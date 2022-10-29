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有片｜上下樓梯腳無力？物理治療師教你三個動作強化下肢肌力

聯合新聞網／ 楊惠晴
30歲過後，隨著年齡增長肌肉量逐漸流失，尤以下肢比上肢流失更多。圖片／Canva
30歲過後，隨著年齡增長肌肉量逐漸流失，尤以下肢比上肢流失更多。圖片／Canva

成人隨著年紀的增長難免有肌肉流失的問題，到了一個歲數每當爬高走低或上下樓梯時，常常會有雙腳肌肉酸痛、無力或膝蓋疼痛的症狀出現。若想要改善下肢肌無力的問題，並不一定要到健身房，其實在家也能做一些簡單的下肢強化訓練喔！

「生生優動」陳宗威物理治療師便建議利用彈力帶這個簡單的道具，就可以在家做這三個臀腿訓練的動作。每個動作做12~15下為一組，進行三到四組即可，每組之間休息一至兩分鐘。詳細動作請趕快點開影片來學學。

前兩個動作主要訓練大腿前後側的肌群，第三個動作則為臀部訓練。陳宗威治療師強調臀部是很重要的下半身核心肌群，利用大腿開合、臀部抬高的訓練，可以加強下半身的肌力，這個訓練對有尿失禁的長輩也非常有效。

對於工作忙碌無法上健身房的人或者長輩們，只要善用一些簡單的輔助用具在家就能輕鬆實行健身。想了解更多下肢肌力健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。擺脫軟腳蝦，下肢訓練做起來！

原始影片

生生優動YT

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