直在成長，穩定的按照你的方向慢慢走，你過的好，就是給曾經霸凌過你的人，最好的報復。

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