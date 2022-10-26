陪男友健身卻胖了一圈 分手後她才懂：每個加不上去的重量，都是下次更好的養分

從小到大，莊亞男一直都對自己沒自信，為談戀愛辦健身房會員陪男友健身，卻越練越胖，走過自卑過往，她努力健身、跳脫外界眼光騎檔車、成為活動主持人，從健身裡領悟「每個加不上去的重量，都是下次更好的養分！」

圖文設計品牌創辦人莊亞男，接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享蛻變找回自在和自信的歷程。

長這樣怎麼跳舞

「不得不承認，我做的很多嘗試都是為了能被多愛一點。」莊亞男回憶，自己是易胖體質，大學參加熱舞社，163公分卻有63公斤左右的體重，常常羨慕社團裡其他漂亮女生可以穿很辣，有都很多人追求，自己卻只能看來像男孩般沒有女人味。

當時會有人嘲笑「你在熱舞社？身材怎麼長這樣？怎麼進去的？」她只能傻笑帶過，但心裡很難過；因為家人體型偏瘦，也會被親友問到「你怎麼胖成這樣？」甚至有好感的男生會直言「你先瘦下來十公斤，我再考慮要不要跟你進一步發展。」

莊亞男表示，會接觸重量訓練，僅僅是因為某一任男朋友是健身教練，當時還是學生的她，為了能跟對方有多一點相處時間、多一點共同興趣，便申請了健身房會員。

起初什麼都不會，頂多使用跑步機，大部分時間是坐在健身房，看男友練然後等對方下班一起吃宵夜，結果上了健身房一年，沒有更結實，反而胖了一大圈，再後來隨著戀情結束，她也離開了這家健身房，同時也意識到身型的變化，開始因為穿不下的漂亮衣服而自卑。

24歲分手一年後，莊亞男報名了教練課程，才算是真正的進入重量訓練的領域，從最基礎的徒手訓練、器械使用、自由重量，到現在已經可以為自己安排訓練的菜單，不僅僅是為了維持喜歡的體態，更愛上每一次突破自己的成就感。

「往好的方面想，人離開了，卻留下了好的習慣」莊亞男認為，踏入健身房，開始學習重量訓練，是她此生最不後悔的決定。

害怕犯錯到勇敢無懼

莊亞男大學畢業後到科技業擔任行銷工作，在工作上總是拼盡全力的她，特別害怕犯錯、也害怕不被肯定，但她用健身挑戰重量的心情，總是努力前行、克服困難。

某次與其他合作企業一同至海外出差時，老闆因臨時有狀況，出發當天才告知無法同行，原訂與海外客戶的簡報則改由莊亞男報告，從來沒有對外做過全英文的企業簡介，莊亞男緊張極了，儘管前一天晚上努力準備，還是表現不佳，由於同行的還有三至四家企業，她認為自己作為公司代表非常失職。

沉澱心情後，莊亞男一遍又一遍翻著簡報，不斷練習口條，同時加強外語能力，把自己弱項加強再加強，表現不好的部分特別訓練，不讓同樣錯誤再發生。一次因公司活動預算不足，老闆要她上台主持，沉穩的表現被其他廠商看到，開啟了主持工作的斜槓機會。

除了健身以外，莊亞男也愛攀岩、騎打檔車，尤其健身練肌力對騎檔車很有幫助，不怕車子倒了之後扶不起來，但仍有不少人質疑「女生騎檔車不秀氣，一個好好的女生為何騎檔車糟蹋自己？」

莊亞男表示，檔車追求的自由和勇敢無懼，可以用放鬆的方式，享受自在駕馭的樂趣，不用只是坐在機車後座，人生可以自我掌握。

每個失敗都是未來的養分

「很多事情都是沒有刻意安排，因緣際會下發生，失戀變成愛運動的人，身體不好時想找依靠開始養貓，成為創作靈感，一切都是有意義的。」莊亞男最近開啟創業道路，未來希望發展圖文插畫品牌、考健身教練證照、參加女子比基尼健美賽、

她表示，自己不是很專業的健身者，每天都在承受失敗，這個重量上不去、姿勢不正確，但都可以重新出發去做調整，哪邊可以再加強，這些挫折或失敗都會是下一次更好的關鍵。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，人生遇到的每一個人、每一件事，必定有他的意義。勇敢面對挑戰、承受失敗，並且在每一次的失敗後調整步伐，重新出發，將失敗變成未來的養分！

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